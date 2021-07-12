Ток-шоу пыр — Инмар доры…

Наталья Смирнова

Кытын чиданлэн пумыз? Кызьы, номыр шоры учкытэк, ас шуддэ шедьтоно? Россиысь «Спас» телеканалысь просветительской программаослэн редакциенызы кивалтӥсь, «Путь к Богу» передачаез нуись журналист Наталья СМИРНОВА (Хачирова) та улонын трос шугадӟонъёс пыр потоно луиз. Но со тодэ: ваньмыз юнме ӧй вал…

— Наталья, Удмуртиын тӥ тодмо журналист вал ини: «Мынам Удмуртие» телерадиокомпаниын ужады, асьтэ передачады но вал. Но шуак кошкиды Москвае. Малы?

— Со вакытэ, ог 10-12 ар талэсь азьвыл, Удмуртиысь трос журналистъёс Москвае кошкизы. Мынам но мылкыды ӝутъяськылӥз. Но мон туж юн бурмемын вал анае борды. Анае улӥз Воткаын, мон нылпиосыным — Ижын.

Выжые — ӝыныё удмурт. Семьяямы мон бадӟымез, вань на сузэре. Анае доры арнялы быдэ бертылытэк уг чидаськы вал, мунчое пырылӥм, сюлмысь вераськылӥм. Анае атаелэсь, песянаелэсь тазалыксэс чакласа, утьыса возиз. Озьы ке но атае кулӥз, кык ар ортчыса, песянаймы но кошкиз.

Собере шуи: мама, ойдо табере тынэсьтыд тазалыктэ чаклалом ни, угось ачиз но ӵем висьылэ вал. Больницае мынӥмы но… бер ни вылэм. Туж оски, катьяськоз на шуыса. Но 3 толэзь ӵоже анае кысӥз… Со туж секыт вакыт вал. Ужын но азинлыкез адӟемысь дугдӥ. Соку мон 10 ар ӵоже иворъёсъя передачаын ужасько ни вал. Нош журналистлэн уждунэз бадӟым ик ӧвӧл, нылъёсме огнам будэтӥ на.

Анае улонысь кошкем бере сокем секыт луиз, Ижын улэме ӧз ни луы, 40 нунал ортчыса, кошки Москвае…

— Нош малы НТВ телекомпаниез бырйиды?

— «Мынам Удмуртие» компаниын ужакум, мон кӧня ке ар ӵоже НТВ-ен кусып вози, внештатной автор вал, сюжетъёс лэсьтылӥ. Туж потэ вал отын «Ночной обзор» выллем передачаын корреспондент луыса ужаме. Москвае лыктон азям келяй соослы аслэсьтым ужъёсме. Мылкыдтэк гинэ «лыктэ» шуизы…

Вузай машинаме. Киям — 100 сюрс манет пала. Кӧнялы со Москваын улыны тырмоз, улон интылы но тыроно ке?

Лыктӥ НТВ-е, пыри «ЧП обзор» передачалэн кабинетаз — нош отын одӥг пиосмуртъёс гинэ пуко, маке быдӟа куара­осын матькето, ӵаш каро, нылъёс-продюсеръёс сэрегъёсы кыштыр интыяськемын. Инмаре, кытчы мон шеди!

Егит дыр

Шӧдӥсько: шеф-редактор­лэн монэ кутэмез уг поты. Ма, соослы егитъёс, йӧно пиос кулэ… Пуки кӧня ке, кылзӥ. Собере шеф-редактор шуэ: ойдо ай, пе, поталом. Потӥм. Вот, шуэ, Наташа, кызьы тон малпаськод ужаны? Шуисько: тани кӧня ке кылзо, мазэ-созэ валало но кутско. Тон, пе, зэм но-а малпаськод, 37 арескын выльысь кутскыны луэ на шуыса? Малы кутскыны, мынам опытэ вань ук, шуисько. Шеф-редактор шуэ: ну, учки мон ужъёстэ, ӧзгес яралэ… Но ужпум со бордын но ӧвӧл, пе. Кызьы тон Москваын кусыпъёстэк, кулэ интыын кулэ эшъёстэк ужалод? Кыӵе темаос басьтод? Кыӵе источникъёсысь? Татын югдурез утисьёс пӧлын тодмоосыд но ӧвӧл ук! Шуисько: сётэ мыным луонлык, мон возьмато — быгатӥсько. Ну, ярам, пе, одӥг арня сётӥсько…

Валасько: монэ уз кутэ. Ма кароно? Соку ик утчаськыны ӧдъяй. Жингыртӥсько Ижысь тодмо прокурорлы, кудӥз со вакытэ Москвае улыны кошкемын вал. Юртты вал, шуисько, вай кыӵе ке темаос, криминал, расследование… Ярам, пе. Кема вераським, мон дасяськи.

