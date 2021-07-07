Россиын ортче «Мынам пинал дыры – война» акция

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 7 июля, 2021 10:10

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Акция борды итӥськыны ӧтё журналистъёсты, историкъёсты, дышетӥсьёсты, культура удысын ужасьёсты, волонтёръёсты.

Конкурс мытэмын вал 2020-тӥ арын Буре ваён но данъян ар улсын. Шаертодонэн, историен тунсыкъяськисьёс ветеранъёс доры вуылӥзы, тодэ ваёнъёссэ гожтыса кельтӥзы, соос сярысь фильмъёс лэсьтылӥзы. Озьы кылем арын та акция улсын Ю-туб каналын 1 сюрс 500 пала видеоос поттэмын вал. Медиаволонтёръёс ветеранъёс сярысь 3 сюрс пала статьяосты Интернетэ пуктылӥзы.

Нош кӧня ужъёс, тодэ ваёнъёс архивъёсын кыллё на. Соин ик акциез радъясьёс 1-тӥ коньывуонозь ӵекто ветеранъёс, ож нылпиос сярысь дасям материалъёсты ыстыны.

Конкурс кӧня ке номинацияя ортче:

— видеоматериалъёс;

— пиналъёслы урок;

— Интернетын, газетын поттэм материалъёс.

Кызьы вожвылъяськонэ пыриськоно пыр-почгес https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna

Акция ортче Россиысь Общественной палаталэн юрттэмъя.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 7 июля, 2021 10:10
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