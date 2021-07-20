«Огъя Россия» партия сад-бакча сиёнъёслэсь дунъёссэс кулэстонъя дэмланъёссэ дасяз

Фото: О. Чураева

Ӵектонъёс герӟаськемын кубиста, сугон, картош, ӵужкушман, гордкушман но кияр-помидор бакча-сиёнъёслэсь дунъёссэс кулэстыны луонлыкъёс пумысен. Соос Правительствоен валче дасямын.

— Кылем шутэтскон нуналъёсы ми вань улосъёсын бакча сиёнъёслы дунъёсты эскерыса потӥм. Котькуд улос дунъёсты пичиятон понна аслэсьтыз дэмланъёсэ дасяз, — вераз партилэн Генеральной Кенешезлэн секретарез Андрей Турчак.

Та вакытэ дунъёсты эскеронъя огъя группа кылдытэмын, ӝоген соос ужаны кутскозы кутскозы котькуд улосын. Группаен кивалтэ Кун Думаысь депутат Алексей Гордеев.

Дунъёсты возён понна вуз карись сетьёс но бакча сиён будэтӥсь организациос куспын огкыл гожтэмын. Со калыклы кулэ луись вузъёслэсь дунзэс будэтонэз чаклалоз. Со сяна, дэмламын базаръёслэсь лыдзэс уноятыны, калык ас киыныз будэтэм емышсэ отын вузаны мед быгатоз шуыса.

Дунъёсты чакласа возе Удмуртиын но, соосты чакланъя группа кылдытэмын. Солэн ужаз пырисько Правительствоысь, Промышленностья но вуз каронъя министерствоысь, вуз карон сетьёсысь адямиос. Со сяна, Кун Кенеш бордын «Калык фронт» проект ужа. 17-тӥ пӧсьтолэзе проектысь адямиос «Славянский базар», «Пятерочка», «Магнит» сетьёстӥ ортчизы. Соос шараязы: ӵужкушманлы но кубисталы дунъёс 7-12 процентлы будэмын, картошлы но сугонлы дунъёс кулэсмыны ӧдъязы.

Сергей Захаров