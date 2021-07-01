Пӧяса лэсьтэм сертификат понна — пытсэт сьӧры
Story Highlights
- коронавирус, прививка, сертифакт, справка, подделка
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Удмуртиысь МВД ивортэ: коронавируслэсь прививка пуктэм сярысь пӧяса лэсьтэм сертификатъёсты но QR-кодъёсты уже кутон понна пытсэт сьӧры шедьыны луэ.
Уголовной кодекслэн 327-тӥ статьяезъя («Ужкагазъёсты, кун наградаосты, штамъёсты, печатьёсты, бланкъёсты пӧяса лэсьтон, соосты уже кутон») сертификатэз, QR-кодэз лэсьтэм муртэз 2 арлы пуктыны быгатозы, нош соосты уже кутэмъёсты — 1 арлы.
УД
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