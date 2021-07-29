Тӧллы пумит мыныны секыт

39 ар талэсь азьло егит десантник Николай Серебряков афган ожысь бертӥз. Огаз ожмаськонын со сӧсырмиз, пал син кылиз. Нош кышкасьтэм луэмез понна сётэм Горд Кизили ордензэ десантник басьтӥз ай, 6 ар ортчыса гинэ.

Егит десантник

Гондыр кадь кужмо

Ижысь 55-тӥ школаез йылпумъяса но ДОСААФ-ын водительлы дышетскыса, Коля армие повестка басьтӥз. Десантэ шедемезлы шумпотэмзэ кытчы карыны ик ӧз вала. Со бадӟым мугоро, гондыр кадь кужмо. Ӵапак сыӵе пиосты возьмало армиын. 1981-тӥ арын службазэ нуыны Николай шедиз Витебскысь десантной дивизие, 357-тӥ полке. Ӝыны ар ӵоже учебкаез ортчемзы бере егит пиослы валэктӥзы: дивизия интернациональной юрттэт сётэ Афганистанын. Кинлэн ке мынэмез уг поты ке, со быгатоз кыльыны. Но кызьы кортналод егит десантникъ­ёсты? Пумит луисьёс ӧй вал.

357-тӥ полк Кабулын интыяськемын вал. Николай Серебряков 2-тӥ батальонысь 4-тӥ ротае шедиз. Пинал пиос полке вуизы 1981-тӥ арын 26-тӥ ноябре. Нош 1-тӥ декабре егит десантникъёс нырысетӥ задание потӥзы ни. Татын Коля нырысьсэ адӟиз: улонлэн но кулонлэн виссы туж вакчи. БМД машинаен мынӥсьёсты ыбылӥзы душманъёс. Сӧсыр­мизы роталэн командирез но, переводчик но.

Афганистанын Николай Серебряков пулемётэн ыбылӥськиз. Задание поталлязы уйёсы. Группалы огпорма ужпум пуктылӥзы: гурезьёсын душманъёслы засада лэсьтоно. 1982-тӥ арын 18-тӥ апреле быдэстоно задание но мукетъёсызлэсь ӧз висъяськылы.

— Засадае интыяським, чаклам точкае вуим. Милемлы бронегруппаез возьмано, БМД-е интыяно вал. Ваньзэ быдэстӥм. Вырӟыны гинэ кылиз на. Мон движоклэн бур палаз пукси но — азям ик маке но пуштӥз. Мазэ-созэ ӧй вала. Малпай: кин ке вайыжен йырберам васькытӥз. Пулемётэным султыса, вань тушмонъёсты «турнаны» ӧдъяй. Номыре уг адӟиськы, ымныртӥм вир ваське. Пиос кесясько: вылэгес, вылэгес ӝут! Собере пулемётэз бронь вылэ юнматӥ, лентаысь снарядъёс бырытозь, ыбылӥ. Берло ини эшъёс машина вылысь кыскизы, йырме, пельпумме бинязы. Веразы: бронежилетэд осколокъёсын сузмемын вал, пе. Та заданиын 5 адямимы зол сӧсырмиз, 2-ез — капчигес. Ярам, нокин ӧз быры, — тодаз вае Николай.

Николай Серебряков понна та ожмаськон берпуметӥез луиз. Контузия басьтэм сяна, егит десантниклэн паллян синмыз сукыр кылиз. Бур палаз быдэс бамыз пеймыт-лыз — озьы дары ымныраз пыӵаз. Пельпумаз осколок мертчиськемын. Кабулысь госпитальын эмъямзы бере егит солдатэз Ташкентэ тазалыксэ тупатыны келязы на. Десантникен адӟиськыны ветлӥзы командиръёс. Роталэн 2-тӥ командирез Ушаков солы ивортӥз: кышкасьтэм луэмез понна Горд Кизили орденлы представление гожтэмын. Та сярысь ик демобилизация азьын вераз роталэн 1-тӥ командирез Мельник, десантникез Ташкентысь аэропортын келякуз.

