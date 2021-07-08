Турын сутске, ю ӵужектэ

Шаерысьтымы гурт хозяйствоос шуге-леке вуэмын: кӧс но пӧсь возиськемен, турын но ю-нянь сутскемын.

25 центнер интые, котькуд пудолы дасямын 10 центнер.

Туспуктӥз Елена САРАМАТОВА

Зорлэсь толыкез ӧвӧл

Та нуналъёсы куд-ог ёросъёсын зор кисьтӥз ке но, будосъёслы кужым сётон вылысь со музъеме рос-прос пыӵаса ӧз вуы.

— Ю-нянь али шепаське ни — котькӧня мед зороз, уз юртты ни — тысь векчи, капчи но висись кылемын, — вера гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Бадӟымесь ыштонъёс пудо сиён дасянын но. Али котькуд йырез сюдыны 10 центнер сиён люкамын, нош ичизэ 25 центнер кулэ. Хозяйствоос артысь улосъёсын кенешо ни отысь сиён басьтон сярысь. Вань запасъёсмес лыдъяно ке, пудоез январь-февраль толэзёзь гинэ сюдыны вормомы. Трос аръем турынъёс угось начаресь вал. Кукуруза ляб потэмын — солы оскон ӧвӧл. Можга, Алнаш, Грак ёросъёсын бусыосазы номырзы ӧвӧл, шуыны луоз. Вавож ёросын но секыт югдур, лудъёсазы арысь аре удобрениос трос потто ке но. Зэм, югдур котькытын пӧртэм. Алнаш ёросын чакламзылэсь 53 процентсэ гинэ ю тысь калтыны пӧрмытозы. Со дыре ик Вотка ёросын чаклало 93 процентсэ утялтыны. Но уборка борды ӧз кутске на, югдур эшшо уродмыны быгатоз. Ю тысь вакчиен куротэк но кыльыны быгатомы.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова: — Урожайзэс ыштэмен гинэ гуртоос шуге-леке вуэмын ӧвӧл. Пӧсь куазен но начар сиёнэн йӧл но тырмыт люканы уг быгато — скал машина ӧвӧл. Али нуналлы быдэ 80-100 тонналы йӧл кулэсме. Хозяйствоос нуналлы быдэ ог 2 миллион манет ыштон адӟо, арняяз — 18 миллион манет.

Ю-нянь интыен-интыен ӵужектэмын ни. Соин ик куд-ог хозяйствоос бусыосы уборкае потыны ӧдъязы. 15-тӥ июльысен дэмен ужалозы. Гуртоослэн туэ арлы осконъёссы бадӟымесь вал. Малпазы: будэтэм ю тысьсэс вузазы ке, субсидия басьтыны быгатозы. Россиысь Правительство шаермылы со понна нырысьсэ 129 миллион манет висъяны чакла. Но вузаны мае ке кылдоз меда? Ольга Викторовна пусъемъя, кылем арын 703 сюрс тонна ю-нянь калтӥмы вал. Пудо сюдыны но кидыс дасяны хозяйствоослы ог

600 сюрс тонна ю тысь кулэ. Туэ тысь пудо сюдымон люкаськиз ке но, кидыслы гуртоос мукет улосъёсы вазиськоно луозы — шунды шорын бырем урожайлэсь вуоно арын ӟеч урожай нокызьы уд басьты, шуэ.

Секыт югдурен валче элькунысьтымы Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство шаерамы шуэрес учыр (ЧС) ялон пумысен документъёс дасяны кутскиз. Со понна инкуазез эскерисьёслэсь даннойёссэс люкало. Удмуртиын али 8 метеостанция ужа — ужзы трос. Ольга Абрамова верамъя, эскеронъёсъя туннэ Сьӧлта но Сюмси ёросын засуха ялыны яра ни, мукет ёросъёсын инкуазез эскерисьёс ужало на. 20 сантиметр мурдалаын мускытэз 10 миллиметрлэсь ичи луиз ке, со ёросъёсын шуэрес учыр ялэмын луоз. Ӵапак та гуртоослы кунлэсь компенсация басьтыны юрттыны быгатоз. Зэм, ваньзылы со уз вуы — мугез одӥг: страховой компаниосын огкыл гожтэмын ӧвӧл.

Шаерамы 940 сюрс гектар киземын. 4 сюрс гектарез гинэ страховать каремын. Вуоно урожайзэ страховать карон пумысен тулыс ик сюлмаськизы Юкаменск ёросысь «Маяк», Шаркан ёросысь «Ошмес», «Исток», «Мир» хозяйствоос. Ольга Абрамова пусъемъя, ӵапак таос быгатозы компенсация басьтыны но федерал

бюджетысь юрттэт кутыны. Мукетъёсызлы урожайзэс ыштэмзы понна федерал бюджетысь юрттэт вуоз шуыса, осконъёс пичиесь. Но асьме министерство ачиз ласянь компенсация тырон пумысен али ужпумез эскере.

