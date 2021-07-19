Лудъёс шепаськыны кутскозы

Гуртоос трос аръёс ӵоже сюрес тупатъямез витизы

Сьӧлта ёросысь Пичи Кунянлэн улонэз мукет пичи гуртъёслэсь пӧртэм ӧвӧл — татын ӧвӧл клубзы но, магазинзы но, медпунктсы но. Но гурт вунэтэмын шуыны уг луы — гуртоослэн шумпотонъёссы, выльдӥськонъёссы арлы быдэ сямен луо. Кемалась ик ӧвӧл гурт шорысь сюрессэс щебенен вӧлдӥзы.

Ульча сюрес выльдӥськиз

Гурт сьӧрысь тымет

Пичи Кунянысь огез корка Туспуктӥз Татьяна Крестьянинова

Сюрес тупатэмын

Трос аръёс ӵоже гуртоосты сюлмаськытӥз нӧд сюрессы. Совето вакытэ сое изъёсын шобыртӥзы вал, но пумен кӧльыез музъем ньылӥз. Соин ик тулыс-сӥзьыл гуртэ пырыны курадӟылӥзы. Кылем арын сюресэз дорожникъёс ӝутӥзы, щебенен но кӧльыен вӧлдӥзы. Озьы табере бадӟым сюрес вылысен гуртозь котьку пырыны луэ. Но коркаоссы дорозь зор-кот дыръя машинаен васькыны уг на быгато — гараж дорын но дэри луылэ. Соин ик котькуд тулыс-сӥзьыл гуртын чуренак машинаос сыло.

Со сяна, котькуд тулыс ульчае лымыен-вуэн ӵош бусыосысь музъем но гылтӥськыса васькылэ. Сюй куд-огезлэн азбараз, бакчаяз но пырыны кутске. Югдурез воштысал, пе, сюрессэс щебенен вӧлдон.

Кунянъёслэн куронзы кылэмын! Кӧня ке арня талэсь азьло Пичи Кунянын техника ужаны кутскиз — ульчаосы ог 10 КамАЗ щебень кисьтэмын но вӧлдэмын.

— Щебень кисьтэмын гуртэ васькон сюрес вылэ, ульчаысь тужгес дэри азьёсаз. Озьы ке но та вань ульчаез шобыртыны уз на тырмы. 3 корка дорозь сюрес люкет тупатъятэк кылиз на, туэ сое лэсьтыны уксёмы ӧвӧл ни. Но отын сюрессы сокем урод ӧвӧл. Куризы ке, вуоно аръёсын сое но тупатъяны тыршом, — вераз Кильмезь поселенилэн кивалтӥсез Олег Пчельников.

Пичи Кунянын 12 корка вань на, улӥсез 37 мурт: 3 ужась семья, 3 пинал школае ветлэ, отӥосыз — пенсионеръёс.

— Гуртын али улыны умой — сюресъёсты быгатэммыя лэсьтӥськом, тыл, ву вань, уж ласянь гинэ ёрмоно. Соин ик пенсионеръёс уло ке, егитъёс палэнэ кошко. Одӥг егит воргорон анай-атаез бордын улэ на, Халдыысь «Восток» хозяйствоын агроном луыса ужа, но кылёз-а со азьланяз татчы? — сюлмаськонзэ вераз Олег Викторович.

Мукетыз сюлмаськон — мобильной связь. Гурт улыгын интыяськемын, соин ик гуртоос, укно дуре ӝиптӥськыса яке гурт вырйылэ тубыса, жингыртоно луо.

Уломы, кызьы улком

Виктор Ершов Пичи Кунянын кышнояськемез дырысен улэ ини. Пиосмурт егит дыръяз Ленин нимо колхозын тракторист но, комбайнёр но луыса ужамын. Бордаз Валентина Петровна кузпалыз но комбайнёрлэн юрттӥсез вал, берло 2 пиосыз атайзы вӧзын музъем ужлы дышизы. Нялтас вераса, Ершовъёслэн 3 пиналъёссы: 2-ез ёросазы ик уло, одӥгез Иж котырын аслыз корка ӝутӥз.

