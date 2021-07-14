Песятаелэн гуртэз

Быронлэсь утиськыны турттэ

Можга ёросысь Умег шурлэн бур пал ярдураз интыяськемын пичи гинэ гурт. Нимамын со песятаелэн фамилиезъя — Ерошкино.





Беглойёс кышкатъязы

Гуртмы 1903-тӥ арын кылдэмын. Нырысь ик татчы Вужгуртысь шур кузя васькизы песянай-песятайёсы, Ерошкин выжыос. Николай Ерошкин пе­сятае котьмалы кибашлы но сабырлы вал. Сьӧраз калыкез валтыны быгатылӥз. Интыос яразы, дыр. Умег (Умяк) шурлэн но кутсконэз кыдёкын ик öвöл, ог 7 иськемын гинэ. Та шуре, Ерошкино гуртэ вуытозяз, асьсэлэсь чылкыт вуоссэс васькыто на Макшурöр но Ӟичывиён шуръёс Ӟичывиёнлэн вуэз дун — со уго нюлэскысь потэ. Гуртэтӥ дыртытэк гинэ бызись шур Ваткае усе.

Гурт шорын — вашкалаосын мерттэм одӥг гинэ пужым, гурт калыкез люка кадь со, бордаз возе, йыромыны, мыдлане кошкыны уз сёты.

Гурт котыр уно иськемъ­ёсы нюлэс кыстӥське — Алнаш ёросысь Вуж Какся паласен Можга ёросысь Вишур гурт дорозь. Нюлэс пыр потӥсь сюрес кузя ветлылӥллям вуз карисьёс. Шуозы вал: «От Вишура до Валы не хватило одной головы». (Вало — гурт но, шурлэн кутсконэз но.) Озьы, ваньбурзэс таласа, беглойёс вузчиосты виыло вылэм. Но гуртын улон котьку огсыр но шыпыт вал, юртъеръёс ялан ӝутӥськылӥзы. 1911-тӥ арын 14 коркан 88 улӥсез вылэм ни. Куспазы тупаллязы. Дэмен ветло вал тэле: нюлэсмы узыр вал эмезен, губиен, узыен но пашпумульыен, кызьпугуби (чага) но туж трос вал. Та дыре лысо писпуос öжыт кылемын.

Елизавета Андреева али улэ Улын Сыръезь гуртын.



Котькытын сямен ик, коллективизация гуртмылэн па­­лэн­тӥз ортчымтэ. Колхоз кылдытӥллям но сое «Югыт сюрес» нималлям. Нырысетӥ председателе Александр Гри­горьевич Григорьевез бырйиллям. Иван Князевлэн юрт вадьсысьтыз шурез ӵыпиллям¸ вуко ӝутӥллям. Та вукоен кивалтэм Пашка агай. Кузпалэныз, Параска апаен, нылпизы ӧй вал. Мон тодэмъя, вордос ныл басьтӥзы ик вал; быдэ вуэм бераз со Узбекистанэ кошкиз, картэз доры. Вуко дорын ик вылэм кутсаськон инты. Гурт пумын, Вужгурт палаз — куасьтӥськон инты но силос гуос. Нош мукет палаз, Пешка-Решетниковое мынон сюрес дурын, вылэм ыж гид, мукет силос гуос. Силосэз валэн лёгаллязы. Со сяна, 2 пышты вал на, татын беризь курез котыса возьылӥзы, солэсь бун лэсьтылӥзы. Со бунлэсь юн гозы (шпагат выллем) пунылӥзы, мае но сое думылыны усто маке пӧрмылӥз.

Кулак карон но гуртлэн палэнтӥз ӧз ортчы. Георгий но Ефим Черновъёслэсь синйылтӥллям тöлӥськон арберизэс (сортировка), муш умортооссэс, чебер валъёссэс но гид тыр пудозэс. Ваньзэ нуиллям.

«Югыт сюрес» луиз «Луч»

1960-тӥ аръёсы гуртамы вуколэн бервылыз гинэ кылемын на вал — одӥг зöк корез. Та ву усён интыез самой мур вал. Ми, пичиос (мыным 6–7 арес вал, дыр), татын бакаосты кутылӥськом вал. Бака кутонъям мон огпол со вуэ зыми. Ярам, нэнэелы, тöлӥськись муртлы, вераллям но, кор вылтӥ мыныса, йырситӥм кыскыса поттӥз.

