Лыньыр-ланьыр, луть-лать

Удмуртиысь «Калык фронтлэн» ёзчиосыз эскеризы, кызьы шаерамы выль ФАП-ёс лэсьтӥсько. Фельдшер но акушер пунктъёс быдэсмо «Тазалыкез утён» нацпроектлы луыса.

Фото бастэмын «ОНФ Удмуртии» огинлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Общественной ужен вырисьёс чаклазы, кыӵе тӥрлык вуэ ФАП-ёсы, кызьы ужало выль юртъёсын. 10 нунал куспын 36 фельдшер пункт эскеремын.

2020-тӥ арын Удмуртиын 87 ФАП пуктыны кулэ вал. Но ужъёс ӝегазы 36 объектын. Соосты туэ гинэ йылпумъялозы. Ужъёс трос кылемын ӧвӧл ни. Экспертъёс чаклазы вал, лэсьтӥськон ӝыны ар куспын быдэсмоз шуыса.

— Малпан кылдэ, лэсьтӥсь­кисьёс жадиллям но финиш азьын кисальӟиллям шуыса. Гуртоос жадемын ни, ФАП возьмаса. Соос ӵемысь паймо: малы лэсьтӥськон ужъёс каллен мыно, ужасьёс луть-лать ветло? — вера ОНФ-лэн Удмуртиысь штабезлэн ёзчиез Евгений Сомов.

ФАП-ёслэн юртъёссы ӝу­тэ­мын ни. Но котыразы быдэстоно ужъёс тырмыт на. Уго куд-огаз толалтэ тырем брусчатка музъемен ӵош выйиз, кырыжазы капкалы пуктэм юбоос. Табере ваньзэ тае кесяно но выльысь тупатъяно.

Тани Пичи Пурга ёросын Курчум-Норья гуртын котькызьы пыр выль ФАП-е — лэсьтӥськисьёслэн тодазы лыктымтэ, сюрес ӝутоно шуыса. Та районысь ик Кабыста гуртын объектэз быдэстӥллям, пе, нош вентиляцияя каналъёсты йылаз-пумаз вуттыны сюлмаськиллямтэ.

Дэри ёросысь Шудья гуртын ФАП-лэн канализациез быдэс­тэмын ӧвӧл. Нош Каракулино районысь Усть-Сакла гуртын тужгес азьтэм бригада тыршем, лэся: гумыосысь али ик ву вия ни, нош раковинаосты юромо кырыж пуктылӥллям кадь.

Эскерисьёслэн чакламзыя, вань объектъёс пӧлысь тупамон 1-ез гинэ — Якшур-Бӧдья ёросысь Люкшудья гуртын. Татын ву кошкон дырдыос но пуктылэмын, липет йылысь усись лымыез кутыны система но радъямын.

ОНФ-лэн ёзчиосыз эскерон ортчытэм сярысь отчётсэс келяло Президентлы. Со сяна, ивор вуоз асьме Правительствое но, подрядчикъёслэсь ужамзэс мед тодозы шуыса.

Елена Скворцова