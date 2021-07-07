«Троллейбус гинэ уг тырмы на вал…»

Малы асьмелы кулэ кулэтэм арбериос сярысь спектакль

Сезонэз йылпумъяса, Удмурт театр паймытӥз учкисьёсты «Троллейбус» премьераеныз (16+). Сергей Антоновлэн пьесаезъя пуктэм спектакльын ваньмыз укыр тодмо, улонлы укыр матын пӧрмем.



Туспуктӥз Вера Штыкова

Катанчи ӝутскем бере син азе пуксе йӧспӧртэм — больницаысь палаталы я фантас­тической киноысь

лабораторилы — тупась инты. Ӝоген татын огкадь дӥсяськем адямиос люкаськозы. Психиатрической больницаысь висисьёсты, пӧртэм учыръёсы вуттылыса, эскеро главврач но солэн юрттӥсез. Та радэ пациентъёсты эксперимент улсын оскыто: соос — Ӵӧжул гуртысь «Прогресс» колхозын ужасьёс.

Нырысь-валысь йыре малпан лыктэ: нош ик колхоз улонэз возьматозы? Ма, удмурт культура колхоз котырын гинэ уг берга ини кадь. Но та спектакльын удмурт классикаысь производственной романъёс деконструкция пыр ортчо. Ваньмылы тодмо сценаос-суредъёс шуак-дуак тупаны ӧдъяло туала сериалъёсысь, фильмъёсысь люкетъёслы, кылсярысь, тодэ вайыто «Чёрное зеркало» сериалэз (отын туала технологиослэн улонмес воштэмзы возьматэмын), тодэ лыкто чебер крезьгуро клипъёс но. Сцена конструкторлы пӧрме. Геройёс аспӧртэм крезьгур улсын экто, выросъёссы эротикаен пыӵамын. Удмуртиысь калык артистка Валентина Моисеева комиксъёсъя лэсьтэм фильмъёсысь Джокер героез шудэ — шоккес Оля дояркалэн серекъямезлэсь сыӵе ик юзыр-кезьыр луоно.

Колхоз я офис, я кыӵе ке мукет учреждение — котькытын огкадь адямиос ужало, котькытын огкадь шуг-секытъёс, йыр висёнъёс. Кенеше люкаськем «колхозникъёс» пӧртэм ужпумъёс пумысен тэкшеро: созэ тупатоно, тазэ лэсьтоно… Шӧдтэк шорысь ивор вуэ: тӥледлы, пе, троллейбус ваёзы.

Юн пьесаын сюжетэз вырӟытӥсь-бергатӥсь кутскон (исходное событие) луыны кулэ. Кылсярысь, классикаысь адӟымон пример — Н. Гогольлэн «Ревизор» пьесаысьтыз «К нам едет ревизор» кылъёс. Сергей Антонов пьесаяз ревизор интые геройёсыз дӥне троллейбусэз вуттэ. Колхозэ олокытысь-оломар вуэм арбери пыр асьме улонысь воштӥськонъёс (но соин герӟаськем абсурд) возьматэмын. Тани, шуом, пӧртэм регионъёсы палэнысь вуэм «эффективной менеджеръёсты» ысъяло, соос, интыысь югдурез умой тодытэк, оломар но косъясько, калык­лэсь улонзэ ӟечгес кариськом шуыса. Тае адӟыса, кин ке но шуэрске, кин ке но шумпотэ — но тросэз номыре уг ик валало.

«Прогрессын» но огыр-бугыр луэ, ваньзы пӧсекъяны ӧдъяло. Мар троллейбусэн кароно? Гырон-кизён сярысь сюлмаськоно, но выль йыр висён вуиз. «Уазик» ыстэ вал… Бусы ужъёс вунэмын, со понна колхозэ палэнысь но адямиос куриськыны кутско! «Прогресъёсслэн» троллейбуссы вань — озьыен, культуразы вылӥын, улонзы азинлыко. Ваньмыз та укыр матын улонмылы: мода сьӧры уйиськон но, калыклэн споръяськемез но — соин ик серем. Серекъято учкисез сураськем дыр-интыен (хронотоп) герӟаськем тодметъёс но. «Смс! Смс вуиз!» кесяськыса бызьылэ

секретарь Света (шудэ Светлана Сергеева). «Ма, асьме вакытэ ӧвӧл ай нокыӵе смсъёс», — вазё солы. Света уг ӟуды: «Телефонограмма вуиз! Телефонограмма!» Асьмеос но ӵем дыръя, нокыӵе кариськытэк, синмес кыниськом, улонысь валантэмзэ адӟыса, капчиен оскиськом алдаськемлы. Улон сярысь мултэс трос малпаськид ке — йырыд аслад но сураськоз уго.

Нялтас вераса, та спектакльысь кылъёсты-верамъёсты асэстэм потэ — озьы кӧчыло калыке киноосысь верамъёс. Кылсярысь, тодэ кыле егит председательлэн Черновалэн (шудэ Наталия Буранова) Иван агаен но Коля агаен тэкшеремез:

— Тӥ малы егитъёслы уд юрттӥське?

— Юрттӥськом.

— Кызьы?

— Ум люкетӥське…

Нырысь-валысь спектакльысь геройёс ӟудэм ӵӧжъёс кадь ветло, роботъёс кадь верасько, вылӥысен чузъяськись косэмъёсты малпаськытэк быдэсъяло. Вӧтысь сайканы нырысь ик быгатэ Черновалы синмаськем Витя шофёр (шудэ Алексей Котков). Черновалэн но пумен аслаз куараез юнманы ӧдъя. Мукетъёсыз но сайканы шӧтало — но кемалы меда? Кыкетӥ актын яратонэн, нылкышноослэн но воргоронъёслэн «рольёсынызы» герӟаськем ужпумъёс валтӥсь интые пото. Адямиослэн кусыпъёсазы но, ужын выллем ик, валантэмез трос гинэ…

Пумоно, сцена вылэ Интеллигент нимо герой (шудэ Игорь Моисеев) потыку. Кыштыр ветлэмзэ, ӟырдыт вераськемзэ, дӥсьсэ тодмасьтэмъёс уз луэ, дыр — азямы Альберт Разин. Солэн улонэз но кулонэз шоры пӧртэм сямен учкисьёс вань. Спектакльын но та герой шоры озьы но, тазьы но учкыны луэ. Но син шоры йӧтэ: вань геройёс пӧлысь со гинэ, аслыз оскыса, вераське, зэм но сюлмысьтыз потэм кылъёссэ вера кадь.

Шумпотоно, таӵе туннала, малпаськытӥсь спектаклез Удмурт театр ас кужыменыз пуктӥз, удмурт драматург­лэсь пьесазэ сцена вылэ вуттӥз шуыса. Спектаклез пуктӥз театрысь валтӥсь режиссёр Алексей Ложкин, крезьгур понна кыл кутӥз Анатолий Эркишев, пуктӥсь художниклэсь ужзэ оскизы театрысь егит ужасьлы Денис Тубыловлы. Удмурт театрлэн «Троллейбусэныз» огпол ке но ворттылскыны ваньдылы ӵектӥсько.

Анастасия Шумилова