Пӧсен скал 9 литр йӧлзэ уськытэ

Пӧсь куазен животъёслы но секыт. Тужгес курадӟо скалъёс, шугомыса бырыны быгато. Кызьы соосты утёно но йӧлзылы бырыны сётоно ӧвӧл?

Скалэз ӟеч утялтӥськод ке, со трос йӧл сётэ. Дэри ёросысь

«Путь Ильича» хозяйствоысь Владимир Москвин доярлэн

яратоно Чудовинка скалэз (бурысез) нуналаз 51 литр йӧл сётэ.

Туспуктӥз Елена САРАМАТОВА

Окытэн кунян уг сюры

Скаллы сиёнзэ «бергатыны» но йӧл кылдытыны трос кужым кулэ. 1 час куспын со 1-1,5 сюрс ватт энергизэ быдтэ. Куазь пӧсь ке, эшшо мускытэз трос ке, воксё ӝоканы ӧдъя, тепловой стресс кутске.

Пудолы кезьытэз чиданы трослы капчигес. Кылсярысь, салкым куазен шунтӥськон вылысь со уногес сиськыны ӧдъя. Нош окыт дыръя уногес ву юэ, таин сэрен ӝушез тордэ. Ву скаллэсь сием потон мылкыдзэ быдтэ. Нош сиськисьтэм сюролэн йӧлыз усе.

Удмуртиысь Пудо эмъянъя валтӥсь управлениысь специалистъёс пусъемъя, скаллы тужгес кельше 0-ысен 22 градусозь шуныт. Омырын мускытэз 60 процент ке, скал 28 градусэз но чидалоз, нош мускытэз 80 процент ке, 23 градусын но секытгес луоз ни.

Сьӧд-куӵо выжыысь скалъ­ёс 24-27 градус дыръя йӧлзэс кулэстыны кутско ни. Тужгес курадӟо йӧло скалъёс. Кылсярысь, нуналаз 10-30 литр сётӥсь скалъёс йӧлзэс 16-19 процентлы кулэсто. Нош 30 литр сётӥсьёсыз йӧлзэс 30 процентлы ӝуто, нош со 9 литр луэ.

Шугомыны кутскем пудоез соку ик синйылтыны луэ. Секыт но ӵем шока, омыр тырмытэк кадь, ымзэ усьтыса возе, тыбырыз котме. Салкымгес инты утча, ыркыт тӧл доры кыстӥське, ялан пыд вылаз возиське, шутэтскыны уг выды. Ял карыны быгатытэк, уката зол жумме. Мугорыз 39 градусозь ӟырда, сиськемысь дугдэ. Курадӟись скаллы кунян но уг сюры ни, сюремзэ но ыштыны быгатэ. Стресс дыръя пудолэн мугораз кортизол гормон 10 поллы йылэ. Со йӧл кылдытонэз кулэстэ. Вера 10-17 процентлы буша бере, мастит но мукет висёнъёс кутско. Ассэ кызьы ке утён вылысь скал сиёнын бырйиськыны кутске. Мугорызлы тужгес кулэ луись элементъёсты гинэ утча, уг шедьты ке, воксё уг сиськы. Озьы рационэз палдурес луэ. Но солы пӧртэм пумо сиён кулэ, сотэк ӝушез чырсаны ӧдъя. Нош кӧтыз сӧриськем пудоез эмъяны туж шуг.

Маялэн куноятоно

Пудолы пӧсь куазен нюръяськыны юрттон вылысь сюдон амалъёсты вош­тоно, шуо пудо эмъясьёс.

Ӝокытэн животэз салкым азьын, гидысь поттатэк, возёно. Возь вылэ лэзем пудоез вужерын пастухано.



Чылкыт ву азьысьтыз ноку медаз бырылы. Скаллэн тужгес зол юэмез потэ кыскем бере. Уг яра толло ву бервылэ выльзэ ватсаны — пукемзэ кисьтоно. Пӧсь куа­зен угось отын пӧртэм микробъёс но бактериос аляло.

Гидын омыр мед ветлоз: усьяно ӧсъёсты, укноосты. Куд-огез вӧлдэтэ но пась лэсьтэ — омырын мускытэз озьы ӧжытгес люкаське.

Сиёнэ комбикорм, сылал, бакча емыш будэтоно. Сётъяно Е, С витаминъёс, селен — та ӝушсэ чырсанлэсь утёз. Ӧжытгес сётъяно отруб. Туж чаклано сиёнлэсь ӟечлыксэ: чырсамын, зол пожаськемын медаз луы. Пӧсь куазен пудолэн тазалыкез сотэк но лябӟемын бере, урод сиёнэн уката шуге-леке вуыны быгатоз.

Скаллэсь сием потон мылкыдзэ ӝутыны тыршоно: ӵемгес выль сиён пыртылоно, бырйиськыны мед быгатоз. Сиёназ маял (дрожжи) тыроно.

Салкым вуэн пазялляно.

Одно нюръяськоно кутъ­­ёсын.

Пудо эмъясьёс пусъемъя, сюроез пӧсьлэсь утьыны тужгес ӟеч амал — гидэ вентиляторъёс пуктылон. Туала вакытэ олокыӵеосыз но вузасько: гидлэсь быдӟалазэ чакласа, юалляськыса басьтоно. Туж кужмозэ пуктыны уг яра — пневмония кутскоз. Умойгес луоз вентиляторез сиськон дораз пуктыны — кӧлон палаз медаз луы.

Гидысь мукет животъёслы но пӧсь куазен каньылгес медло шуыса, мултэс трос сюдыны уг яра, сотэк но шоканы шугъясько. Умойгес луоз пичиен но ӵемгес сюдыса. Ӝытъёсы но вазь ӵукнаосы одно ик кыре поттано: мед тӧлатӥськозы, мед вамышъялозы. Таӵе пӧсен коӵыш, пуны гинэ но уродме. Ижысь ветеринарияя станциысь пудо эмъясь Ирина Япарова пусъемъя, али нуналаз ог 100 адями животъёсынызы вазисько, пӧсь шуккемын шуыса. Соин ик кузёослы али сак кариськоно.

Елена Сараматова