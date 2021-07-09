Машинаен но, пыдын но — эркын

Дэри ёросысь Хохряки гуртын 2,2 иськем сюресъёс выльдӥсько. Таӵе уж быдэсме «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» нацпроектъя.

Дэри ёросысь Хохрякиысь Иже поттӥсь сюрес.

Фото: udmurt.ru

Сюрес лэсьтӥсьёс Хохрякиысь 2 объектын ужало. Дорожникъёслэсь ужзэс дунъяны вуылӥз нимысьтыз комиссия. Татчы пыро Дэри ёрослэн администрациысьтыз, Стройконтрольысь специалистъёс, ГИБДД-ын ужасьёс, калык ужен вырисьёс.

Туннэ нуналлы Тепличной ульчаез выльдон йылаз-пумаз вуэ ни. Солэн кузьдалаез — 950 метр. Татын 2 сӥен вӧлдэмын асфальтобетон, юнматэмын сюреслэн дурыз, тупатъямын тротуаръёс. Пыдын ветлӥсьёслы сюресъёс, вань куронъёсты чакласа, быдэстэмын. Кылсярысь, лэсьтэмын пандусъёс. Нош нылпи сад котырын выль тротуар кылдӥз. Со вӧзтӥ, машина сюреслэсь висъяса, лапег кенер ӝутэмын. Табере коляскаен мынӥсьёс но, пиналъёс но татӥ ветлыны уз кышкалэ.

Нош Хохряки школа дорысь пыдын ветлӥсьёслы чаклам инты выль азе выж­тэмын. Со котыре «кыллись полицейскойёсты» лэсьтыны кулэ на. Та пумысен эскерись комиссилэн кӧня ке ӵектонъёсыз кылдӥзы, соос нимысьтыз актэ пусъемын.

Мукетыз объект — Трактовой ульча — табере вань куронъёслы тупа. Сое комиссия азьвылгес эскерыса ортчиз вал. Чакласьёслэн шараям шекъёссы ваньмыз ик тупатэмын. Озьыен, сюрес быдэстэмын. Оглом тупатъямын ульчалэн 1,3 иськемез. Та сюрес Хохрякиын валтӥсез луэ. Уго городэ потоно ке, вань машинаос отӥ ширто.

Таяз сюрес вылэ но 2 сӥен асфальтобетон вӧлдэмын, юнматэмын сюреслэн дурыз. Но ГИБДД-ын ужасьёс шуизы на: остановкаез чаклам куронъёсъя тупатоно.

— Хохрякиысь 2-ез но сюресъёс калык понна туж кулэ луо. Сутка ӵоже отӥ 2 сюрс машина но мукет транспорт ортче. Вылаз ик гурт азинске. Татын выль микрора­йон кылдэ. Али 4 трос квартираем юртъёс, выль ясли ӝутэмын ни. Табере бадӟым нылпи сад пуктӥське, — вераз Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов.

— Берло дыре адӟиське: нацпроект чотын быдэсмись объектъёсын претензиос шергес луо. Озьы ке но подрядчикъёс азьлапал ик асьсэос мед сюлмаськысалзы, кытчы кулэ пешеходъёслы потон инты, «кыллись полицейской» лэсьтыны. Угось таин йырин ӝеганъёс кылдо, выльысь коньдон чаклано луэ, — пусъе Удмуртиысь Калык фронтлэн исполкомезлэн кивалтӥсез Андрей Цаплин.

Туэ «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» нацпроектъя Удмуртиын 29 участокын ужъёс мытэмын. Оглом выльдӥськозы 122 иськем сюресъёс.

Сергей Захаров