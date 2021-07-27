Удмурт ивор вуттэ Ӟуч Таня

Татьяна Софронова Алнаш ёросысь Тыло гуртын 9 арзэ ни почтальон луыса ужа. Татын со валтӥсь ивор вуттӥсь. Татьяна Алексеевна Тылоын 30 ар улэ ни. Картэз сое татчы Пермь улосысь вайиз.

Алнаш ёросысь Тыло гуртысь почтальонка Татьяна Софронова газетэз нырысь ачиз лыдӟе

Туспуктӥз Максим Егоров

— Удмурт кылэз чик уг тодӥськы вал. Кылтэм баклан кадь нырысь улӥськиз. Ӟуч Таня ним лякизы. Али но Ӟуч Таня шуизы ке, ваньзы тодозы: со — мон. Кемалась удмурт луи, но кушем нимы пыраклы кылиз, — шуэ нылкышно.

Татьяна фермаын ужаз. Отӥяз скал кыскон висказ почтальон луыны ӵектӥзы. 5 нылпиез сюдоно-дӥсяно шуыса, огдыре отын но татын ужано кариськиз. Тазалыкез куашкамен, дояркаысь пумен кошкиз.

— Уждунэ 6 сюрс манет гинэ — ӝыны ставкалы ужасько. Но удысме яратӥсько. Котькуд понедельник, среда но пятница нуналъёсы монэ Тылоын но Кузьымгуртын чидатэк возьмало. Почта люкылыса, пыдын ветлӥсько. Кузьымгуртозь — 3 иськем. Велик сётӥзы вал, со но куашказ ни. Трактор, машина куддыр сюре. Газет сяна, гожтэтъёс, уведомлениос кӧня вуо. Тыл, газ понна квитанциос но люкылоно. Азьло адямиос поч­тае асьсэос лыкто, квитанцизэс куто но соку ик уксё тыро вал. Али вань кагазъёсты асьмелы нуоно. Жадиськод-а, юало пересьёс. Мар жадёд, шуисько, мыным 47 арес гинэ ай. Ваньзэ дыраз вуттоно. Нош Китайысь посылка мар мында вуэ! Интернет пыр басьяськон модае потӥз но, адямиос маке мында заказъёс лэсьтыло. Киосын бадӟымесь коробкаосын сумкаос, эшшо чыртые кӧня ке сумка ошемын — озьы чиган кышно кадь куддыр ветлӥсько, пыдулэз адӟытэк. Тау шуо ик сыӵе дыръя. Но адямиос пумен секыт луо. Котькуд чыры-пырылы керӟегъясько. Газетлэн дурыз сумкаын погмаське ке, ӟургето — ми со понна уксё тыриськомы, пе. Нош асьсэлэн куд-огезлэн капка бордазы почта ящикъёссы гинэ но ӧвӧл.

Ярам, али тросэз пенсия карточкае басьтэ ни. Но дорысьтызы потаны быгатӥсьтэмъёс вань. Уксё люкылыса, коркась корка ветлоно луэ. Кышкыт. Коронавирус дыръя сомында уксёен ваньзы дортӥ Галинкаен (почта кивалтӥсен Галина Семёновна Лесниковаен) ветлӥмы. Сыӵе учыръёслы милемлы кышкатон вылысь «перец» (баллончик) сётӥське. Но адямиослэсь золгес пуныослэсь курдано — воля лэземез трос.

Почтальонлэн сумкаез тужгес секыт луэ пятницае — газет люкылон нуналэ. Секытлэсь сумка но сурыкме, пе. Но ӵапак со нуналэ сое пересьёс шулдыр куазен капка азязы ик возьмаса пуко, ваземзэ, вераськемзэ витё.

— Дуннеысь вань иворез юаны туртто, — шуэ Татьяна. — Мон почтаын гинэ ужасько ук, шуисько. Газетэз люкылон азьын лыдӟыса потыны тыршисько, юмоке медам сюры шуыса. Главной иворчи кадь луиськиз. Тылоын газет-журналлы самой заядлой гожтӥськись но лыдӟиськись — дышетӥсь Елена Герасимовна Смирнова. Со самой зол возьма кадь монэ. Таӵеос доры мынэм потыса мыноно.

Татьяна Софронова пусъемъя, азьло газетлы гожтӥськись тапалан туж трос вал — сумкаез, пе, вормыны ӧз луылы, берло дыре лыдӟиськисьёс ӧжытгес кылизы. «Удмурт дуннеез» туэ ӝыны паларзэ Тылоысь 40 мурт лыдӟиз вал ке, али 33 мурт кылемын. Кузьымгуртын басьтӥсез 2 поллы уногес на. Подписка дуно шуыса, гуртоос быръёно луо ёрос газет но «Удмурт дунне» куспын.

— Ӧжытгес гожтӥсь­ко ке, сюлэм шуг луэ. Интернет вань, отысь ивор лыдӟом, шуо ке, кызьы адямиез ёртод? Улӥсьёсмылэн лыдзы но кулэсме. Но буш сумкаез сэзъяса ветлэм чик уг поты. Кыӵе почтальон луод со?

Елена Сараматова