Россиысь котькуд улӥсь быгатэ кунмес азинтонъя программаез кылдытонэ пыриськыны
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Со понна калыклэсь ӵектонъёссэ кутонъя Интернет-портал ужаны кутскиз. Таӵе луонлык кылдытэ «Огъя Россия» партия.
— Порталлы луыса быгатомы калыклэсь мылкыдзэ, сюлмаськытӥсь интыосты шараяны. Озьыен, тодомы, мар бордын нырысь ик ужано. Ӵектонъёс кутэмын луозы партилэн кунэз азинтонъя программаяз, бӧрысь устоосыз улонэ пыӵатэмын луозы, — вераз партилэн Генерально Кенешезлэн секретарез Андрей Турчак.
Порталлэсь кулэлыксэ пусйиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов но:
— Вотэсъёсамы калыклэн вазиськонъёсыз, ӝожтӥськонъёсыз нуналлы быдэ вуо. Со нимысьтыз куронъёс но, республикамес азинтонъя малпанъёс но. Таӵе портал вань малпанъёсты огинэ люканы юрттоз. Улосмы ас кожаз уз азинскы, солэн ӵуказе нуналыз ваньмылэн тыршеммы бордысь потэ.
Кунэз азинтонъя программаез кылдытонэ пыриськыны 2 амал дэмламын. Нырысетӥез — NP.ER.RU сайтын 9 ӵектэм ӧръёсъя куара сётоно. Кыкетӥез — аслэсьтыд малпанъёстэ ыстоно нимысьтыз дасям формая. Со сяна, вань луонлык партилэн улос приёмнояз яке интыысь депутатлы вазиськыса, нимысьтыз анкета гожтыны.
Али котькуд улосын программаез дасянъя кенешонъёс мыно ини. Кылсярысь, вераськемын инвалид нылпиосты будэтӥсь семьяослы юрттӥськон сярысь. Ӵектэмын пособилэсь быдӟалазэ будэтыны, инвалид луон сярысь документъёсты басьтонэз капчиятыны но мукет.
Сергей Захаров
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