Ӵуказеяз лыктӥсько Останкиное, жингыртӥсько продюсерлы, пропуск мед лэсьтоз шуыса. Нош со шуэ: шеф-редактор шуиз, тӥледлы татчы ветлоно ӧвӧл ни… Мон понӥ трубкаез. Бам кузя синкылиосы питырало — потӥсько кыре, Останкино тымет дуре султӥсько но зар-зар бӧрдӥсько…

Со вискын жингыртэ Москваын улӥсь эше — Светлана Щербакова. Со озьы ик НТВ-ын ужа вал. Тон, пе, мар бӧрдӥськод? Милям татын выль проект усьтӥське — «Жизнь как песня», утчало продюсеръёсты. Давай, пе, лыкты, телефондэ сёто асьме шеф-редакторлы.

Лыктӥ. Всё, ужаны, пе, кутскиськом. Али Андрей Губин кырӟасьлы сӥзем передача луоз, собере — Славалы… Продюсер азьын сылӥсь ужпум: утчаськоно, учыръёс дасяно, съёмкаос кароно, геройёсты-фанатъёсты «бергатоно», соос сценарийя чак­лам кылъёсты мед вералозы, студиын кисаль кадь медаз пуке. Кык арня ӵоже мон асме возьматыны кулэ вал. Берлань сюрес ӧвӧл — татын тон вунэтыны кулэ семьядэ, нылпиостэ, уен-нуналэн — уж гинэ.

Ог 4-5 нунал ортчыса, дора­мы кивалтӥсь пыриз, туж лек: кыӵе ке шугъяськонъёс кылдӥзы, маке уг пӧрмы, лэся. Ми ог 15 ужасьёс пукиськом, со шорам лек учкиз но кутскиз ук юанъёс сётъяны: таиз малы озьы? Соиз кызьы? Таиз малы таӵе? Уг тодӥськы, кытысь мар мынам потӥз — солдат сямен вань юанъёсызлы ӝот-ӝот, шаплы валэктӥсько. Кивалтӥсь пумен буйгаз но дорысьтымы потӥз. Нош шеф-редактормы урдэсам мырӟиз: ӟечкыласько, пе, испытаниез ортчид.

— Шуиськоды: «Мед вералозы сое, мар кулэ…» Озьыен, ток-шоуосысь учыръёс — со пӧяськон?

— Ӧвӧл. Но котькуд учырез возьматыку, адями вераны кулэ сое, мар кулэ сценарийя. Угось котькуд передачалы азьлапал лэсьтӥське сценарий. Макем бугыресгес, ваче вуттӥсь — сокем умойгес. Со понна тон героен вераськыны, сое ялан «узатыса» возьыны кулэ. Аспӧртэм психолог кадь луоно. Ӧд ке кары, ужысь мозмытозы.

Нырысетӥ передачамы бере монэ ушъязы, Наташалэсь, пе, адӟем каре. Но кызьы мон сое лэсьтӥ, ачим уг ни тодӥськы, бус пыр кадь. Та проект 2 толэзь гинэ улӥз, рейтингез ӧй вал — ворсазы.

Монэ келязы Леонид Закошанскийлэн «Говорим и показываем» ток-шоуаз. Татын эшшо секыт: кулэ вал пӧяськыны. Трос ветлоно луиз Россиетӥ, геройёс, учыръёс утчаса, съёмкаос лэсьтыса. Нырысетӥ передача ик сӥземын вал таӵе учырлы: кыӵе ке эрказ нылаш дорамы гожтӥз, со тодмо бизнесменлэсь пинал вите шуыса. Нылкышнолэн туж потэ передачае лыктэмез. Валамон ини, ужбергатӥсьлэн уг поты. Кызьы сое ваёно? Тӥни татын кутске пӧяськон. Тынад ужед: котькыӵе амалъёсын со ужбергатӥсез передачае вуттоно. Амалъёс трос. Яке ДНК, яке депутатъёс пыр, яке кыӵе ке конференцие шуыса… Шуисько: мынам ноку пӧяськеме ӧвӧл! Кулэ, Наташа, шуо. Малпа маке, ато ужысь куштозы. Озьы огпол, кыкетӥзэ… Нош пушкад ваньмыз со люкаське ук. Тыныд урод луыны кутске.

