Пӧсьлэсь вуэ уг ватско

Туэ гужем шаерамы 50-лэсь трос пляжъёс усьтӥськыны кулэ вал ке, та дырлы 13-ез гинэ ужа, нош вуэ пырыны мылкыд карисьёслэн лыдзы ялан йылэ.

Гракысь пляжез чаклась Адалат Насибов

Гракысь пыласькон инты

Гракысь пыласькон инты Туспуктӥз Валентина Емельянова

Шаерысьтымы шуръёс вылын ялан кышкыт учыръёс кылдо. Туэ гинэ 28 мурт выйиз ни, пӧлысьтызы 4-ез — нылпиос. Ву вылын шудтэм учыръёс пусъемын Сарапул, Вотка, Глазов городъёсын, Дэри, Кез, Юкаменск, Якшур-Бӧдья но Грак ёросъёсын. Спасательёс понна тужгес пӧсь сётскиз 23-тӥ июнь: одӥг нуналэ 4 мурт быриз, 2-ез — нылпиос, Дэри ёросысь Мещеряк гуртысь ӵыпетэ 11 но 14 аресъем агай-вынъёс выйизы.

Шудтэм учыръёслэн мугъёссы вылесь ӧвӧл. Бадӟымъёс кудӟем йырын жомбыллясько. Выйись муртэ утьыны 5-6 минут куспын гинэ луэ. Со туж ӧжыт. Соин ик специалистъёс ало: адями шӧдэ ке, ярдурозь уз вуы шуыса, кесяськыны кулэ. Та нуналъёсы Сарапул ёросысь 54 аресъем воргоронлы удалтӥз. Солэсь выемзэ дыраз синйылтӥзы ярдурысь егитъёс. Вуысь поттӥзы но, скорой вуытозь, нырысетӥ юрттэт сётӥзы. Но таӵе учыръёс туж шер пумиськыло.

Удмуртиысь Утчанъя-утёнъя службаен кивалтӥсь Валерий Старцев ивортэмъя, туннэ нуналлы пыласькыны лэземын Ижысь, Глазовысь, Воткаысь, Можгаысь, «Чекерил» спорткомплексысь, Ярысь но Яр ёросысь Пудэмысь, Пичи Пурга ёросысь Яганысь, Шарканысь, Гракысь, Дэбесысь, Кизнер ёросысь Балдейкаысь но Можга ёросысь Пазялысь тыметъ­ёсын. Пыласькон интыосысь ярдуръёсын дежурить каро нимысьтыз дышетскем матрос-спасательёс.

Гракысь пляж 15-тӥ июне усьтӥськиз. Вуэ пырисьёсты сак чаклало Адалат Насибов но Анатолий Халыстинин. Соос ужало вошъяськыса, 9 часысен 23 часозь.

— Матрос-спасатель луыса ужаны кутскеммылэсь азьло нимысьтыз дышетскимы, экзамен сётэммы бере гинэ удостоверение басьтӥмы, — шуэ Адалат Насибов. — Пыласькон интыез водолазъёс эскеризы, вуэ буйёс (буш пластмас посудаос) тыримы, солэн сьӧраз пиналъёс медаз поталэ шуыса, шур дурын спасательной жилетъёс возиськомы, ярдурын сылэ пыжмы. Пляжмы усьтэмын ке но, шудтэм учыр но вал ни. Жаляса верано, егитъёс пыласькыны ярато ми ӧвӧлтэм дыръя — уйшор бере, ӵем дыръя шур дуре шӧмаськыса вуо.

Тросаз ёросъёсын пляжъёс усьтэмын ӧвӧл ке но, шур котыръёсты нуналлы быдэ эскеро МВД-ын, МЧС-ын, Рос­гвардиын ужасьёс, муниципал кылдытэтъёсысь доброволецъёс, куд-ог интыосын мобильной постъёс кылдытэмын но матрос-спасательёс дежурить каро. Кылсярысь, Дэри ёросын сыӵе постъёссы ужало Ожмос, Русь, Вожоййыл, Пероггурт, Чемошур, Изгурт но Ягул гуртъёсын.

Тодады возе:

. вуэ пырыны яра чаклам интыосын гинэ, пыжен уяку, нимысьтыз жилет дӥсяно;

. шунды шорын кема улэм, сиськем бере жомбылляськыны эн дыртэ;

. тӧло куазен но гудыръяку вуэ пырыны уг яра;

. шӧдӥды ке, кужымды быре шуыса, эн куалектэ;

. ву нуыны кутскыку, тулкымлы пумит эн уялэ, ӟигарды ӝог быроз, буйгатске, вуэн нялтас уяса, калленэн ярдур пала кыстӥське;

. уяса жадиды ке, тыбыр вылады выдэ но, каньылля киосыныды ужаса, ву вылын возиське.

Валентина Емельянова