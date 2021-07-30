Кӧня ке арлы берлань чигнамы

Урожай пӧсь шунды шорын сутскемен, Удмуртилэн Тӧроезлэн распоряжениеныз 23-тӥ июльысен шаерамы ялэмын шуэрес учыр (ЧС). Хозяйствоос ыштонъёссэс лыдъяло.

Туспуктӥз Елена Сараматова

Кидыслы ёрмон

Гуртоосты куазь эскере кожалод: одӥг аре гужембыт зоре, мукетаз шунды пыже. Туэ но югдур ёросэн-ёросэн туж секыт.

— Бадӟым ыштонъёс ад­ӟись­комы. Май кутсконысен ик нормалэсь 16 градуслы пӧсьгес возиськиз. Кӧс улэмен, бусыос 20-30 сантиметр мурдалае пильылӥськизы. Тӧл дырын-дырын секундскын 28,4 метре пельтыса, бусы­осты эшшо зол куасьтӥз. Интыен-интыен курегпуз быдӟа йӧ (град) усиз, будосъёсты корам кадь ӵышкиз. Таӵе югдурын ӟеч урожай басьтыны возьманэз ӧвӧл. Кидыс гинэ но дасяны ум пӧрмытэ — ю-нянь амбаре люкаськиз ке но, со векчи но висись луоз — кизьыны уз яра. Шулдыр куазен лӧптӥзы нымы-кибыос — рапсэз но бакча емышъёсты ньылэм кадь сиизы. Засухаен йырин шуге-леке вуизы пудоос но — тазалыксэс юнматыны трос дыр кулэ луоз. Нош кӧняез кунянзэ куштӥз, озьыен, уллёез выльдонын но азьланяз секытэ вуом. Скалъёс йӧлзэс кулэстӥзы, выльысь ӝутскыны уно толэзь кулэ луоз. Йӧлзэс йылэтыны но секыт луоз — пудо сиёнлэн ӟечлыкез начар — шунды шорын куасьмиз. Али гуртоос котькуд пудо йырлы 14,2 центнер сяна сиён дасяны ӧз быгатэ, нош ичизэ 25 центнер кулэ. Тросэз хозяйствоос выль арозь гинэ пудомес сюдыны вормомы шуо. Озьыен, пудозы эшшо лябӟоз — басьтэм сиёнэн бусьтыр уд сюды. Оглом верано ке: азьлань мынэм интые, кӧня ке арлы мышлань чигнамы. Таӵе югдурен шаерамы ЧС ялоно кариськимы, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.

Берло нуналъёсы кӧсаса пильылӥськем музъем вылэ жаль-жаль зориз ке но, со воксё уз юртты ни. Кукурузалы гинэ ке шат будыны кужым сётоз на. Нош мукет культураен бусыослы нокыӵе ӟигар уз пыӵаты ни. Али гуртоослы зор но кулэ ӧвӧл ни — вань ёросъёс уборкае потэмын, табере сюлмасько, урожайзэс кутсаны мед быгатозы шуыса.

28-тӥ июльлы шаерысьтымы хозяйствоосын ог 58 сюрс гектар вылысь сюрс тонна ю тысь кутсамын. Гектарлы быдэ 17 центнер сяна уг люкаськы. Кылем арын та вакытэ котькуд гектарысь 31 центнер вылын урожай потэ вал. Тужгес начар югдур Дэбес ёросын — гектарлы быдэ 7 центнер люкаське. Юкаменск, Яр, Грак, Дэри, Балезино, Каракулино, Кизнер, Красногорск, Сьӧлта ёросъёсын 12-15 центнер потэ. Урожай озимойёсын люкаське ай — тол улэ кизем культураос будыса но кужым люкаса вуттӥзы, нош мар луоз яровойёсын — вераны кышкыт, шуо агрономъёс. Али ӟечгес югдур Вавож, Можга, Шаркан но Ува ёросъёсын — гектарлы быдэ 20-21 центнер ю тысь калто.

