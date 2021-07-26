Сьӧраз — йыгмыт вамышен

Пичи Пурга ёросысь Выль Мӧнья гуртысьтымы ветеран огазеяськонэн кивалтэ Юлия Ильина. Котькыӵе уж­радэ мыло-кыдо пыриське, ас ёзо эшъёссэ но сьӧраз валтэ. Со сӥлы каремын Россиысь ветеранъёслэн огазеяськонзылэн дано пусэныз, ужысь ветеран.

Юлия Ильина

Юлия Николаевна — шутэтсконэз тодӥсь-валасьтэм кышномурт. Со сюлмаськемен, 2002-тӥ арын, гуртысьтымы нылпи садлэсь вуж юртсэ тупатъяса, пукон корка усьтыны быгатӥмы. Нош 2003-тӥ арын со «Выль ӟардон» коллективмес кылдытӥз. Табере ми, гур­­тысь кырӟась-верась апайёс, ­дорын пуконэз ву­нэтӥмы ни. Арняяз 2

пол пукон коркаямы лю­кась­кылӥськомы. Быдэс­тоно ужъёс сярысь кене­шись­ко­мы, выль кыр­ӟанъёсты дыше­тӥсько­мы. Концертъёсын бы­­дэс Удмуртиез ортчи­мы ни, дыр, — вашкала но туала кырӟанъёсты быдэстӥськомы. Трос эшъёс шедьтӥмы ни Свердловск но Москва улосъёсысь.

Юлия Николаевналэн чупрес сямызлы луыса Выль Мӧнья гуртамы тросгес адямиос вуылыны кутскизы.

Кылсярысь, Москваысь студентъёс синмаськемын арлыдоосмылы, фольклор бичало. Гуртысьтымы песянай-песятайёслэсь кырӟам-верамзэс плёнка вылэ гожто. Ми но, «выль ӟардонъёс», соослы быгатэммыя юрт­тӥськомы — дипломзэс утьыку яке кыӵе ке бадӟым концерт ортчытыкузы, Москвае ветлӥськом, сцена вылын удмурт йылол-сямъёсты возьматӥськом. Кузь сюрес вылэ потон азьын маке кулэ ке, колхоз председатель доры но, ёрос кузёос доры но Юлия Николаевна дӥсьтыса вамыштэ. Тау кариськомы «Родина» гурт хозяйствомылы огкылысь улэммылы. Кулэ дыръя ми но колхоз итымъёсы ужаны потӥськомы.

Пукон коркамылэн данъяськонэз — музеймы. Сое усьтон понна но котькинлэсь трос Юлия Николаевна сюлмаськиз. Коркась корка ветлыса, вашкала тӥрлыкъёс люкамы. Табере пиналъёс но экскурсие вуыло, гуртлэн историеныз, вашкала арбериосын тодматско. 22-тӥ пӧсьтолэзе нош ик пукон коркаямы люкаськыломы — Юлия Николаевнамес 75 арес тырмонэныз ӟечкылалом.

Пичи Пурга ёросысь

Выль Мӧнья гуртысь «Выль ӟардон» ансамбле ветлӥсьёс