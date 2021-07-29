Ньӧмыз понна пуктылоно ӧвӧл!
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1 арня куспын малпаськизы но югдурез тупатыны амал шедьтӥзы Можгалась чиновникъёс. Уго татын 2 ар мында тэк сылэ ни ГТО нормаосты сётонъя комплекс.
Удмуртиысь Калык фронтэ пырисьёслы вазиськизы Можгалась анай-атайёс. Соос ивортӥзы: ГТО нормаос сётыны чаклам комплекс пуктыны ӧдъязы 2019-тӥ арын сӥзьыл. Но ужъёсты быдэстыны ӧз вуттӥське. Соин бадӟым букваосын ивортон гожтӥзы: монтаж йылпумъямтэ.
Нош тыро-пыдо пуктымтэ комплекс али ик шальтраны кутскемын. Баскетбол щитын кульчоез чигемын. Бызьылыны чаклам резина сюресъёс пилиськылэмын. Турникъёс асфальт борды гинэ болтъёсын юнматэмын, нокыӵе фундамент лэсьтымтэ. Та выллем но мукет шекъёс тырмыт.
Калык фронтлэн ёзчиосыз вазиськизы Удмуртиысь Прокуратурае но Можга городлэн администрацияз. Можгалась чиновникъёс валэктыны выризы ик: пандемиен йырин ужъёсты быдэстыны уг вутто. Но город администрацилэн йырызлэн воштӥсез Галина Мамонтова верамъя, матысь дыре быдэсмоз смета. Соку тодмо луоз, кӧня уксё кулэ ужъёсты йылпумъяны, августэ монтаж борды басьтӥськыны быгатозы.
Табере город администрация арнялы быдэ Калык фронтэ ивор сётоз, мар лэсьтэмын ни шуыса. Нырысетӥ эскерон бере выльдӥськиз баскетбол щитысь кульчо.
Озьы ке но али тужгес сюлмаськытэ футбол бусыысь капка. Со рос-прос юнматэмын ӧвӧл. Соин ик быгатоз бекырскыны, кин ке вылэ усьыны.
— Оскеммы потэ: октябрёзь Можгаысь ГТО сётон площадка дась луоз, со, вань куронъёсты чакласа, лэсьтӥськоз. Куронэн вазиськиськом мукет ёросъёслы но городъёслы. Тӥляд поселениосады таӵе площадкаос пуктэмын ке, соосты чаклам куронъёсъя тупатэ. Нацпроектъёсъя быдэстэм объектъёс пайда вайыны кулэ, ньӧмыз понна сое лэсьтоно ӧвӧл, — шуэ Калык фронтлэн Удмуртиысь штабезлэн ёзчиез Евгений Сомов.
Елена Скворцова
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