Кайпалтэм орден

— Иже вуи 1982-тӥ арын 2-тӥ июле. Армие кошки таза десантникен, бертӥ инвалид луыса. Мыным 19 арес. Дышетскеме — 10 класс. Профессие ӧвӧл. Нылъёс шоры учкыны но уг дӥсьтӥськы — пал син, ӝыны ымныры лызо-сьӧдо. Ярам, реабилитация ортчыкум, пластикая хирург бамысьтым дары бервылъёссэ сузяз. Со бӧрсьы коть синучконысь аслэсьтым ӧй ни кышкалля, — тодаз вае со аръёсты воргорон.

Бертэмез бере Николай пинь эмъясь технике дышетскиз. 3 ар быръем удысэзъя ужаз. Но пал синмын та профессиын секыт вылэм, адямилы юрттэм интые, изъян но вайыны кема ӧвӧл. Озьы воргорон массажистэ дышетскиз на. Собере спортзалэн кивалтыны, татын ик массаж лэсьтыны ӵектӥзы.

Николайлэн улонэз радъяськиз кадь: корка пуктӥз, кышно вайиз, пиез но нылыз вордскизы. Озьы ке но буйганы ӧз сёты вуымтэ орден сярысь ивор. Армиысь бертэмез бере 4-5 ар ортчыса, Николай Серебряков вазиськиз Ижысь Ленин ёросысь военкоматэ, валэктӥз югдурез. Оло, нокыӵе орден солы ӧз сётэ, юнме гинэ озьы вераськизы командиръёс?

Военкоматын ужасьёс сак кылзӥзы но Обороная министерстволэн архиваз гожтэт келязы. Кӧня ке улыса, вуиз валэктон: Николай Николаевич Серебряковлы Горд Кизили орден сётэмын 1982-тӥ арын 19-тӥ августэ, Афганистанын службазэ нуыкуз. Тани подписез но пуктэмын. Зэм, Николай Серебряков озьы уг гожтӥськы.

Котыръяськыса, котыръяськыса орден кузёез доры вуиз ай 1988-тӥ арын. Валамон: Николайлы выль, мукет номерен награда сётӥзы.

— Та иворез мынам нокинлы вераме ӧз поты. Угось адямиослэн малпанзы кылдыны быгатысал: нош мукетъёслэн наградаоссы зэмосэсь-а? Кылем арын пандемия дыръя Интернетын пукыны дыр сюриз. Озьы Афганистанын ӵош служба нуэм пиосын кусып тупатӥ, эшъёсме шедьтӥ. Собере Санкт-Петербурге но, Псков улосэ но куное ветлӥ. Татын ик ивор верась шедиз: мон интые орденэз басьтэм полкысь писарь. Уго орден буш книжкаен вуэм, отчы котькыӵе нимтул гожтыны луэ вал. Табере тодӥсько со писарьлэсь фамилизэ но, кытын улэмзэ но. Озьы ке но ортчемзэ уд берыкты. Нош мыным та Горд Кизили аслам кадь уг поты, дырын-дырын гадь вылам бырттылӥсько ке но, — вера Николай Серебряков.

Эшъёс понна

1990-тӥ аръёс Николайлэсь улонзэ берыктӥзы. Ко­тыр кризис, спортзал пытсась­киз. Воргорон ужтэк кылемын. Мар кароно? Комсомол вакытэ ай Афганистан пыр потэм пиос ог-огзэс шедьтӥзы вал, куддыръя люкаськылӥзы, кенешылӥзы. Озьы Николай Серебряков Ижысь Ленин ёросысь афган ожысь сӧсыръёсты огазеяны малпаз. Та ужпумен вазиськиз ёрослэн йырызлы Сергей Протозановлы. Соин кенешыса малпанэ вуизы: ожысь сӧсыръёслы асьсэлэсь огазеяськонзэс радъяно, ужан интыос но кылдытоно. Уж но шедиз: районысь больницаосын, школаосын, садъёсын тупатъян ужъёс лачак, нош соос борды кутскись ӧвӧл. Озьы азьвыл воинъёс луизы сварщикъёс но, ву кыскисьёс но, сантехникъёс но. Но аслад эшъёсыныд ужаны, кивалтыны капчи вылымтэ.

