Удмуртиысь «Радуга» нылпи театр устоеныз лыдъямын «Анна Павлова» вожвылъяськонлэн онлайн этапаз

Калык творчествоя элькун корка бордын ужась «Радуга» нылпи театр Россиысь классической эктонъя «Анна Павлова» вожвылъяськонлэн онлайн этапаз пыриськиз. Дунъясьёслэн малпанзыя та театр устооез луиз классической эктон ӧръя.

Варвара Шиланова но Юлия Гильфанова «Сильвия» балетысь «Пиццикато» но «Конёк-горбунок» балетысь «Жемчужина» номеръёсты возьматӥзы. Оглом вормон понна вожвылъяськизы 80 эктӥсьёс но коллективъёс.

Та вормон нылъёслы луонлык сётэ Анна Павлова балериналэн 140 ар тырмонэзлы сӥзем конкурс-концертэ пыриськыны. Со ортчоз Санкт-Петербургын 2022-тӥ арын 11-тӥ-13-тӥ феврале.

«Радуга» нылпи театрлы туэ 30 ар тырмиз. Со туала, калык но классика луись эктонъёсты возьматон удысын тырше.

Та дуэтлэн вормонъёсыз уно, со «Театральное Приволжье» конкурсын гран-при утӥз, пыриськылӥз Россиын ортчылӥсь «Майский ландыш» конкурсэ но.

Удмурт дунне