Правительствоын вераськизы егитъёслы Атыкай музъемез гажан мылкыд пыӵатонлы сӥзем проектъёс сярысь

Фото: Ангелина Снигирёва

Кенешонэ пыриськизы мугорез кыдатон культурая, спортъя но егитъёсын ужан политикая министр Александр Варшавский, «ДОСААФ России» военно-патриотической клубъёслэн кивалтӥсез Андрей Тимофеев, Россиысь Герой, Москваысь но Москва улосысь Совето Союзысь Геройёслэн, Россиысь Геройёслэн, Славая орденлэн кавалеръёсызлэн клубенызы кивалтӥсезлэн воштӥсез Вячеслав Сивко, Россиысь Герой, 234-тӥ гвардейской парашютно-десантной полклэн 76-тӥ воздушно-десантной дивизиезлэн командирез Геворк Исаханян, депутатъёс но патриотической воспитаниен вырись пӧртэм организациосысь адямиос.

А. Тимофеев вераз, Россиысь ДОСААФ Удмуртиын кӧня ке проектъёссэ улонэ пыӵатыны ӧдъя. Кылсярысь, шаерысьтым 80 пиналъёс Волгоград улосын но Башкириын ортчись «Страна Героев» лагере мынӥзы. Вуоно арын таӵе алгерь ортчоз Удмуртиын но, отын шутэтскыны, тодон-валанзэс муромытыны быгатозы 1 сюрс пала пиналъёс.

«Твой звёздный наставник» проект улсын устоосыз кичӧлтонъёслэн авторъёсыныз ужалозы ужбергатон эмъян, спорт но мукет удысъёсысь тодмо адямиос. «Вахта Героев» проект улсын воздушно-десантной войскоослы 91 ар тырмонлы сӥзьыса, Ижкарын Василий Маргеровлы синпелет пуктэмын.

Удмуртилэн аслаз проектъёыз но адӟем карымонэсь, соосты ортчытъяны мукет улосъёслы но ӵектэмын луоз. Кылсярысь, пусйымон луэ «Хор отцов» кичӧлтон. Туэ Вормон нуналэ пӧртэм арлыдъем пиосъёс тодмо ожгар кырӟанъёсты быдэстӥзы вал.

А. Варшавский патриотической удысъя ужан амалъёс сярысь ивортӥз. Кылсярысь, шаерамы гинэ кылдытэмын пограничной ӧръя прокадетской гуппаос, соос ужало Ижысь 169-тӥ но 247-тӥ нылпи садъёсын. Оглом, Удмуртиын 208 кадет классъёс усьтэмын, ужало 174 музейёс, 15 поисковой отрядъёс, 43 патриотической клубъёс.

Пусйыны кулэ, шаерамы 3 бадӟым проект азинтӥське. «Равняемся на героев» ужрадэ 1 сюрс 500 мурт пыриськиз, пиналъёс кырӟны, строен чебер вамышъяны быгатэмзэс возьматӥзы. «Гвардия» спартакиада улсын нылпиос спорт, киберспорт удысъясын вожвылъясько, визьзэс сынало. Али муниципальной люкетъёсыз ортчизы ни, финалэз луоз 4-тӥ сентябре «Динамо» стадионын. Эшшо туэ сентябре ужзэ мытоз «Модельный урок мужества» ужрад.

Сергей Захаров