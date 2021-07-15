Сюрес вуттэ Чайковский доры

Пётр Чайковскийлэн творчествоезлы сӥзем фестиваль Удмуртиын арлы быдэ ортче, туэ классической крезьгурез яратӥсьёсты со 64-тӥзэ люказ. Вань на-а меда Россиын талэсь пересь фестивальёс? «Ӧвӧл!» — шуо сое радъясьёс!

Денис Мацуев тодмо пианист

Юрий Симонов 25 ар пала Млскваысь симфонической оркестре кивалтэ Туспуктэмъёс басьтэмын филармонилэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Эмъяло мугорез но лулэз

Удмурт кун филармония «На Родине П.И.Чайковского» фестивальзэ котькуд ар тунсыкогес, узыргес карыны выре. Кылем арын пандемиен йырин радъясьёслэн вань малпанъёссы ӧз быдэсме, соин ик туэ соос вань шуг-секытъёсты пумитаны дасесь вал.

— Фестивальмес опен-эйрлы пӧрмытӥмы, — вераз кун филармонилэн кивалтӥсез Алексей Фомин. — Быгатэммыя концертъёсмес педло поттӥмы. Пусйымон: нырысетӥез фестиваль ӵапак ульчаын, Пётр Ильичлэн Воткаысь музей-квартираез бордын, ортчиз вал. Озьыен, ми вашкала йылолэз улӟытӥмы.

9-тӥ-11-тӥ пӧсьтолэзе Ижкарын, Сарапулын, Вот каын классической крезьгурлы сӥзем концертъёс ортчылӥзы, отын Удмуртиысь симфонической оркестрен ӵош Москваысь ӧтем куноос но шудӥзы.

Классической крезьгурез кылзыны вань мылкыд карисьёс быгатӥзы, со понна чупырес гинэ луоно вал. Кылсярысь, культурая юртъёсын, филармониын ортчем концертъёсы ӧтёнъёсты кассаосын дунтэк люкылӥзы. Кин вуттӥз — со ик крезьгуро тулкымъёс вылын лэйказ.

Фестивальлэсь концертъёссэ 800 эмчиос учкизы, соослы кун филармония нимысьтыз ӧтёнъёс висъяз.

— Ми больницаосын кусыпъёсмес кӧня ке ар возиськомы ни, — вераз Алексей Фомин. — Ӵошен проектъёс малпаськомы, тупаса улӥськомы. Соос эмъяло мугоръёсты, нош ми — лулъёсты. Кылсярысь, 2018-тӥ арысен артистъёсмы «Живая вода» проект улсын потало лек пыктосъёсын нюръяськись висисьёс доры, соос понна концертъёс пуктыло.



Крезьгурен — экспедицие

Тодӥськоды-а вал, экспедициосы фольклор бичасьёс, археологъёс сяна, крезьгурчиос но потало шуыса? Москваысь «Музыкальной экспедиция» — кунысьтымы огез бадӟымез фестиваль, сое Россиысь дано артист Борис Андрианов радъя. Оркестреныз ӵош быдэс кунмес котыръяло, пӧртэм сэрегъёсын концертъёс сётъяло. «На Родине П. И. Чайковского» фестиваль улсын крезьгурчиос Удмуртиысь калыклы шудӥзы.

Анна Кошкина виолончелен шудэ, мукет крезьгурчиосын ӵошатыса, со Удмуртие нырысьсэ вуэм.

— Концертъёсмылы кема, рос-прос дасяськиськомы, но, сцена вылэ потыса, шутэтскиськомы, праздниклэсь омырзэ шӧдӥськомы, — вераз Анна Кошкина, — Удмуртиын курортын кадь вылэм! Пӧсь куазь, вож турын,

тыметъёс, Кам шур! Нош Вот кинскын шудыкум, мугоры юзыр-кезьыр ик луылӥз, валаса, али мон Пётр Ильичлэн вордскем интыяз шуыса. Осконтэм…

Лӧптэм мылкыдзэс мукет артистъёс но уг вато, верало, Чайковскийлы сюлэмъёсазы нимысьтыз инты висъяське шуыса. Кылсярысь, пианист Пётр Лаул шуэ: пинал дыръяз Пётр Ильичлэсь творчествозэ ӧз дунъялля, будэмезъя гинэ сое валаны ӧдъяз.

— Крезьгуро школаын ваньзэс «сюдо» Чайковскийлэн гуръёсыныз, — вераз Пётр Лаул. — Оло, соин мынам потэ вал пумит кылме вераме, солэсь акыльтыса. Пиналъёслэн озьы луэ ук. Ӧч карыса кадь солэсь фортепиано понна нырысетӥ концертсэ ӧй дышеты, нош классам ваньзы сое шудыны быгато вал. Тодӥськоды-а, ку мон сое шудыны кутски? 40 аресам! Мон кадь бер сое нокин ӧз дышеты, дыр. Али мон, композициоссэ кылзӥськыса, котьку но мае ке выльзэ, мурзэ шедьтӥсько. Чайковский — Россилэн крезьгуро ымнырыз!



Кортӵог!

Удмуртиын чидатэк витизы дано куноез — Россиысь калык артистэз, пианистэз Денис Мацуевез. Со ик фестивальлэн кортӵогез луиз. Концертсэ шудӥз Ижкарлэн шораз — «Динамо» стадионын.

Ужрад классической крезьгурлы сӥземын ке но, футболъя «Спартак» команда понна висись Денис Мацуев ӧз быгаты спортэз палэнтыны. Уго ӵапак соку Евро-2021 вожвылъяськонлэн самой пӧсь вакытэз вал — матэктӥз финал. Концертсэ Денис Леонидович, тупез ӟезьыосы ӵыжыса, кутскиз. Нош бӧрысь аслаз крезьгуро дуннеяз зымиз, учкисез аслыз синмаськытӥз. Стадион дортӥ ортчись калык но интыяз дугдылӥз: мар меда отын сыӵе мынэ? Кин сокем усто шудэ? Кинлы ке билетъёс ӧвӧл окмиллям но, татысен ке но дано пианистэз кылзӥськыны лыктӥмы, шуо.

Татын ик сцена вылын шудӥз Москваысь академической симфонической оркестр, дирижёрез — Совето Союзысь калык артист Юрий Симонов. 25 ар пала со оркестрен кивалтэ ни. Та аръёс куспын аспӧртэм тусыз, шудон амалыз кылдӥз.

— Анай-атайёсы туннэ льӧль малпанме быдэстӥзы, — вераз 15 аресъем Софья Белоногова. — Вордӥськем нуналам Воткаысь Ижкаре Денис Мацуевлэн концертаз вайизы. Туж бадӟым шуд классической крезьгурез улэпкын кылзыны!

Фестивальлэн выль люкетэз — культура удысын тыршисьёслы семинаръёс. Соосты нуизы журналист, крезьгуро фестивальёсты радъясь Анна Зейман, артистической агентстволэн кылдытӥсез Елена Яковлева.

Фестиваль ортчиз гинэ но, Удмурт филармониын ужасьёслы маза ӧвӧл — вуоно фестивальлы дасяськонэз али ик мытоно, вордӥськем малпанъёсты улонэ пыӵатыны кутсконо.

Мария Емельянова