Удмуртиысь экспертъёс В. Путинлэн Украинаысь но Россиысь калыкъёслэн кусыпъёссы сярысь статьяезъя малпанъёссэс веразы

В. Путин

12-тӥ июле Кремльлэн сайтаз Россиысь Президентлэн ӟучъёслэн но украинецъёслэн кусыпъёссы сярысь статьяез потӥз.

Удмуртиысь Общесвенной палаталэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Марина Ганеева та статья пумысен вераз:

— Статья ӟуч но украин кылъёсын потӥз, со возьматэ, асьме кунмы украинецъёсты гажа шуыса. Ачиз текст но бускель калыкез гажаса гожтэмын. Авторез оске, украинецъёс, белорусъёс но ӟучъёс эшлыко калыкъёс шуыса, нокыӵе «западысь» кужымъёс со мылкыдъёсты куашкатыны уз быгатэ. Калыкъёсмылэн кусыпъёссы котьку но политикалэсь вылӥынгес вал но луозы.

Калык хозяйствоя но кун службая Россиысь академилэн Ижысь ёзэзлэн кивалтӥсезлэсь ужзэ быдэсъясь, история наукаосъя кандидат, Максим Тенсин оске, та статьяез гожтон Украинаен ӟеч кусып тупатыны вамыш луэ.

— Президент шонер гожтэ: «… соослы йырзэс ӝутыны уг сёто. Соос уг быгато аслэсьлэсь малпанзэс шара вераны. Пумит верам кылъёс понна адямиосты кышкатъям сяна, виыло но. Но йыртэмасьёс огъя учыръёсы кыл кутытэк ик кылё». Россия Украинаен политической кусыпсэ тупатыны быгатоз, куке отысь котькуд адями политика ласянь малпанъёссэ шара вераны быгатоз. Нош али отын кылдэм югдур син азе воксё мукет сямен пуксе, — шуиз М. Тенсин.

Со вакытэ ик М. Тенсин пусйиз, котькыӵе мед луоз та кунъёс пӧлын политика, ӟучъёс но украинецъёс ог-огзэс гажаса но ог-огзылы юрттыса улозы.

Сергей Захаров