— Арысь аре куазь гуртоосты золгес но золгес шукке. 2010-тӥ кӧс арын, кылсярысь, Грак ёросысь «Родина» хозяйство 24 улосъёсы пудо сиён утчаны вуылӥз. Но сыӵе учыръёс малы ке страховой компаниосын эшъяськыны уг дышето, — пусъе министр.

Ыштонъёсты лыдъян

— Тулыс ик шӧдӥ ни, ар секыт луоз шуыса, — вера Шаркан ёросысь «Исток» хозяйствоен кивалтӥсь Фаина Ефремова. — Музъем кынтэмын, ву ӝог кошкоз, страховать каром, шуи хозяйствоын. Вань культураосты ум быгатэ, но сезьы но йыды бусыосты одно ик — таослы тужгес трос ву кулэ, пусйи. Озьы 388 сюрс манет тыр 1 сюрс 50 гектар бусыосты страховать карим. Со 17 миллион манетлы. Шонер лэсь­тӥськеммы шуы­са, али валаськомы. Азьвыл аръёсы 1 выжыысь 3-7 модос шепаськыса потэ вал, туэ воксё 1 модос. Кылем арын ог 5 сюрс тонна урожай люканы быгатӥмы, котькуд гектарысь 24 центнер ю тысь калтӥмы, туэ 1,5 сюрс тонна люкаськоз меда? Котькуд гектарысь 7-8 центнер потоз шуыса учкисько, сутӥсь куазен йыръёсыз чигиськыса, му вылэ ӧз усе ке. Зерноен гинэ ог 30 миллион манет ыштомы, нош сое утялтыны кӧня топливо быроз на.

«Истокын» клеверлэсь бушатэм интыосазы рапс кизё ни. Ӵужектэм зерновойзэс калтыса но, рапс кизё. Со зелёнкалы ке но мыноз — 2 сюрс йыр пудозэс маин ке но сюдыны кулэ ук.

— Турын чакламмылэсь одӥг ньыльмос люкетсэ гинэ дасямы, — веранзэ азинтэ Фаина Максимовна. — Али вань запасъёсмес лыдъяно ке, пудо сиёнмы Выль арозь окмоз. Кукуруза октыны луиз ке, сое куроен сураса, тулысозь кызьы но озьы потыны быгатом. Фураж уз тырмы. Сое югысь басьтыны луоз ай, нош силосэз но куроез трос уд вайы — туж дуно усёз. Али лудысь ӝоктэм турынэн пудоез сюд вал, но утялтыны номыре — выжыосыз сутскемын. Нош скалъёс окытлэсь кыӵе курадӟо — пуны кадь кылзэс поттыса возё, сиён но уг куртчо. Нуналаз йӧл 3 тонналы ичи потэ, со кӧня коньдон луысал сиён басьтыны ик. Али куазьлы оскыны уг луы ни. Ужась калыкедлы гинэ на оскон.

Туннэ куд-ог ёросъёсысь чиньыен лыдъямон хозяйствоосын кылем арын дасям пудо сиёнъёссы 3-4 арлы тырмымон вань на. Таос эшъёссылы юрттыны соглаш луэмзэс али ик верало ни. Но та оглом югдурысь потыны нокызьы уз юртты.

— 2010-тӥ кӧс арын шаерамы ог 300 сюрс тонна ю тысь калтыны быгатӥмы, соку куасьмыса музъем ик пильылӥськиз, — вера Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоен кивалтӥсь Владимир Красильников. — Туэ но югдур сыӵегес ик. Фуражтэк пудоез котькӧня сюд, йӧл уз сёты. Соин ик гуртоослы кызьы ке юрттон сярысь Правительство малпаськыны кулэ. Сотэк 2-3 ар ӵоже гуртоос пыд вылазы султыны уз быгатэ. Али рос-рос лыдъяны кулэ: кӧня ыштонъёс луозы, кӧня уксё кулэ луоз гуртоослы выль сезонэз мытыны. Сӥзьыл ик уноез озимой трос кизёзы, вазь тулыс зелёнкалы ке но сиён мед луоз шуыса. Но маин кизёзы? Али трос аръем турынъёсты но выльысь кизёно. Милям хозяйствоямы ог 600 гектар турынъёсмы сутскизы. Чотамы ни: ю-нянь но рапс гинэ 250 миллион манетлы ӧжытгес басьтомы. Со хозяйствомылэн быдэс уждунэз но вань доходъёс пӧлысь одӥг ньыльмос люкетэз.

Елена Сараматова