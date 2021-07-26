Лыньыр-ланьыр, луть-лать
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Удмуртиысь «Калык фронтлэн» ёзчиосыз эскеризы, кызьы шаерамы выль ФАП-ёс лэсьтӥсько. Фельдшер но акушер пунктъёс быдэсмо «Тазалыкез утён» нацпроектлы луыса.
Общественной ужен вырисьёс чаклазы, кыӵе тӥрлык вуэ ФАП-ёсы, кызьы ужало выль юртъёсын. 10 нунал куспын 36 фельдшер пункт эскеремын.
2020-тӥ арын Удмуртиын 87 ФАП пуктыны кулэ вал. Но ужъёс ӝегазы 36 объектын. Соосты туэ гинэ йылпумъялозы. Ужъёс трос кылемын ӧвӧл ни. Экспертъёс чаклазы вал, лэсьтӥськон ӝыны ар куспын быдэсмоз шуыса.
— Малпан кылдэ, лэсьтӥськисьёс жадиллям но финиш азьын кисальӟиллям шуыса. Гуртоос жадемын ни, ФАП возьмаса. Соос ӵемысь паймо: малы лэсьтӥськон ужъёс каллен мыно, ужасьёс луть-лать ветло? — вера ОНФ-лэн Удмуртиысь штабезлэн ёзчиез Евгений Сомов.
ФАП-ёслэн юртъёссы ӝутэмын ни. Но котыразы быдэстоно ужъёс тырмыт на. Уго куд-огаз толалтэ тырем брусчатка музъемен ӵош выйиз, кырыжазы капкалы пуктэм юбоос. Табере ваньзэ тае кесяно но выльысь тупатъяно.
Тани Пичи Пурга ёросын Курчум-Норья гуртын котькызьы пыр выль ФАП-е — лэсьтӥськисьёслэн тодазы лыктымтэ, сюрес ӝутоно шуыса. Та районысь ик Кабыста гуртын объектэз быдэстӥллям, пе, нош вентиляцияя каналъёсты йылаз-пумаз вуттыны сюлмаськиллямтэ.
Дэри ёросысь Шудья гуртын ФАП-лэн канализациез быдэстэмын ӧвӧл. Нош Каракулино районысь Усть-Сакла гуртын тужгес азьтэм бригада тыршем, лэся: гумыосысь али ик ву вия ни, нош раковинаосты юромо кырыж пуктылӥллям кадь.
Эскерисьёслэн чакламзыя, вань объектъёс пӧлысь тупамон 1-ез гинэ — Якшур-Бӧдья ёросысь Люкшудья гуртын. Татын ву кошкон дырдыос но пуктылэмын, липет йылысь усись лымыез кутыны система но радъямын.
ОНФ-лэн ёзчиосыз эскерон ортчытэм сярысь отчётсэс келяло Президентлы. Со сяна, ивор вуоз асьме Правительствое но, подрядчикъёслэсь ужамзэс мед тодозы шуыса.
Елена Скворцова
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