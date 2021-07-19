Россиын мытэмын газ пыртыны куриськонъёсты кутон
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Сое гожтыны луоз «Газпром» огазеяськонлэн Удмуртиысь котькудаз ёзаз, озьы ик гуртъёсысь чагыр эстӥськонъя участокъёсы. Матысь дыре куриськонъёсты кутыны кутскозы ёросъёслэн но городъёслэн администрациосазы но. Со сяна, 1-тӥ августысен ужаны кутскоз газификацияя огъя портал: соку куриськон сётыны луоз СОЦГАЗ.РФ сайт пыр. Туэ ар пумозь куриськонъёсты кутон радъямын луоз МФЦ-ос но кун услугаосъя огъя портал пыр.
Россиын кылдытэмын нимысьтыз штаб — отчы пырисьёс чакласа возёзы та законлэсь улосъёсын кызьы пыӵамзэ. Вуоно арлэн пумозяз газ кыскыны чакламын Россиысь 3 миллион 900 коркаосы, нош Удмуртиын — 775 гуртъёсысь 118 сюрс юртъёсы.
Кыӵе куронъёсты санэ басьтоно? Нырысь ик, куриськон гожтыны кулэ коркалэн кузёез (собственник). Юрт кӧня ке адямиос вылэ пусъемын ке, куриськон сётэ одӥгез гинэ, кылемъёсызлэсь разрешенизэс басьтыса.
Кыкетӥез: юрт йыг-йыг (капитальной) инъет (фундамент) вылын сылыны кулэ. Куинетӥез: чагыр эстӥськонэз юртъёсы кыскозы сыӵе гуртъёсын гинэ, кудъёсаз газ гумы азьвыл ик кыскемын ни. Со дорысен коркаос дӥнёзь газ кыскон понна уксё тыроно уз луы — та лэсьтӥськоз кун чотын. Юртлэн кузёезлы коньдон тыроно луоз гумыез юртъеразы пыртон но лэзён понна гинэ. Мукет югдур сад-бакча массивъёсысь (СНТ) коркаосъя: таяз учырын газ кыскемын луоз товариществолэн гожъёсыз дорозь гинэ.
Сюлмаськытӥсь юанъёс тыя вазиськыны быга тӥсь коды, «Газпром газораспределе ние Ижевск» ога зеясь кон лэн пӧсь линияз, 8-800-30-18-444 номеръя жин гыртыса.
Елена Никитина
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