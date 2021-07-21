Сарапул, Сюмси, Сьӧлта, Дэри, Глазов ёросъёсын муш семьяос нош ик быризы

Фото: Дмитрий Антонов

Сарапул ёросын 12 частниклэн 300 палэпез быриз. Жаляса верано, арысь аре уногес мушъёс быро. Кылсярысь, 2019-тӥ арын 213 семья кулӥз вал. Гуртоос янгыш каро хозяйствоосты: бусыоссэс химикатъёсын пазяменызы сэрен, пе, ыштонъёс адӟиськомы. Тужгес ӝожтӥсько рапс вылэ: сяськаяськон вакытаз угось мушъёс татысь уг кошкыло, соин ик ядэн ӝокало.

— Хозяйствоос зэмен ик рапслы бадӟым саклык висъяны кутскизы, — валэктэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Кылем арын 12 сюрс гектар вылэ та культураез кизизы вал ке, туэ — 19 сюрс 300 гектар вылэ. Вуно аре бусыоссэс эшшо но паськытатозы шуыса чакласькомы. Угось рапс пудо сиёнлы туж ӟеч. Солэсь вӧй но пызьырто, кыд (жмых) лэсьто, кидыссэ дуно вузало. Зэм, та будосэн вырыны капчи ӧвӧл — нымы-кибыос сое ӝог норо но быдто. Киземъёссэс утён вылысь хозяйствоос химикатъёсын ужано луо. Сыӵе интыысь ик мушъёс мӧль бичало. Туэ министерствое тужгес трос вазиськизы Сюмси но Сьӧлта ёросысь частникъёс. Ӝожтӥськисьёс пӧлын «Агростартап» программая грант утыса фермер кариськемъёс но вань. Оглом ми доры 400 муш семья бырем пумысен вазиськон вуэмын. Ваньзэ али эскериськомы.

Бырем мушъёс анализ лэсьтыны Казаньысь лабораторие келямын. Матысь дыре эскеронъёс зэмос югдурез возьматозы. Ольга Абрамова пусъемъя, хозяйствоос ядэн ужамзы пумысен котырысьтызы мушкасьёслы 3 нунал азьвыл ивортыны кулэ. Химикатъёсын лушкем ужамын шуыса шараяськиз ке, предприятиос муш вордӥсьёслы компенсация тыроно луозы.

Елена Сараматова