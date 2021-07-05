Нылпиосты утён но ватсаса коньдон

29-тӥ июне ортчиз Кун Кенешлэн 33-тӥ сессиез. Эскеремын 37 ужпумъёс, пӧлысьтызы 24-ез герӟаськемын элькун законъёсын. Кенешонэ пыриськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

А. Бречалов

Выльысь усьтӥськозы ковид-центръёс

Сессия кутскон азьын ик Удмуртилэн Тӧроез А. Бречалов депутатъёслы вазиськиз матысь дыре ӝегатскытэк быдэстоно ужпумъёс пумысен. Одӥгез соос пӧлысь — коронавирусэн нюръяськон. Ог 2 арня талэсь азьло гинэ шаерамы нуналаз ог 30-40 черлам мурт шараяське вал, али — 90-100 пала. Ватсаса усьтӥськозы ковид-центръёс. Оскон — вакциналы. Висён медаз аля шуыса, шаерысьтымы оглом 700 сюрс муртлы сое пуктоно. Туннэ нуналлы прививка басьтӥз 26 процентэз — ог 177 сюрс мурт.

— Нуналаз 7 сюрс мурт прививка пуктыны мед быгатоз шуыса, вакцинацияя пунктъёслэсь ужзэс уката ӟечгес радъяно, — вераз Александр Бречалов. — Тодӥсько: тросэзлэн депутатъёслэн прививказы вань ни. Ачим но та нуналъёсы нырысетӥзэ пуктӥ. Калыклы умой-умой валэктоно, малы со кулэ.

Липеттэк уз кыле

Удмуртилэн Тӧроез кичӧлтэмен, дасямын анай-атайтэк быдэ вуись пиналъёслы юрттэт сётонэн герӟаськем закон.

— Шаерысьтымы ог 3 сюрс 270 сирота пиналъёс улон интылы черодын сыло, — пусйиз Тӧро. — Ваньзылы огдыре юрттэт сётоно ке, ог 4,6 миллиард манет кулэ. Таӵе луонлыкмы ӧвӧл. Туэ, кылсярысь, 114 пиналлы инты висъям ни, ар пумозь эшшо 140-зэ шумпоттыны быгатом. Со тырмыт ӧвӧл. Соин ик кутоно нимысьтыз ужрадъёс: 2025-тӥ арозь вань нылпиослэн улон интызы луыны кулэ!

Нырысетӥ вамыш лэсьтэмын, шуыны луоз. Депутатъёс 2-тӥ лыдӟемен юнматӥзы сирота пиналъёслы элькун бюджетысь одӥг пол выплата сётонэн герӟаськем законэз. Озьы котькуд сироталы 1,2 миллион манет висъяськоз.

— Но пинал ачиз чакланы быгатоз: юрттэт коньдонэн басьтоз яке улон интылы черодзэ возьмалоз, — валэктӥз калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова. — Малпасько, та закон, кылсярысь, туж юрттоз сыӵеослы, кинлы 25 арес тырмиз но аслаз кӧня ке но люкам уксёез вань ни ке. Кун 1,2 миллион манет ватсаз на ке, улон инты басьтыны трослы капчиес луоз.

Тыл, ву, сюресъёс

3 но солэсь тросгес пинал будэтӥсьёсын герӟаськем 2 законъёсы воштонъёс пыртэмын.

Нырысетӥез луонлык кылдытэ дунтэк музъем басьтыны. Бен, шаерамы таӵе программа вал ни. Но сое дугдытылӥзы, участокъёсы тыл, ву, сюресъёс лэсьтыны коньдон ӧвӧлысь.

— Музъемлы черодын туннэ 2 сюрс 176 трос нылпиё семьяос, — вераз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. — Тылэн, вуэн, сюресъёсын участокъёсмы 90 гинэ — соосты матысь дыре люкылыны кутском. Со сяна, муниципал кылдытэтъёс 1 сюрс 16 участокъёсты вандылӥзы ни, но таосаз инфраструктураез ӧвӧл.

Табере буш музъемез но люкылыны кутскозы, семья сое ву, тыл кыскемлэсь азьло ик басьтыны соглаш ке. Тодмо: таӵеос ӧжыт ӧвӧл — трос вазиськонъёс вуо Кун Кенеше но, муниципалитетъёсы но.

Кыкетӥ закон, кудаз воштонъёс пыртэмын, озьы ик герӟаськемын музъемен. Татчыозь семьялы участок сётӥське, нош со отчы пуктӥськыны уг быгаты шуыса участоксэ берыктэ ке, кун ласянь мукет юрттэт уг сётӥськы ни вал. Табере семьяын югдур воштӥськиз ке, музъем кыкетӥзэ но ӵектыны быгатозы. Яке со интые басьтыны луоз капчиятэм кредитэн квартира.

Дэмен капчигес луоз

Школаосты чаклась организациослы — охраналы — уксё висъяно элькун бюджетысь. Та сярысь дэмен кенешизы — элькунмылэн Тӧроез Александр Бречалов но депутатъёс.

— Нылпиосты кышкытлыклэсь утёнлы, дышетскыны условиос кылдытонлы нимысьтыз саклык висъяно, — шуиз Александр Бречалов. — Охранаез юнматэм сяна, дышетон организациосты тыро-пыдо тупатъяно, туннэ 60 процентаз школаосын ремонт ортчытоно. «Бадӟым ремонт» проектэз одно азинтоно.

