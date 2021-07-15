Покчи кильтырнаос понна

Дэбес нылъёс, кильтырна резинкаосын ветлэмзы потэ ке, Мария Кузьминалы вазисько. Тодо: со кадь чебер йырси керттон нокин уз лэсьты.

Мария Кузьмина





Мария 6 но 2 аресъем нылъёссэ будэтэ, Дэбес школаын ужа.

— Киужен вырыны туж яратӥсько, — шуэ со. — Бадӟымез нылы вордскем бере йырсияз огшоры резинка понэме ӧз поты, соосты чеберъяны кутски. Калык юа вал: кытысь сыӵе чебер резинка шедьтӥд?

Али Мариялэн лэсьтэм резинкаосыныз туж трос ветло ни: школаын но, нылпи садын но. «Чеберай» нылкышно марафонлэн Дэбесын ортчем люкетаз но Мария аслэсьтыз резинкаоссэ возьматӥз, куноосты соослы синмаськытӥз.

Азьвыл резинкаосты лентаослэсь гинэ вурылӥз, али фоамиран (декоративной пена) борды басьтӥськиз. Туж яра, пе, соиныз но, таиныз но вырыны, но фоамиран секытэнгес сётӥське на, дышымтэ вылысь кемагес выроно луэ. Выль амалъёсын нылкышно, Интернетысь видеоурокъёсты учкыса, тодматске — мае ке чеберзэ адӟе ке, соку ик солы дышемез потэ.

— Ӝытъёсы, уйёсы вуриськисько, нылъёсы умме усё ке, — вераз Мария. — Соку гань-гань ужаны пӧрме.

Калыклы лэсьтэм резинкаосме бадӟымез нылы адӟе но вожъяське, мама, мынам таӵеез ӧвӧл на, мыным но кулэ, шуэ. Котькуд нунал садике пӧртэм резинкаосын ветлӥськомы, кытын соосты возьыны но ум валаське ни — сомында люкаськизы.

Дэбесысь чебер, аспӧртэм лентаос шедьтыны капчи ӧвӧл, пе. Магазинъёстӥ ветлыны дыр но ӧвӧл. Соку юрттэ вотэс — Интернет-магазинъёсын котьмаиз вань.