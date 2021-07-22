Удмуртиысь городъёсын но ёросъёсын бакча сиёнъёслы дунъёсты эскерон азинтӥське
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21-тӥ пӧсьтолэзе «Калык контроль» проектлэн волонтёръёсыз Можга ёросэ вуылӥзы. Ёрос администрациысь адямиосын лавкаосысь картошлы, сугонлы, ӵужкушманлы, гордкушманлы, киярлы, помидорлы, озьы ик тӥсян вӧйлы но сакырлы дунъёсты эскеризы.
Дунъёс бадӟымесь, пусъё проектысь адямиос но огшоры калык. Кылсярысь, килограмм ӵушкушман понна тыроно луоз 70 манетысен кутскыса 109 манетозь, гордкушман понна — 85 манетысен 122 манетозь, картошлы дунъёс 39 манетысен 55 манетозь.
Та выллем эскеронъёс ортчозы шаерысьтымы вань ёросъёсын. В
21-тӥ пӧсьтолэзе Россиысь министръёсын кенешон ортчытӥз Президент Владимир Путин. Отын вице-премьер Виктория Абрамченко пусйиз, министръёсын, улосъёсысь кивалтӥсьёсын, огшоры калыкен уртче ужаса, бакча сиёнъёслы дунъёсты куарусёнозь кулэтыны пӧрмоз шуыса.
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