Депутатъёс кенешыса огкылэ вуизы: вазиськон дасяно Россилэн Правительствояз но. Нылпиосты кышкытлыклэсь утёнъя куронъёс кунамы зол чурытазы, соосты быдэстон понна миллиардъёсын коньдон кулэ луоз. Улосъёслэн бюджетъёссы начаресь, соин ик оглюкетсэ ке но ужпумъёсты ас вылаз Россия мед басьтоз вылэм.

Кисы зӧкомиз

Сессилы быдэ ик депутатъёс воштонъёс пырто элькунлэн бюджетаз. Таиз но кенешон пӧртэм ӧз луы.

Коньдон ужпумъёсъя министр Станислав Евдокимов валэктэмъя, бюджетэ воштонъёс кулэ кун но муниципал учреждениослэсь ужзэс 3-тӥ кварталын радъян, кун программаосты но нацпроектъёсты быдэсъян вылысь.

Нырысетӥ лыдӟем бере казналэн доход люкетаз ватсаськиз 6,34 миллиард манет. Со пӧлысь 4,81 миллиардэз люкаськиз вытъёс чотын, 1,18 миллиардэз вуиз Россилэн бюджетысьтыз, 206 миллионэз берыктӥськиз муниципал кылдытэтъёсысь.

Федерал коньдон чакламын сюресъёсты тупатыны, фельдшер-акушер пунктъёс пуктыны, сюлэм но сэр висёнъёсты йӧнатонъя центръёсы эмъян тӥрлык басьтыны но мукет. Со сяна, Россиысь Правительстволэн резервъя фондэз чотын ватсаса уксё вуоз Вавож ёросысь Кионгуртэ школа пуктыны но коронавирусэн нюръяськыны.

Вытъёс чотын люкаськем уксё пӧлысь 3,4 миллиард манетэз кошкоз бюджетникъёслы уждун тыронлы, 1,2 миллиардэз — кун учреждениосты возёнлы, 658 миллионэз — инвестициосъя проектъёслы. 341,3 миллион манет сюриз куд-ог категориосы пырись гражданъёслы юрттэт сётонлы но, кылсярысь, ветеранъёслы пичиятэм дунын проездной басьтыны, колледжъёсын дышетскисьёслы стипендия тырыны, ивор вӧлмытонъя ёзъёсын ужасьёслы юрттэт сётонлы но мукет.

Законлэсь проектсэ 2-тӥ лыдӟемен юнматон азьын ӵектонъёс вуизы на Удмуртилэн Тӧроезлэсь. Бюджетлэн доход но расход люкетъёсыз эшшо 1,6 миллиард манетлы воштӥськизы. Угось оскон вань: казнае ватсаса коньдон лыктыны кулэ вытъёс чотын, озьы ик ЖКХ фондысь но Россилэн казнаысьтыз. Талы луыса тупатыны луоз Сарапулысь туберкулёзэн нюръяськонъя диспансерез, Ижысь 6-тӥ гимназиез, искусствоосъя 1 но 2 номеро школаосты, Глазовысь районъёс куспын ужась больницаысь куд-ог отделениосты но мукет. Балезино но Якшур-Бӧдья ёросъёсысь нылпи садъёсын ватсаса интыос усьтӥськозы.

Вань воштонъёсты лыдэ басьтыса, 2021-тӥ арлы бюджетлэн доход люкетэз луиз 94, 384 миллиард манет, расход люкетэз — 98,91 миллиард манет, дефицитэз ӧз воштӥськы — 3,706 миллиард манет кылиз.

Ваньмыз дыраз лэсьтэмын

Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев парламентлэн кылем арын ужамезлы йылпумъянъёс лэсьтӥз. Талэсь азьло солэн отчётэз поттэмын вал калык азе онлайн амалэн. Кызьы вераз Бюджетъя, вытъя но коньдон ужпумъёсъя ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Владимир Паршин, отчётэз умойтэмен лыдъясьёс ӧй вал.

Ӟеч дунъет сётӥзы депутатъёс но. Владимир Невоструев пусйиз: коронавирус юн шӧдӥськиз законъёс кылдытъясьёслэн ужзы вылын но. Ӝегатскытэк юнматоно вал куд-ог документъёсты, законъёсты. Улон возьматӥз: ваньмыз дыраз лэсьтэмын.

Оглом 108 элькун законъёс юнматэмын. Данакез соос герӟаськемын тазалыкез утён удысэз юнматонэн, коронавирусэн сэрен секыт югдуре шедем бизнеслы юрттонэн, калыклэсь улон-вылонзэ капчиятонэн.

Ужрадъёс али но кутӥсько. Кылсярысь, мукет улосъёсысь лыктыса шаерамы нырысьсэ ужбергатонэн вырыны кутскисьёслы чакламын выт тыронъя капчиятонъёс — процентъёс кулэстэмын. Кызьы вераз экономикая министр Михаил Тумин, талы луыса элькунамы 2020-тӥ но 2021-тӥ аръёсы 900 пала ужбергатӥсьёс лыктӥзы ни.

Сессия дыръя депутатъёс огкылэ вуизы: таӵе капчиятонъёс сётоно шаерысьтымы кошкем ужбергатӥсьёслы но, выльысь берытскыны соглаш луизы ке.

Элина Кумачёва