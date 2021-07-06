Россиез паймытӥз удмурт дӥсен

Арлы быдэ Россиын ортчылэ туспуктэмъёслы сӥзем «Россиысь нылпиос» конкурс. Вожвылъяськонэ пӧртэм улосъёсысь 200-лэсь трос ужъёс вуиллям, Шарканысь Мария Антоновалэн фотоез вормисьёс пӧлы шедиз.





Шарканысь Мария Ефремовалэн ужъёсыз

Мария Антонова кӧня ке ар ӵоже ини туспуктӥсь луыса ужа, семьяен патретэ пуксьыны мылкыд карисьёс пӧлысь аслыз тунсыко тусъёсты синйылтылэ. Озьы Россиын ортчись конкурс сярысь тодэмез бере соку ик син азяз пуксем Ефремовъёслэн шунды кадь йырсиё пичи Лидазы.

— Семьяенымы патретэ пуксеммы дырысен 2 ар ортчиз ни вал кадь, — шуэ Лидалэн анаез, Шарканын улӥсь Ольга Ефремова. — 3 пиналмылэн ик йырсиоссы гордэсь, ачим выжые мынӥллям, шӧдске. Конкурсэ пыриськоно луоз шуыса тодэммы бере шумпотӥмы но соку ик удмурт дӥсь утчаны кутскимы. Бырйимы вал шаркан дэрем. Туспуктӥсьлы ӧз яра, укыр югыт, пе, Лида но бездыт адскоз шуиз. Лымшор удмуртъёслэн, пе, дэремзы яркытгес. Озьы ӝогак гинэ мукет дэрем вуримы.

Мария Антонова Ефремовъёсты Шаркан ёросысь Куреггуртэ фотосессие поттэм. Машалэн отын ӵыжы-выжыосыз уло.

— Горд йырсиё нылашлы кияз горд коӵышпи сётыны малпай вал, — шуэ Мария Антонова. — Гуртэ вуимы но, коӵышпиез озьы гинэ ӧм шедьтэ, ма шедьтыса но, мурт киын пукысал меда. Собере кечпиос дорын пуксьыны малпамы. Таиз но ӧз пӧрмы. Озьы Лидаез вуж коркаос, шур дорын туспуктылӥ. Кемагес ик пиналэз курадӟытоно луиз.

Пичи Лида вогъяськись вылымтэ, туспуктӥсьлэсь куронъёссэ быдэсъяны выриз. Шарканъёслэн дэмен тыршемзы юнме ӧз луы. «Россиысь нылпиос» фотоконкурсын 3 вормисьёсты шараязы, жюри но калык дунъямъя Шарканысь 4 аресъем Лидалэн туспуктэмез висъямын вал «Вашкала дӥсен» номинациын.

Валентина Емельянова