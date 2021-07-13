Розаос — теплица тыр!

Дэри ёросысь Якшурпочинкаысь Валентина Волковалэн но Семён Дунаевлэн корказы доры вуыса ик, валаське: татын улон интызэс туж яратыса, утялтыса возё. Йыг-йыг пуктэм юртъер вож садъёс, сяськаос пӧлы зымемын.

Дэри ёросысь Валентина Волковалэн но Семён Дунаевлэн бакчазы туж шулдыр.

Туспуктӥз Елена Скворцова

Уд но малпа, Валентина Никоновна кема аръёс ӵоже Ижысь автозаводын водитель луыса ужам шуыса. Киосыз ӵемысь мазутэ, бензинэ но нӧдыло, пе, вал. Машинаез тӥяськылыку, куддыр ачиз ик тупатъяны но вырылэм.

— Тамак кыскыны, курытсэ юыны ӧй дышы, — серекъяса пусъе нылкышно. — Нош чебер дӥсяськыны туж яратӥсько! Горд дэремъёсы гинэ 3-4 пумо. Кузпалы туж умой — монэ мунёез кадь дӥся.

Кузпалыз Николай Юрьевич автозаводын ик токарь но, сварщик но, автомеханик но луыса ужам — нокыӵе ужлэсь уг кышка, котьмалы кибашлы. Заводын ик соос тодматскиллям, семья кылдытӥллям.

— Кыкмы но гуртын вордскемын бере, аръёсмы лю­каськемъя музъемлэсь выльысь мӧзмыны кутским, — шуэ Валентина Никоновна, — соин мынам вордскем палъёсам интыяськоно кариським. Мон Дэри ёросысь ке, Семёнлэн выжыосыз Алнаш палъёсысь.

Кузпалъёслэн 15 сотка музъемзы. Отын котьмалы инты тырме — емышо куакъёслы, писпуослы но, бакча емышъёслы но. Убоос чылк-чылк утялтылэмын.

Нош теплицае пырыса, чылкак паймиськиз! Кияр интые отын пур-пур пурӟемын розаос! Зынзы йырез поромытэ. Нялтас вераса, огреч кузпалъёс будэто, но убо вылын.

— Ма, Валентиналы розаосызлэсь дуно номыр уг ни поты кадь, — шуэ воргорон.

— Мон куддыр теплицаям пуконэн ик потӥсько, розаосме зынъяса пукисько, — ватса ачиз Валентина.

Ваньмыз кутскем ог 7 ар талэсь азьло. Кузпалъёс кожиллям Ижысь одӥгаз будосъёсын вуз карон интые. Син шоразы розаос йӧтӥллям. 2-сэ басьтӥллям — быдэн мед луоз шуыса. Одӥгез лемлет, мукетыз — горд пыръем.

— Со аре со розаосмы гужембыт чебер возиськизы, — тодаз вае нылкышно. — Но вуоно тулысаз учкисько но, огез воксё бырем, мукетыз лябӟемын. Туж жаль потӥз, олокызьы но утялтыны выри. Выжызэ кельтоно ик шуыса, черенковать карыса эскери. Пӧрмиз ведь!

Табере ӵапак со розаез бордысь улӟытэм удъёс быдэс теплица тыр луиллям ни. Горд буёлзы кыдёке пиштэ. Нош Валентина Никоновна эшшо но эшшо выль удъёсты улӟытэ. Розаосыз но пӧртэмесь ни. Вань чайно-гибриднойёсыз, флорибундаосыз, плетистойёсыз… Кӧня соос — чотамед ке но потӥз, уд быгаты.

— Теплицаын роза пудъёс вазьгес сяськаясько. Сяськаоссы куашканы кутско ке, соосты ог 10-15 сантиметр кузьда вандылӥсько — отын 3-5 синмыз мед луоз. «Корневинын» ог час пала возьыса, кот музъеме донгисько, вылтӥз банкаен шобыртӥсько. Дырын-дырын ву кисьтаны вунэтоно ӧвӧл: укыр кот но медаз возиськы, куасьмыса но медаз вуттылы, — валэктэ Валентина Никоновна. — Уката капчиен выжыясько плетис­тойёсыз. Но мукетъёсыз но улӟо. Гужем ӵоже выжыоссы юнмаса вутто ни.

Теплицаысь розаос толэз капчиен чидало: кезьытъёс вуэм бере вылтӥзы материалэн шобырто, собере лымы куяло. Нош кырын будӥсьёссэ кезьытъёслэсь кыз вайёсын вато. Вань ужзэс кузпалъёс ӵошен лэсьто.

— Кельше-а мыным бакча котырын вырыны, уг-а — юась ӧвӧл, — серектэ Семён Юрьевич. — Кышнолы огназлы секыт луоз ук, соин ик вӧзаз потӥсько. Ӵошен котькыӵе уж капчиенгес пӧрме кадь.

Зэм, Валентина Никоновна тросгес розаос котырын берга ке, Семён Юрьевич, ӧжытак вис сюрыку, соку ик виноград пудъёсыз котыре вуэ.

— Олокыӵе но сорт будэтыса эскери ни, — шуэ со. — Но уката кельшиз «Изабелла», емышез но ческыт, ачиз но вог ӧвӧл — толэз капчиен чида. Сӥзьыл пудзэ чик уг исаськы, толлы кыӵе вань, озьы быдэскын выдтӥсько но шобыртӥсько. Тулыс умой-умой чакласько ини: вуж вайёссэ, кынмыны шедемъёссэ куштӥсько. Одӥг пудысь ведра но ӝыны емыш люкаське — тырме со милемлы.

Ма, виноград сяна, сад-бакчаязы кисьмало мукет емышъёс но — нырысь жимолость, собере узы, эмезь, сутэр, вишня, улмо, груша… Вань пудъёссы сортовоесь — котькудӥз бусьтыр емышен шумпоттэ.

— Химия суретъёсты воксё ум кутӥське, — шуо кузпалъёс. — Нымы-кибыос кылдо ке, тамакен, горчицаен, майтал вуэн гинэ пазялляськом. Ми угось муш вордӥськом на — соос сярысь но сюлмаськоно.

Элина Кумачёва