Виктор но Валентина Ершовъёс

Туспуктӥз Ангелина Снигирёва

— Магазинмы ӧвӧл, автолавка вуылэ ик. Но маке кулэ ке, Сьӧлтала мынӥськом — такси вань уга, арняяз кӧня ке пол рейсовой автобус но вуылэ. Но Бадӟым Кунянэ потоно, прак ми доры уг кожа. Нош таксиен гинэ ворттылыны дуно: Сьӧлтаозь 10 иськем гинэ ке но, таксилэн дуныз — 150 манет, отчы-татчы 300 манет усе — городозь билетлэн дуныз мындагес ик луэ ни. Соин ик ми, пересьёс, коркась трос ик ум потаське. Сюдэ бакчамы, пудо ум ни вордӥське, арлыд люкаськемъя сӥль сиыны трос ум быгатӥське ни, но туж потэ ке, басьтӥськом. Газмы ӧвӧл, пуэн эстӥськиськом. Но соин огпӧртэм дарманьтэммы уг поты, кужым но сомында ӧвӧл ни. Али, уксёед вань ке, ваньзэ укно улад вандыса-пильылыса ик вутто. Пыртылыны гинэ кыле на. Улом ни, кызьы улком, война гинэ медам лу, — шуэ В. Ершов.

Виктор Михайлович вой­наез ӧз адӟы ни, 1954-тӥ арын вордскемын, озьы ке но война сярысь мадьылӥзы гуртысь арлыдоос, ма, пинал калык но ожлэсь бервылзэ, трос аръёс ортчыса но, ас вылаз шӧдылӥз на.

Зоя Воронова

Туспуктӥз Татьяна Крестьянинова

— Сиыны номыр вал но, тулыс лымы шунам бере эшъ­ёсынымы бусыос кузя кынмем, сисьмем картошка октыса ветлӥмы. Соосты куасьтӥськод но, крахмал кадь луэ вал, пызен сураса, сиылӥмы, — тодаз вае пиосмурт. — Но егит дыръямы туж шул­дыр улӥмы. Гужем кышноос дэмен турнаны поталлязы, котькудӥз выль дэремен быдэскылӥз. Лудъёс вылын сяськаос кадь адскылӥзы. Кӧня семья кылдытӥсьёс вал, дэмен выль кенъёсты пылатылӥм, шулдыръяськылӥм. Ульчаын чир-р-р! вазе вал пиналъёслэн куараоссылэсь. Али пот ай — дол-дол, шим-шим, пуныос гинэ но уг ветло. Вань калыкмылы уж тырмылӥз. Пичи Кунянын гинэ но аслаз колхозэз вал — «Большая гора». Берло кутскизы пичи колхозъёсты огазеяны. Мон ужаны кутски ни Ленин нимо колхоз дыръя. Соку калыкмы умой улӥз. Кивалтӥсьмы Николай Фомич Соловьёв туж зол вал. Берло ини йӧнала кивалтӥсь ӧз сюры, киысь кие выжылыса, хозяйствомы воксё куашказ.

Гуртлэсь улонзэ шунытэн тодаз вае Зоя Степановна Воронова но, соос Пётр Васильевич кузпалыныз кыкназы гурт хозяйствоын тыршизы. Кышномурт парсь сюдӥз, скал кыскиз, пиосмурт колхозын лэсьтӥськон бригадаын ужаз.

Гурт удысын быдэс улонзэс ортчытэм муртъёслэн сюлэмзы уката висиз кузётэк кылем бусыоссы пумысен. Колхоззы куашкам бере соосты писпуос басьтыны кутскизы ни вал. Но берло аръёссэ кунянъёслэсь музъем пайёссэс «Восточный» хозяйство кутӥз, табере бусыоссы улӟыны ӧдъязы.

Ангелина Снигирёва