Ӵош ужась эшъёсыныз

Курадӟи, конечно, уйёсы бӧрдылӥ. Кӧня пӧртэм улосъёстӥ ветлэмын, геройёсты передачае кыскыны выремын! Тон вайиськод героез, тон солы родня кадь луиськод ни, со оске тыныд. Нош программа мыныку, кулисаос сьӧрын сылӥськод но кылӥськод, кызьы шораз кесясько…

Эшшо та передачаын ярато вал жугиськыны. Героез узато: так, тон али потод, мыжгод сое. Учкисьлы тунсыко потэ. Нош тон собере героеныд ӵош бӧрдӥськод, куддыръя серекъяськод но ни.

4 ар ӵоже озьы ужай. Али учкисько ке со программаосты, паймисько: кызьы со лэсьтӥськиз?! Суткаосын изьы­тэк ук! Вылысьтыз вылаз ДНК! Тросэз геройёсмы — огшоры калык, кудӥз оске выжыкыллы. Но ми зэмзэ но тросэзлы юрттӥмы, тужгес но сиротаослы, куштэм адямиослы, гожъямы опекае, утчамы но шедьтылӥмы анай-атайёссэс. Сыщик, оперативник кадь ужаллям — со ласянь та уж тросэзлы дышетӥз, зол школа луиз. Мон 5 минут куспын Россилэн котькыӵе сэрегысьтыз кулэ адямиез шедьтыны быгатӥсько ни вал…

Мынам йыры кур ӧвӧл, пӧяськыны косо вал шуыса. Уг ке яра, нокин уг возьы ук, кошкы. Но соку кошкыны мыным нокытчы вал — семьяме, нылпиосме сюдоно, ипотека тыроно…

— Озьы ке но тӥ кошкиды. Кошкиды чылкак мукет азе — осконлы сӥзем «Спас» телеканалэ. Малы?

— Лулы ӧз ни чида. Озьы ужаса, тазалыке лябӟиз. Тужгес секыт луиз Ижысь одӥг пияшен учыр бере. Ижын телевидениын ужакум ай, со сярысь передача лэсьяй. Яшкалэн пыдъёсыз висё вал, ревматоидной артрит. 20 ареслэсь бадӟым ни ке но, ог 14 аресъем кадь адске. Висён будыны уг сёты, куараез но векчи. Яшка нылпи юртын улэмын, сое пичигес дыръяз ай юыса улӥсь анаезлэсь басьтӥллям. Анаез пытсэт сьӧрын пуке. Мон

телевидениысь кивалтӥсьмылы та учыр сярысь вераны шедьтӥ, ӝоген анаез тюрьмаысь потоз шуыса. Передача лэсьтыны уг малпаськы вал. Но кивалтӥсьёс маза ӧз ни сётэ: ку со кышномурт тюрьмаысь потоз ни, лэсьты передача!

Вераськисько Яшкаен, солэн анайзэ адӟемез уг поты. Озьы ке но анаезлэн тюрьмаысь потон нуналаз милемыз эшеным келяло Иже. Эше мынэ тюрьмае. Мон вераськисько Яшкаен, снимать карисько, курисько сое, ойдо Москвае передачае. Валасько, мон сое ӧй ке вайы, монэ ужысь уллялозы.

Яшка мынэсьтым пегаса улэ. Уйёсы мон таксиен корка дораз возьмаськисько, медаз пегӟы шуыса. Эшъёсыз пыр утчасько. Мырдэм но кызьы ас палам берыктӥсько. Но кивалтӥсьёсмылы та ӧжыт на, ваёно, пе, ӵыжы-выжыоссэ. Мынӥсько Сарапулын улӥсь сузэрез доры. Передачае мыныны со но пумит.

Яшкаез буйгатӥсько, анайзэ Москвае ум нуиське шуыса. Али но син азям: самолётэ пуксёнмы вуэ ни. Со вискын Яшкалы жингырто. Мон тыбырыным шӧдӥсько — сузэрез жингыртэ: тодӥськод-а, пе, Москвае анаед но мынэ шуыса… Мон учкисько Яшка шоры, со — мон шоры: Наташа, мон кури ук тонэ, эн пӧяськы шуыса! Всё, со берытскиз но кошкиз!

Ӵуказеяз мынӥ уже — кошкон вылысь. Ми, пе, тонэ та передачалэсь мозмытӥськом, но ужысь ум лэзиське.

