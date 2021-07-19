Салам — чиньыё пӧзь

Брангуртысьтымы удмурт нылашлы нуллыны кылдӥз Николай II императорлэн нылъёсызлэсь керттэм перчаткизэс. Та сярысь тодӥ, гуртысьтымы тодмо суредасьлэн Зоя Лебедевалэн музеяз пыраса.

Маиз но та музейын ӧвӧл: вашкала арбериос, газет-журналъёс, гуртмылэсь улон-вылонзэ возьматӥсь кагаз-документъёс. Ортчеменыз тунсыкъяськисьёс трос выльзэ тодыны-адӟыны быгатозы. Нош мыным та рад уката тунсыко потӥз одӥг гожтэт, со вылын Брангурт школаысь азьвыл биологиен дышетӥсьлэн Анастасия Яковлевна Туктаревалэн, аслаз Зоя Лебедевалэн анаезлэн, тодэ ваёнъёсыз.

Со гожтэ: Иосиф Виссарионович Сталин кулэм бере ни «Известия» газетын статья потӥз, Георгиевской крест кун пусъёсты, гадь вылэ бырттыса, нуллыны луоз, соин сӥлы каремъёслы пособие но тыриськоз шуыса. Отчыозь мон уг тодӥськы вал, мынам атае, Яков Флорович Байсаров, Георгиевской крестлэн вань степенё пусъёсыныз данъямын вал шуыса.

Кулэмезлэсь ог 2 арлы вазьгес со эскероно кариськиз мурт синъёслэсь ватэм пусъ­­ёссэ. Басьтӥз лопата, монэ сьӧраз ӧтиз, вамыштӥм куалае. Отысь зӧк пулэз палэнтӥз но, ог 25 сантиметр мурдалае гудӥськыса, бинялтэт поттӥз. Соку ик мыным со Георгиевской крестъёсыз сярысь вераз. Нырысь сётӥллям 4-тӥ степенё пусэз, собере 3-тӥ, 2-тӥ но 1-тӥзэ. Тужгес дуноез — берлоез. Крестъёслэн лентаоссы сисьмемын-быремын вал ини. Возиськиллям асьсэос корт крестъёс гинэ. Соосын артэ ик понэмын вал удостоверениос но туспуктэм — атае отчы пуксем мундирен, гадь бордаз 4-ез ик Георгиевской крестъёсыз понэмын.

Атай кема учкиз со пусъёс шоры, собере синкылиосыз ша­тыр быльыразы. То­даз лыктӥзы, дыр, ваньмыз, мае со адӟиз Карпат гурезьёсын — служба нуон интыосаз.

Бӧрысьгес со тодаз вайиз, кызьы фронтысь Петербург пыр бертыкуз, Николай II императорлэн нылъёсыз перчаткиос кузьмазы. Асьсэос керттӥллям. Керттэмын вал небыт ыжгонлэсь, бурысьтыз перчаткиысь чиньыосыз пась кельтэмын вал. Чиньы йылъёсты огшоры дыръя пытсаны луэ вал. Но кинэн ке ӟечбуръяськоно ке, перчаткиосты куштытэк гинэ, чиньыосты со пасьёстӥ поттыны луылӥз. Со перчаткиосты атае мыным сётӥз вал, мон пӧсьтытозязы нуллӥ.

Малпасько: Зоя Лебедева доры пыраса, эшшо трос но трос тунсыкозэ тодыны луоз на.

Виктор Занчаров. Пичи Пурга ёросыьс Брангурт