Удмуртиын ӝыны ар куспын экспорт 11,5 процентлы йылӥз

Шаерысьтымы гурто­осын поттэм продукциез мыло-кыдо басьто кунгож сьӧрын но — туэ ӝыны ар куспын экспорт 11,5 процентлы йылӥз, 2,53 миллион доллар тыр вуз палэнэ поттэмын.

«Вараксино» фабрикалэсь курегпузъёссэ кунгож сьӧрын но шумпотыса басьто

Фото: udmurt.ru

Кунгож сьӧры тужгес трос келямын 3 пумо продукцимы. Нырысетӥ интыын — йӧл но солэсь дасям сиён-юон (524 тонна, 484 сюрс доллар тыр), кыкетӥын — рапслэсь вӧй (410 тонна, 402 сюрс доллар тыр), куинетӥ интыын — парсь сӥль но солэсь дасям кӧттырон (406 тонна, 651 сюрс доллар тыр). Продукцимес арысь аре шумпотыса басьто пӧртэм кунъёс: Китай, Таджикистан, Армения, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Монголия. Нош США, Бразилия, Бельгия но Германия сиён-юонмес туэ нырысьсэ шӧмъязы.

Пусйымон: туэ гуртоосмы калыккуспо рыноке потыны быгатӥзы. Май толэзьысен туннэ нуналозь Китае «Глазов-молоко» огазеяськонлэн йӧл сывороткаез 2 пол келямын ини. 25 тонна сыворотка отчы быдэс толэзь мынэ: нырысь машинаен Екатеринбургозь, собере чугун сюрес вылтӥ Владивостокозь, отӥяз зарезетӥ кораблен Уйпал Китайысь Ксинганга портозь. Азьланяз «Глазов-молоко» сыворотка дасянзэ 450-ысен 800 тоннаозь будэтыны чакла.

Март толэзе Казахстанэ келямын «Можгаплем» хозяйствоысь ӟеч выжыысь сюро таза пудолэн 300 доза кидысэз, ар пумозь та лыдпус 5 сюрсозь йылоз. Июль кутсконын Судан, Оман но Марокко кунъёсы нырысьсэ вуиз Глазовысь комбикорм. Пудолы но тылобурдоослы чаклам сиёнмы озьы ик кошке Иордание, Монголие, Грузие, Турцие, Азербайджанэ, Таджикистанэ но Узбекистанэ.

Кемалась ӧвӧл «Вараксино» фабрика экспортэн вырыны аккредитация басьтӥз. Табере курегпузъёссэ Эмираты кунэ келяллялоз. Озьы ик та вакытэ аккредитация басьтыны тыршо шаерысьтымы мукет предприятиос но. Кылсярысь, «Инновация» огазеяськон Вьетнамысь рыноке потыны малпа. Китаен кусып тупатыны выро «Удмуртская птицефабрика» но «Аскор».

«Экспорт продукции АПК» нацпроектъя туэ гуртоослы оглом 20 миллион манет тыр грант сётэмын. Сое басьтӥз ини, кылсярысь, Владимир Спесивцев ужбергатӥсь. Табере кузё мицелияез — шампиньон губиез будэтыны чаклам материалэз — Казахстанэ келялоз. «Арома» огазеяськон Абхазие кофезэ ыстоз, нош «Био Терра» куасьтэм емышъёсыныз Австриын улӥсьёсты сюдоз.

Оглом ар куспын кунгож сьӧры 6,5 миллион доллар тыр продукция келяны чакламын. Кылем арын та лыдпус 5 миллион долларлэсь ӧз ӝутӥськылы вал.

Ольга Корепанова