Яшкаез программае монтэк ваё. Кызьы? Шуо: ӧд ке лыкты, Наташаез уллялом. Со лыктэ. Зэм, сое нош ик пӧяло, анаез уз луы шуыса.

Со передачаез мон ӧй адӟы. Соку тодӥсько ни вал: та ужысь кошко. Жингыръяй Яшкалы, прощение курылӥ, черке ветлӥ…

— Та ик оскон доры сюрес луиз-а? «Спас» телеканалын тӥ лэсьтӥськоды «В поисках Бога» передачаез. Отын Россиысь тодмо адямиос мадё асьсэ улонзы сярысь, верало, кызьы соос Инмар доры сюрес шедьтӥзы.

— Яшкаен луэм учыр азьын ог ӝыны ар вазьгес сыӵе ик туж секыт передача вал, пӧяськоно луиз. 3 уйзэ изьытэк потӥ, бертӥ Москвае, пыд вылысьтым пограсько ни. Но изьыны выдӥсько гинэ — шоканэ ворсаське, кызыны кутскисько. Мон пуксьыса изьыны вырисько ни, но умме усисько гинэ — нош ик, шокан пытсаськыса, сайкасько. Скороез ӧти — номыр ӧз шедьтэ: укыр жадемын, пе, тӥ, шутэтсконо. Огпол уйин ӧжыт гинэ ӧй кулы, пыдесъяськыса ветлӥсько, кызӥсько, шокаме уг луы… Мар монэн? Шуныт йӧл юи, капчигес луиз. Ӵукна пал умме усиськем. Адӟисько: мынӥсько ульчаетӥ, сьӧрам лек адямиос бызё. Мон пыри кыӵе ке юртэ (ӧй но вала, со черк шуыса), вӧсяськыны кутски. Борддор кузя пукись нылкышноос чабыны ӧдъязы. Берытскисько — мышкам сьӧд дӥсяськем кышномурт. Валасько — со Инмар анай. Мыным шуэ: «Яков Заведеев, будешь благословлена». Мон сайкасько…

Кин со Яков Заведеев? Ноку кылэме но ӧй вал кадь. Султэме бере Интернетын бугыръяськыны кутски. Со, пе, 12 апостолъёс пӧлысь одӥгез. Москваын вань храмез. Та нуналэ ик со черкез шедьтӥ. Уг валаськы вал, малы монэ Инмар одно ик отчы вуттӥз. Но Яшкаен учыр бере мон выльысь та черке лыктӥ но, йырам чилектӥз: Яков — со Яшка ик вань ук! Инмар анай монэ татчы вуттӥз, мон Яшка понна мед вӧсяськом шуыса. 6 ар пала мон ветлӥ со храме, со туж кыдёкын ке но вал. Служба бере выжъёсты но миськылӥ, вань праздникъ­ёсы пыриськылӥ, юрттӥськылӥ. Отын ужасьёс мынам семьяе кадь луизы.

Борис Корчевниковен

НТВ-ын берло арзэ ужакум, пушкам сыӵе шӧдонэ вал: чидано, улонам маке луыны кулэ, но со маке луытозь — чидано. Мон черкысь батюшкалы но вазиськылӥ: туж потэ «Спас» телеканалын ужаме, бакель кар. Нош со уг кары, уж дурысьтым но лэземзы уг поты, «Спасын» но инты ӧвӧл.

Но огпол милесьтым быдэс редакцимес люказы но шуизы: программа ворсаське. Мон сыӵе шумпотӥ! Мыным дэмлазы «Ты не поверишь!» передачаын ужаны. Мон тыпак пумит луи. Мон понна со тужгес урод передача вал! Кызьы мон, журналист, отын ужалом?

Тодмо телеведущиен Борис Корчевниковен кабинетъёсмы артэ вал. Мон котьку паймылӥ, кызьы со, сыӵе лякыт адями, ток-шоуэз нуэ? Малпалляй, солы но капчи ӧвӧл, юнме ӧз нюръяськы ук пыктос висёнэн но…

— Озьыен, тӥледыз «Спас» компание ачиз Борис Корчевников ӧтиз?

