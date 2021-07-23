Сяськаосын пальпотэ музъем

Котькуд гужем Асан Техникум клубын нылпиослэн огазеям отрядзы ужа. 6 аресысен 17 аресозь нылъёс-пиос понна пӧсьтолэзе-гудырикошконэ культура юрт кыкетӥ дорзылы пӧрме.

Нылпиос выль шудон малпало

Туспуктӥз Максим Егоров

Пичиосыз пиналъёс татчы шудыны ветло. 10 часын ӵукна соос культура юртын ини. Кин ке шашкиен-шахматэн шудэ, кин ке, пӧсь куазьлэсь кышкатэк, клублэн азбараз туп ӵыжа. Мукетъ­ёсыз квест-шудонын асьсэды эскеро. Нылпиослы дырзэс шулдыр но пайдаё ортчытыны юртто клубын ужасьёс — соос ик отрядэн кивалтӥсьёс — Валерий Гоголев но Валентина Гамза, вожатойзы Юлия Шатова. Соос нылпиослы выль тодон-валанъёс сётон сярысь но сюлмасько. Кылсярысь, кемалась ӧвӧл пиналъёс ӟуч культурая «Надежда» центре ветлӥзы. Отын ӟуч калыклэн историеныз но шудонъёсыныз тодматскизы.

Асан Техникум культура юртлэн кивалтӥсез Татьяна Загумёнова верамъя, пиналъёсын ужан понна соос нимысьтыз программаос гожто. Кылсярысь, Мугорез кыдатон культурая, спортъя но егитъёсын ужан политикая

министерство проектсэс кулэен лыдъяз но валля арын, Асан совхоз техникумлэн 125 арезлы сӥзьыса, нылпиослы шудон площадка лэсьтыны юрттӥз. Коньдон висъяськиз республикалэн бюджетысьтыз.

— Ми пиналъёсын ар ӵо­же ужаськом. Школьникъёс татчы кружокъёсы ветло, тросэз милям волонтёръёсмы луо. Огазеям отрядмы нылпиослы тунсыко шутэтскыны луонлык сётэ. Со сяна, 15-16 аресъем нылъёслы-пиослы огдырлы уж сётӥськом, пичияк уждун тыриськом. Туэ но тани нимысьтыз программа гожтӥм — «Сяська­осын пальпотэ музъем» нимаське со. Кема аръёс ӵоже клуб котырмы утялтэмын ӧй вал. 2019-тӥ арын бадӟым тупатъян ужъёс мынэмен, жуг-жаг люкаськиз. 4 быдэ вуымтэос, быдэс июнез нуналаз 3 час ужаса, клуб

котырез тодмантэм воштӥзы. 200-лэсь трос турлы сяська мерттӥзы, уриськизы, ву кисьтазы. Табере сяськаос туж чебер пишто, нокытын номыр уг костаськы, пушнер уг буды, клуб сьӧрысь азбар но турнамын, кенеръёс но буямын. Ваньмыз чылкыт, яркыт. Синэз шумпоттэ. Со нылпиослэн тыршемзы, — шуэ Татьяна Ивановна.

Галина Семёнова