— Бусыосамы 15-тӥ майысен 1-тӥ июлёзь одӥг шапык но зор ӧз усьы. Кылем арын сӥзьыл ик засуха кутскиз ни. Сӥзьыл кӧс возиськиз, муос лымы улэ, ву люкатэк, кошкизы. Лымы тыро-пыдо усьыса ӧз вутты — кынтылӥз, музъемысь берпуметӥ мускытэз быдтыса. Писпуос кыӵе чебер гӧртэмын шуыса, синмаськыса учкимы. Ваньмыз со музъемысь мускытлэн тӧлӟемез вал, — вера Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоысь валтӥсь агроном Андрей Родионов.

Ыштонъёсты чотан

Али 172 комбайнъёс бусыосын гужето. Тужгес трос соос Можга ёросын — 57-ез арало. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь специалистъёс пусъемъя, туэ ог 500 сюрс тонна урожай люканы пӧрмытӥмы ке, солы но шумпотомы ни. Арез потыны, пудо сюдыны но кизён ужъёсты быдэстыны шаермылы ичизэ 630 сюрс тонна ю-нянь кулэ.

5-тӥ августозь вань хозяйствоослы ыштонъёссэс лыдъяны косэмын. Учкозы, макем секыт югдуре шедемын предприятиос.

— Шуэрес учыр ялэммы юрттоз штрафъёслэсь утиськыны. Россиысь Гурт удысъя министерство урожай бичанъя, йӧл кысконъя, сӥль вузанъя но мукет куронъёсъя план пуктэ — сое уд быдэстӥськы ке, тыриськонъёс тупато. Зэм, компенсация басьтыны луоз шуыса осконъёс ӧвӧл — выль правилоосъя компенсация тырозы страховой компаниос гинэ. Котьма ке но Правительствое вазиськонэн потыны медӥськомы, секыт югдуре шедем хозяйствоослы резервной фондысь юрттэт мед висъяськоз шуыса, — вера Ольга Абрамова.

Нялтас вераса, 14 улосын югдур засухаен сэрен начар. Урожай уз люкаськы. Ю-нянь тырмыт уз луы, соин ик кышкытлык вань, няньлы дун ӝутӥськоз шуыса.

Таӵе югдурын йӧллы закупочной дунъёсты мед ӝутысалзы, соку трослы каньылгес луысал, шуо гуртоос. Пудо сиён, ю дун будэ, животэз кызьы ке сюдоно, калыклы уждун тыроно. Нош хозяйствоослэн доходзы ӵапак йӧл бордысь потэ.

— Комбайнъёс, трактористъёс ужало, нош тыршемзылэн емышез уг адӟиськы, — вера Грак ёросысь «Родина» хозяйствоен кивалтӥсь Сергей Петров. — Али ӝынызэ бусыосмес утялтӥмы ни, гектарысь 16,3 центнер сяна урожай ум басьтӥське, кылем арын 35-37 центнер люкаське вал. Троссэ 4-5 сюрс тонна ю-нянь люканы пӧрмытомы, дыр. Кылем арын 10 сюрс тонна вылын урожай басьтӥмы вал. 1 килограммзэ шорлыдын 10 манетэн лыдъяно ке, учке ай, кӧня манет ыштон адӟомы. Али ЧС ялӥзы, бусыостэс туспуктэ, шуо. Но ми тужгес урод бусыосмес калтӥмы ни. Начар бусыос но фотоын чебересь: жагез ӧвӧл, пильылӥськем интыоссэ зор гылтӥз ни. Йыды воксё лапег — пресс улэ уг сюры, сое ваньзэ сиёнлы келяломы. Пудо сиён но чакламлэсь ӝынызэ сяна ӧм люкалэ на. Кукуруза но ляб потэмын. 2010-тӥ арын сярысь, туэ югдур капчигес. Соку, сиён утчаса, Новосибирскозь вуимы вал. Но котыр ласянь шымырскытэк уз луы. 200 йыр ошъёсмес вузаломы — сюдыны ум ворме. Пуктӥськонмес дугдытомы. Арзэ кызьы ке возиськоно.

Елена Сараматова