— Мон тодӥсько вал, Борис «Спасэ» кошке шуыса. Али со отын валтӥсь директор но валтӥсь продюсер луэ. Огъя тодмомы солы верам, мынам но отын ужаны мылкыды вань шуыса. Озьы мон нырысь продюсер луыса ужаны кутски, собере Борис аслэсьтым передачаме дасяны дэмлаз. Со сыӵе шуд! 2 ар ӵоже мон «В поисках Бога» передачаме лэсьтӥсько ни. Учкисьёслы туж яра. Та передачаысь геройёсын книга но потӥз ни. Калык сое туж умой басьтэ.

«Спасын» ужаны кутскеме бере висёнэ кошкиз. Мон быдэсъясько яратоно ужме, шумпотӥсько, адямиослы ӟеч лэсьтӥсько шуыса.

— Нош нылъёсты? Соос Москваын асьсэды шедь­тӥ­зы-а?

— Пичиез Россиысь гуманитарияя университетын дышетске, висказ ужа. Бадӟымез Ижын улэ, пӧртэм калык осконъёсын тунсыкъяське, ачиз ассэ утча ай.

Картэным люкиськыкум, соос пичиесь на вал, но лулсэрзы вылын со шӧдӥськытэк ӧз кыльы. Мон туж куректӥ. Картэным ми туж вазь семья кылдытӥмы, со УдГУ-ысь мувӧй поттӥсьёсты дасянъя факультетын дышетскиз, мон — филолог. Ог-огмес туж яратӥм. Со ас удысэзъя ужаз, мон Сарапул ёросысь Сигаево школаын англи кыллы дышетӥ. Но картэ кутскиз шудон автоматъёсын эшъяськыны. Сокем выйиз отчы, уйёссэ но кӧлыны уг бертылы ни вал.

Огпол туж бадӟым пунэмъёсыз люкаськизы. Соку гинэ басьтэм квартирамес вузано, пе. Мон шуи: вузаны соглаш луо, но асьмеос люкиськом. Шӧдӥсько вал, пунэмъёс таин гинэ уз йылпумъяське. Озьы ик луиз, но ми люкиськемын ни вал.

Нылъёсыным выжим Иже, басьтӥ квартира. Кема аръёссэ пунэмаськыса улӥ, котькуд копейкаме лыдъясько вал. Тросэз малпало вал, мон трос нылпиё анай шуыса. Угось со вакытэ ик бордам басьтӥ на Кристина племянницаме. Со туж чебер кырӟа вал, нош мон со вакытэ «Мынам Удмуртие» ТРК-ын крезьгуро проектъёс борды кутскылӥ. Кристина али озьы ик Москваын улэ, Россиысь крезьгуръя академиез йылпумъяз, одӥгаз крезьгуро группаын кырӟа.

Нылъёсыныз

Москваын улыкум ини, кыкетӥзэ бызи. Но котькуд воргорон мурт нылпиосты уг чида вылэм. Нылы туж лякыт ке но, кузпалыным ӧз тупаллялэ. Огпол картэ шуиз: яке мон, яке — нылыд. Нош кызьы анай аслэсьтыз пиналзэ воргорон понна палэнтоз? Люкиським. Кыкетӥ картэным кусыпъёсмы эшлыко кылизы. Нылы нимаз улоно кариськиз шуыса тодӥз но, ойдо, пе, нош ик ӵош луом. Но мынам уг ни поты…

— Туэысен тӥ «Спас» телеканалысь вань югдытӥсь передачаос понна кыл кутӥськоды. Паймисько: кызьы сыӵе пичи гинэ мугоро, ненег кышномуртлэн сомында кужымез, сьӧраз валтыны быгатонлыкез?

— Та уж борды туж кышкаса басьтӥськи. 20 пала передачаос понна кыл кутоно. Ваньзэ чак­лано, выль проектъёс малпано, лэсьтоно. Аслэсьтым «Путь к Богу» передачаме но нуисько на… Азьвыл туж секыт дыръя кылбурасько вал. Али шергес ни.

Мон котьку кыдёке азьпала учкисько, туннэ-ӵуказе нуналэн улыны мӧзмыт. Туж потэ фильмъёс лэсьтэме. Со понна ВГИК-е дышетскыны пырыны малпасько на, сценарист-режиссёре. Зэм, тодон-валан басьтытэк но, фильмъёс лэсьтыны луэ. Но мынам зэмос профессионал луэме потэ. Шумпотӥсько, али Россиын кинематографилы саклык висъяны кутскизы шуыса. Кутски ини вуоно фильмелы сценарий гожтыны. Отын возьматэмын луоз чагыр экранлэн мыддорин палыз, кызьы но мар пыр потыса лэсьтӥсько ток-шоуос…

Елена Миннигараева