Гуртлэн шор вадесаз шур дурын вал вордон гид сылӥз, öжыт гинэ палэнынгес — кунян гид, нош соослэн висказы — скал гид. Скалэз 20 пала но öй вал. Озьы ке но гуртоос сюлмысь ужаны тыршизы. Кыдёкын ик öвöл, топольёслэсь улэгес васькыса, сылӥз кебит.

Вашкалаослэн мерттэм пужымзы

Со сяна, 1940-тӥ аръёсы гуртын вылэм на пасека. 1946-тӥ арын сое выжтӥллям нюлэскы, но отын кема во­зиллямтэ ни — быриз.

Война вакытэ колхозэн кивалтӥз Сергей Павлович Небрасов. Со бöрсьы ужаз Пётр Тарасович Тарасов. Вой­наысь бертыса, предэ пуксиз Василий Егорович Решетников. 1950-тӥ аръёсы «Югыт сюрес» колхозэз огазеяло «Восход» колхозэн. Шорсюлмыз луэ Ынег — Нынек черкогурт. Со вакытэ кивалтӥсьын ужазы Серебряков, Саллихан Муллануров, Павел Созонов, Иван Павлов, Рифнур Галиев, Геннадий Николаев, Владимир Дерюгин, Николай Григорьев но мукетъёсыз. Али хозяйствоен кивалтэ Алексей Николаевич Шаранов. Колхозлэн туала нимыз «Луч», со ёросын огез кужмоез луэ.

Колхоз возе

Мон будон вакытэ гуртын шулдыр вал. Войнаысь бертэм воргоронъёслэн семьяосазы трос нылпиос будӥзы: самой öжытэз — 5 кузя, 14 нылпиё семья но вал. Палнылкышноос гинэ 2-3 нылпи будэтӥзы. Мон лыдъямъя, та пичи гуртын 60-лэсь трос пинал вал.

Гуртмы пичи, коркаосыз одӥг рад гинэ, ваньмыз сямен пуктэмын шундыя, мукет палаз 3–4 корка сяна öвöл. Озьы ке но секыт аръёсы гуртмы неперспективной шуыса бырыны öз сётӥськы: кызьы вал татын азьвыл аръёсы 35–36 юрт, озьы ик сыло. Жаль, кудӥз-огез ӵогамын: пересьёс кулылэмын ни, пиналъёс городэ кошкемын. Гуртмы бушаны кутскиз 2000-тӥ аръёсы. Перепись дыръя 2002-тӥ арын 79 улӥсез лыдъяське на вал, 2010-тӥ арын гуртэ 35 кышноос но 36 воргоронъёс кылизы. Нош али гуртамы ваньмыз-ӧвӧлэз 40 сяна улӥсез ӧвӧл ни.

Ачим но сьӧрло бызи. Но гуртам арлы быдэ бертасько, гуртлэсь праздниксэ радъяны юрттӥсько, калыкез люкасько. Кыӵе шулдыр луэ сыӵе дыръя! Аслым 70 арес ни, но гуртэлэсь ялан мӧзмисько. Шумпотӥсько, гуртмы во­зиське на шуыса. Калыклы татын уж но вань. Ерошкино но Решетниково гуртъёс вискын «Луч» хозяйстволэн ферма­осыз ужало. Отын кунян куа­йыто. Ваньмыз-ӧвӧлэз — 400 йыр. Зоотехник луыса ужа Татьяна Терентьева кенэ. Со верамъя, азьланяз гидзэс эшшо тросгес пудоен тырмытыны чаклало. Ужасьёс вань — Ерошкиноысь ик тросэз пудо утялто, уноезлы 40 арес но ӧвӧл на.

5-7 ар талэсь азьвыл гуртэ гравий сюрес лэсьтӥзы. Ву, газ, тыл вань. Озьы ке но калык каллен Ынег гуртэ выже. Нылпи сад но, школа но, медпункт но, магазин но, клуб но — ваньмыз отын. Отчыозь ог 3 иськем гинэ. Но котькинлэн ӟечгес улэмез потэ. Оскисько: «Луч» хозяйство ванен гурт­мы кема улоз на. Оло, вуоз выльысь пушъён вакытыз но.

Елизавета АНДРЕЕВА. Алнаш ёросысь Улын Сыръезь гурт