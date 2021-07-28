Кыӵе шудэз удмурт калыклэн?
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«Котькуд калыклэн аслаз шудэз» — верало «ЭТНОдевчонки» (12+) передачаез кылдытӥсьёс. Озьы со яке ӧвӧл, нуисьёс эскеро, пӧртэм выжыосысь нылъёсын, соослэн калыкенызы, культураенызы но сям-йылолъёсынызы тодматскыса.
— Сарапулын арлы быдэ ортче «Мисс Содружество» вожвылъяськон, — вераз проектлэн кивалтӥсез, «Содружество» огазеяськонлэн правлениезлэн тӧроез Юлия Седова. — Отчы пырисько шаерамы улӥсь калыкъёслэн чеберайёссы. Та конкурсэз азинтэме потэ вал, соин ик толшоре, ивор вӧлмытӥсь «Удмуртия» агентствоен кенешыса, «ЭТНОдевчонки» проектмес мытӥмы.
«Мисс Содружество» вожвылъяськонэ пыриськись нылъёс Сарапулысь егитъёсты асьсэлэн калыкенызы тодмато, валаны выро, мар калыксылы шуд вае.
1-тӥез серия сӥземын вал удмурт калыклы. Шӧртчи егитъёс Роман Беляев но Яна Буторина удмурт калыклэсь шудзэ утчаны потӥзы Анастасия Яманаеваен ӵош. Нылаш вордскиз Пермь улосвылысь Куеда гуртын, али Сарапулысь индустриальной техникумын дышетске, удмурт кырӟанъя ансамбле пыриське.
Настя «Удмурт Кенеш» огазеяськонысь азьветлӥсьёсын ӵош куар басьтон сям-йылолэз возьматӥз. Со, пе, Тройча дыръя ортчылӥз, собере, пе, турын бичаны, куар ишкыны, веник тӥяны яра ни.
— Мар удмурт калыкез шудо каре? — егитъёс «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Сарапулысь ёзэныз кивалтӥсь Раиса Трофимовалэсь юазы.
— Кылмылэн улэмез. Мед сое пересьёс но, егитъёс но тодозы, асьсэ калыксылэсь лулчеберетсэ утёзы, — вераз Раиса Фадеевна.
Бӧрысь Ромаез но Янаез сюрес вуттӥз Кияса ёросысь Уддяди гуртэ. Татын удмурт культуралы сӥзем коркан соос удмурт гуръёсын тодматскизы, калык дӥськутэз мертазы, ческыт табань сиизы. Шуд сярысь юанзэс сётӥзы
Кияса ёросысь удмурт культурая центрлэн кивалтӥсезлы Елена Белослудцевалы.
— Милям шудмы — шулдыр шаермы, бадӟым семьямы, — вераз Елена Петровна.
Передачаез нуисьёс ӧз вунэтэ быдэс дуннелы тодмо Брангуртысь песянайёс сярысь, соос доры но куное вуылӥзы, ӵош удмурт кырӟанъёсты быдэстӥзы. Нош кыӵе меда шудзы удмурт песянайёслэн?
— Шуд огшоры арбериосын ватске, — вераз «Брангуртысь песянайёс» коллективлэн кивалтӥсез Ольга Туктарева. — Адӟиськод ке, пильмаське шуыса, шумпотӥськод ни: иське, бакчаяд зор кисьтоз.
Та дырлы «ЭТНОдевчонки» проектлэн 2 сериез потэмын. Оглом соос 10 луозы. Передача мыноз шуркынмонозь, нуисьёс вошъяськозы, соосты быръён понна Сарапулын нимысьтыз кастингъёс ортчытъязы.
— Малпасько, проектмы удалтӥз ке, 2-тӥ сезонзэ кема витёно уз луы, — вераз Юлия Седова.
Мария Емельянова
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