Кытчы пыриз муш?

Можга ёросысь прокуратура эскерон радъяз машина шуккиськон учыр луэм бере. Авариын 4 машина мырӟиськиз. Отын 10 мурт вӧсь луиз, соос пӧлысь 3-ез – нылпиос.

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Авария луиз 11-тӥ июле 12 час 11 минутэ Можга ёросысь Бадӟым Сибы гурт котырын. «Рено Дастер» пумитаз лыктӥсь машинаос шоры потӥз, молоковозэн мырӟиськиз.

— Нырысь-валысь ортчытэм эскерон бере тодмо: «Рено Дастерлэсь» водительзэ муш лексем, соин автомобиль пумитаз лыктӥсь машинаос шоры потӥз, — ивортӥз республикаысь МВД-лэн пресс-службаез.

Со сяна, «Рено Дастер» шуккиз на «Шевроле Авео» автомобилез но «Вольво» грузовикез. Уката зол нелькиськиз «Шевроле» машина, татын водитель сяна, 4 пассажирез вал на, соос пӧлысь 3-ез — 11, 9 но 1 аресъем — пиналъёс.

Молоковоз йырин-чукин берытскиз. Машинаысь водителез поттон понна спасательёс сюлмаськоно луизы.

Оглом 8 мурт больницае вуттэмын. 2 мурт эмъясь доры вазиськыны пумит луиз. Та дыре следствие азьланьтӥське. Мушлэсь гинэ кылзэ юаны уз луы, шӧдске. Экспертиза ортчытэм бере тодмо луиз ни: «Рено Дастерлэн» водителез капчиямын вылэм.

Елена Скворцова