— Ми тонэн войнаын ӵош ожмаським, нош тон начальник кадь выриськод, — пыкылӥзы Коляез.

Николай Серебряков табышсылэсь оглюкетсэ висъяны ӵектӥз афган ожын сӧсырмем пиослы но бырем эшъёссылэн анай-атайёссылы юрттыны.

38 ар ортчыса, пумиськиз роталэн командиреныз Владимир Ушаковен.

Сиён-юонэн секыт вал бере, сӧсыр воинъёслэн огазеяськонзы Ленин ёросын продуктовой наборъёс люкылыны кутскиз. Арлы быдэ 15-тӥ феврале, 8-тӥ Мартэ, Выль ар азьын салам сётъяллязы. Со вакытэ ик республикаын кылдӥзы Афган ожысь ветеранъёслэн но Афган ожысь сӧсыр луыса бертэмъёслэн огазеяськонъёссы. Соос огъя ужрадъёсазы Ленин ёросысь воргоронъёсты ӧтчаллязы. Но Николай Серебряковез пыкылыны кутскизы: малы тон асладъёсызлы гинэ сиён-юон люкылӥськод? Афганецъёс но, анай-атайёссы но ӵош луо ке, ӵошатыны кутско: республикаысь огазеяськон номыр уг сётъя, нош Ленин ёросын салам люкыло. Ӵектӥзы республикаысь огазеяськонъёслы юрттӥськыны. Николай Серебряков пумит ӧз луы.

Нош Ленин ёросысь сӧсыръёслэн огазеяськонзы со вакытэ кужмо луиз, тупатъям-кышъям сяна, со лэсьтӥськон ужъёс но мытыны быгатӥз. 15 ар куспын юнмаса, огазеяськон араз 30 миллион манет тыр табыш поттыны пӧрмытӥз ни. Озьы ке но Николай Серебряков афганецъёслы юрттӥськонэз котьку но нырысетӥ ужпумъёс пӧлы пыртылӥз. Озьы огъя кужымен спартакиадаос но мукет ужрадъёс ортчытъязы.

— Но чечыен вышкыез саптаны 1 пуньы тэкит но тырме вылэм, — вера Николай Николаевич. — Огпол бадӟым ужрадэз ортчытӥм, коньдонэн юрттӥським, нош берло шараяськиз: та понна уксё республикалэн бюджетысьтыз но висъяськем вылэм. Иське, кытчы кошкиз милям люкам коньдонмы? Мылкыдмы куашказ.

Тӧллы пумит султэменыз йырин Николай Серебряков вылэ кин ке Вытъя инспекциын ужасьёсты узатӥз. Ужбергатӥсь судъёсты келяз.

— Огазеяськонмы ужаку, арлы быдэ ожысь инвалидъёслы 300 сюрс манет котыр юрттэт висъяськомы вал. 2012-тӥ арын банкрот луим, мон ужъёслэсь палэнски. Али аслам юртъере котырын ужасько, муш возисько, пудо вордӥсько.

Кылем арын республикаын кылдӥз ожысь инвалидъёслэн «Воин» огазеяськонзы. Со огазея Афганистан, Чечня но мукет пичи ожъёс пыр потэм сӧсыръёсты. Таиныз кивалтэ Сергей Кузнецов. Мылкыдыз но, ужаны кужымез но бадӟым. Малпасько, со быгатоз калыкез огазеяны но выль ужъёсты берыктыны, — йылпумъя Николай Серебряков.

Елена Скворцова

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