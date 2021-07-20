Ручкаен гожтыса кельтэмын

Пичи Пурга ёросысь Брангурт школамылы туэ 158 ар тырмиз. 1863-тӥ арын дасо пияшъёс гинэ вамыштӥзы вал земской школае. 264 нылпиослы чаклам туалаез юрт усьтэмын 1991-тӥ арын.

Шаерчи Николай Петров трос пол эскере Брангуртлэсь историзэ

Туспуктӥз Виктор Занчаров

Кыӵе сюресэз ортчиз школамы — ваньзэ тае пыр-почгес тодон вылысь вуылӥ гуртысьтымы шаерчи, вань улонзэ дышетӥсь луыса ужам Николай Павлович Петров доры. Гуртмылэн дано адямиосыз но ужъёсыз сярысь со бадӟым книга поттымон материал кемалась люказ ини — комодаз, нянь курытэк, ог 5 килограмм секта кагазъёс кыллё но кыллё. Компьютерез ӧвӧл, соин ик ваньмыз со карандашен-ручкаен гинэ гожъямын.

— Маин бен данэ потэмын гуртмы? — юасько Николай Павловичез.

— Нырысетӥез но тужгес бадӟымез данъяськонмы — нырысетӥ удмурт тодосчи, кылбурчи, книга гожъясь, этнограф, миссионер Григорий Верещагин. Брангурт черкын со 1901-тӥ — 1927-тӥ аръёсы священник луыса ужаз. Со вакытэ ик земской школаын дышетӥз, библиотекаен кивалтӥз. Гурт калыкен ве­раськыса, удмурт йылол-сямъёсын тодматскыса, аслаз вуоно книгаосызлы этнографияя, лин­гвистикая, фольклоръя ма­териал люказ. Гурт калык но, дышетӥсьсылэсь ӟеч сямзэ шӧдыса, дораз кыстӥськиз. Пӧртэм юанъёсыныз, шуг-секытъёсыныз вазиськылӥз солы. Удмуртъёс асьсэлэсь визьмасьсэс яратӥзы.

Гордъёсты со умоен пумитаз. Но таосызлы ӧз кельшы солэн инмарлы оскемез, нош бератаз — удмуртъёс понна укыргес чырмыт тыршемез. 1927-тӥ арын сое священник санысь кушто, улон коркаысьтыз улляло. Нырысь-валысь Григорий Егорович Коньгашур нюлэсамы ватскыса улэм. Гурт калык солы пеган дыръяз сиёнэн но юрттӥськылэм. Семьязэ ас корказ улыны пыртылэм инмарлы туж оскись гуртомы Кирьян Титов. Ас вакытаз священник тӧдьыослэсь но ватскылоно луылӥз революциен герӟаськем уже пыриськемез понна.

2001-тӥ арысен Брангурт школамы Г. Е. Верещагинлэсь нимзэ нуллэ. Солэн нимыныз озьы ик гуртмылэн огез ульчаез нимамын.

Школамес йылпумъям но данэ потэм адямиос туж трос. Кылсярысь, 30 ар ӵоже школа директорлэсь ужзэ туж быгатыса но валаса быдэсъяз Павел Владимирович Бухарин. Туж тунсыкоесь луо вылэм солэн химияя, биологияя, арифметикая урокъёсыз. Солэн тыршемезъя школа бордын стадион усьтӥськиз, мерттэмын вал емыш сётӥсь трос писпуос. Ӟеч ужъёсыз пусъемын Ленин орденэн.

Корниил Иванович Шибанов нырысьёсыз пӧлын йылпумъяз Брангуртысь крестьян егитъёслы школаез, история наукаосъя доктор, профессор луиз.

Яков Фролович Байсаров кышкасьтэм ожгарчи луэмез понна пусъемын 4 Георгиевский киросъёсын, Георгий Победоносецлэн орденъёсызлэн кавалерез луэ. Со тодмо суредасьмылэн Зоя Лебедевалэн песятаез.

Тодмо но данъяськымон адямиосмылэн радазы ик пыртӥськом калык писателез Кирилл Егорович Ломагинэз. Школамес озьы ик йылпумъяз тодмо журналист Эрик Батуев.

Кема вераським Николай Павловичен. Мукетъёсыз радын со тодаз вайиз бускель Егорово бырем гуртамы вордскем нылкышнолэсь Елизавета Анфиногеновалэсь гожтыса кельтэмъёссэ. Со вордскемын вал 1924-тӥ арын, 1-тӥ классэ Брангурт школае мынэм 1932-тӥ арын.

— Со аръёсы гуртамы ӟуч кылэз тодӥсьёс одӥг-кык гинэ вал. Школае мынӥм но, дышетӥсь уг вала милемыз, ми — сое. Нырысь-валысь туж курадӟим, ог-огмес валаны тыршыса. Тодӥсько на, кызьы дышетӥсьмы валлэсь изнэссэ грива шуыны дышетӥз, — гожтэ Елизавета Александровна.

Ӟучъёслы удмурт пиналъёсты грамоталы дышетэмзы понна тау кароно — та валамон. Но малы али удмурт кылмес мылпотэмъя гинэ дышетыны ӵекто — таиз воксё валантэм.

Нош Николай Петров шаерчилэн киын гожъям ужъёсыз-материалъёсыз жаль ик пото, комодын юнме кыллё шуыса. Нылпиос, дышетӥсьёс пӧлын уз сюре меда соосты компьютерен печатланы дась луисьёс?



Виктор ЗАНЧАРОВ. Пичи Пурга ёрос, Брангурт