Лыньыр-ланьыр, луть-лать

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 26 июля, 2021 16:35

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Удмуртиысь «Калык фронтлэн» ёзчиосыз эскеризы, кызьы шаерамы выль ФАП-ёс лэсьтӥсько. Фельдшер но акушер пунктъёс быдэсмо «Тазалыкез утён» нацпроектлы луыса.

Фото бастэмын «ОНФ Удмуртии» огинлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Общественной ужен вырисьёс чаклазы, кыӵе тӥрлык вуэ ФАП-ёсы, кызьы ужало выль юртъёсын. 10 нунал куспын 36 фельдшер пункт эскеремын.

2020-тӥ арын Удмуртиын 87 ФАП пуктыны кулэ вал. Но ужъёс ӝегазы 36 объектын. Соосты туэ гинэ йылпумъялозы. Ужъёс трос кылемын ӧвӧл ни. Экспертъёс чаклазы вал, лэсьтӥськон ӝыны ар куспын быдэсмоз шуыса.

— Малпан кылдэ, лэсьтӥсь­кисьёс жадиллям но финиш азьын кисальӟиллям шуыса. Гуртоос жадемын ни, ФАП возьмаса. Соос ӵемысь паймо: малы лэсьтӥськон ужъёс каллен мыно, ужасьёс луть-лать ветло? — вера ОНФ-лэн Удмуртиысь штабезлэн ёзчиез Евгений Сомов.

ФАП-ёслэн юртъёссы ӝу­тэ­мын ни. Но котыразы быдэстоно ужъёс тырмыт на. Уго куд-огаз толалтэ тырем брусчатка музъемен ӵош выйиз, кырыжазы капкалы пуктэм юбоос. Табере ваньзэ тае кесяно но выльысь тупатъяно.

Тани Пичи Пурга ёросын Курчум-Норья гуртын котькызьы пыр выль ФАП-е — лэсьтӥськисьёслэн тодазы лыктымтэ, сюрес ӝутоно шуыса. Та районысь ик Кабыста гуртын объектэз быдэстӥллям, пе, нош вентиляцияя каналъёсты йылаз-пумаз вуттыны сюлмаськиллямтэ.

Дэри ёросысь Шудья гуртын ФАП-лэн канализациез быдэс­тэмын ӧвӧл. Нош Каракулино районысь Усть-Сакла гуртын тужгес азьтэм бригада тыршем, лэся: гумыосысь али ик ву вия ни, нош раковинаосты юромо кырыж пуктылӥллям кадь.

Эскерисьёслэн чакламзыя, вань объектъёс пӧлысь тупамон 1-ез гинэ — Якшур-Бӧдья ёросысь Люкшудья гуртын. Татын ву кошкон дырдыос но пуктылэмын, липет йылысь усись лымыез кутыны система но радъямын.
ОНФ-лэн ёзчиосыз эскерон ортчытэм сярысь отчётсэс келяло Президентлы. Со сяна, ивор вуоз асьме Правительствое но, подрядчикъёслэсь ужамзэс мед тодозы шуыса.

Елена Скворцова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 26 июля, 2021 16:35
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