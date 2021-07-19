Мӧзмонлы уг сётско

Дэри ёросысь Якшурысь Алевтина Калмыкова но Алла Медведева туж ярато киужен вырыны.

Алевтина Калмыкова но Алла Медведева доразы пукыны уг чидало

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ

Но дорын оген керттӥськыса пукыны куддыр мӧзмыт луэ, шуо. Соин ик соос шумоптыса пото клубе, арлыдоослэн пукон ӝытъёсазы. Пумен кырӟан мыто, пумен керттӥсько-чильпасько.

— Библиотекарьмы Ольга Анисимова ӝыт пуконъёсмес ортчытъя, — верало нылкышноос. — Ӵемысь со милемыз кыӵе ке арбериос, кузьымъёс лэсьтыны дышетэ.

— Дэри ёросысь ик Бета гуртысь ог 60 ар талэсь азьло татчы бызи, — шуэ Алевтина Калмыкова. — Вордскем гуртэ табере ӧвӧл ни. Огъя ужам стаже 52 ар луиз. Нырысь колхозэ потай, скал кыски. 4 пинал вордӥ-будэтӥ.

Но пиналъёсыз пичи дыръя фермае ветлыны ӧз быгаты — нокинэн кельтыны вал. Озьы со школае куриськиз. Нылпиосыз будэм бере но отчы ик кылиз ни, пӧртэм ужъёсты быдэсъяз.

Нош Алла Медведева вань даурзэ фермаын скал кыскиз. 2 пиоссэ быдэ вуттӥз. Котьку азьмынӥсьёс радын вал — со сярысь кӧня ке пол гожъязы Дэри ёрос газетэ но.

Нылкышноос, пенсие потыса но, калыклэсь уг палэнтӥсько — гуртын ортчылӥсь ужрадъёсы мыло-кыдо пырисько.

Элина КУМАЧЁВА