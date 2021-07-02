Мошенникъёсын нюръяськоно, тодон-валанъёсмес будэтыса
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Арлэн кутсконысеныз Удмуртиын вань школьникъёс пӧлысь 21 процентэз но социальной обслуживаниея центръёсы вазиськылэм арлыдоослэн 53 процентэз финансовой грамотностья курсъёс пыр ортчизы.
Мошенникъёс уно адямиослэсь коньдонзэс таланы быгатӥзы ни. Таин нюръяськон сярысь Меӵак линиез дыръя вераськиз Россилэн Президентэз Владимир Путин но.
Мошенникъёс пӧртэм амалъёсын ужало: жингыръяса, Интернет пыр вазиськыса, коньдон кыскыны выро. Берло вакытэ трос пӧяськисьёс мукет городъёсы, кунъёсы путёвкаосты но самолётэ билетъёсты вуз карисьёс пӧлын.
Удмуртиын южтолэзьысен ужа мошенникъёсын нюръяськись группа.
Кунамы мошенникъёслы пумит уж пыр-почгес нуиськиз ке но, алдаськисьёс пӧлысь 60 процентэз амалъёс шедьтыны быгатоз, адямиосты пӧяса возёз. Соин ик калыклэн финансовой грамотностеныз ужаны азьланьтоно.
УД
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