Удмурт кылмес пуктом нырысетӥ интые

Туспуктӥз Максим Егоров

Гажано удмурт калыкмы! Котькуд адями понна анай кыл — со номырин ӵошатонтэм узырлык. Анай кылмы бордысен кутске улонмы, анай кылмы пыртӥ асьмеос котырысь дуннеен тодматскиськомы, анай кылынымы ог-огмылы мылкыдъёсмес, сюлэмшугъяськонъёсмес, шумпотонъёсмес усьтӥськомы.

Дунне вылын 7 сюрс пала пӧртэм кылъёс лыдъясько. Соос пӧлын ик асьмелэн дуно но мусо удмурт кылмы, кудӥз сярысь тодмо удмурт кылбурчи Кузебай Герд ас вакытаз гожтӥз:

Нош туннэзэ, Зэмзэ ик, зэм, Удмурт кылэз Туж ӟеч тодэм Тужгес дуно, тужгес кулэ Та улонэз ӝутын вылэ!..

Кузебай Гердлэн 100 ар талэсь азьвыл верам кылъёсыз та вакытэ но лэчытэсь луо, уго яратоно удмурт кылмылэн ӵуказе нуналыз асьмелэн ужъёсмы но малпанъёсмы бордысь потэ. Сое азинтон понна кинлэсь ке косэмзэ возьмано ӧвӧл. Котькудмы асьмеос будӥсь пиналъёсынымы но нунокъёсынымы удмурт кылын вераськимы ке, анай кылмы пушъёз но сяськаялоз.

Ӝоген быдэс Россиысь калыкъёсты лыдъян-чотан ортчоз. Со ик возьматоз удмуртлыкмес утьыны но узырмытыны быгатэммес. Ас вакытаз сое утён понна, ас улонзэс жалятэк, нюръяськизы Максим Прокопьев, Кузебай Герд, Трокай Борисов, Ашальчи Оки, Филипп Кедров но трос мукет дано удмуртъёс.

Удмурт калыклэн узыр историез, номырин мертаны луонтэм лулчеберетэз! Асьме удмурт пимы Борис Ложкин «ӝуатӥз» Москваысь Кремльысь кизилиосты, тодмо удмурт суредась Григорий Чайников суредъёс пыр Удмуртиез данъяз, Брангурт песянайёсмы удмурт кырӟанъёсмес быдэс дуннелы кылымон каризы.

Мон удмурт! Мон вераськисько но гожъяськисько удмурт кылын! Мон данъяськисько аслам анай кылыным, вордӥськем палъёсыным! Ойдолэ асьмеос ваньмы ӵошен удмурт кылмылэн ӵуказе нуналыз понна кыл кутомы: Россиысь калыкъёсты лыдъян-чотан дыръя удмурт кылмес нырысетӥ анай кыл чотын пусъёмы. Валче кенешыса гинэ, будӥсь пиналъёсмылы мертаны луонтэм узырлыкмес — дауръёс пыр люкам-бичам тодон-валанмес — сётыны быгатомы!

Вань удмуртъёслэн «Удмурт Кенеш» огазеяськонзылэн исполкомез