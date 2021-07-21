Удмуртиысь спортсменъёс пыриськозы Токиоын ортчись Олимпиадае

23-тӥ июльысен 8-тӥ августозь Япониысь Токио городын ортчоз гужем Олимпиада. 4 арлы одӥг пол радъяськись ужрад кылем арын луыны кулэ вал, пандемия люкетӥз. Бадӟым ӵошатсконэ шаерысьтымы спортсменъёс но пырисько.

Токиоысь Олимпиадае дуннеысь 11 сюрс спортсменъёс пыриськозы, спортысь 33 амалъя 339 комплект медальёс шудытӥськозы.Рос силэн сборной коман даяз 52 улосысь 335 спортсменъёс шедемын. Тужгес

трос Москваысь, Санкт-Петербургысь, Краснодарысь но Татарстанысь. Азьвыл аръёсын ӵошатыса, гужем Олимпиадае пыриськисьёс спортсменъёсмы туэ тросгес луэмын.

Юлия Каримова

Та нуналъёсы Японие мынэмын:

Юлия Каримова — винтовкаен ыбылӥськись. Вордскемын Ижын, 27 арес. Бадӟым вормонэз — Европалэн чемпионэз.

Антон Синцов

Антон Синцов — великен ворттылӥсь, амалэз — маунтинбайк. Вордскемын Ижын, 36 арес. 2016-тӥ арын ортчем Олимпиадаын кросс-кантри амалъя 12-тӥ инты басьтӥз. Бадӟым вормонъёсыз — Дуннелэн кубокез понна ӵошатсконъёсын призовой интыос.





Шаерысьтымы эшшо 2 мурт Россиысь сборной командалэн запасной спортсменъёсыз луо:

Тимофей Иванов — великен ворттылӥсь, амалэз — маунтинбайк. Вордскемын Ижын, 30 арес. Мугорзэ кыдатэ «Импульс» школаын.

Анжелика Ветошкина — нюръяськись. Вордскемын Ижын, 26 арес. Секталазыя капчи спортсменъёс пӧлын Россилэн чемпионэз луэ.

Удмуртиысь спортсменъёс пӧлы пыртыны луоз шаерамы вордскем но та вакытэ солэн палэназ улӥсьёсты но. Соос пӧлын:

Д. Белявский

Давид Белявский — гимнаст. Вордскемын Воткинск городын, 29 арес. Та вакытэ мугорзэ кыдатэ Свердловск улосын. 2016-тӥ арын Рио-де-Жанейро городын ортчем Олимпиадаын Россиысь воргоронъёслэн командаенызы ӵош азвесь медаль утӥз, нимаз спортсменъёс пӧлын — бронза медаль.

Э. Хасанова

Эльвира Хасанова — ӝог ветлӥсь. Вордскемын Можга городын, 21 арес. Трос аръёс ӵоже Можгаысь биатлонъя школаын мугорзэ кыдатӥз, нош 4 ар талэсь азьло нырысьсэ ӝог вамышъянъя ӵошатсконэ пыриськиз но спортъя мастере кандидатлэсь куронзэ быдэстӥз. Тренеръёс ӧтемъя вуиз ӝог вамышъянэ, мугорзэ кыдатэ Мордовиысь спортъя школаын.

Пусйыны кулэ: Удмуртиысь спортсменъёс туэ ӝыны ар куспын, калыккуспо, Россиысь но улоскуспо ӵошатсконъёсы пыриськыса, 183 медаль (58 зарни, 56 азвесь, 69 бронза) утӥзы. Спортын бадӟым азинсконъёс возьматэм спортсменъёс ик Россилэн сборнояз шедемын.

Олимпиада ортчоз учкисьёстэк. Нош 24-тӥ августысен 5-тӥ сентябрёзь Токиоын луоз Паралимпиада. Россилэн сборной командаяз шедемын: Воткинскысь ӝӧк выл теннисэн шудӥсь Надежда Пушпашева, Шарканысь уясь Павел Куклин но Кизнерысь но Ижысь великен ворттылӥсьёс Сергей Пудов но Арслан Гильмутдинов.

Валентина Емельянова