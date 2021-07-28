Кытчы нуэ поезд…

Котьку яратыса лыдӟисько историлы сӥзем романъёсты. Берло аръёсы туж кельше бигер выжыысь ӟуч писатель Гузель Яхина. Берло книгаез — «Эшелон на Самарканд» (16+) — сӥземын 1920-тӥ аръёсы Поволжьеын сютэм улонлы.

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1923-тӥ арын Казаньысь 500 пала сютэм, лябӟем пиналъёсты шуныт, нянё-емышо Шор Азие поездэн нуо. Эшелонэз келяса мыно небыт сямо, жалясь сюлэмо Деев начальник но лек, кезьыт, инструкциосъя улӥсь-ужась Белая нылпи комиссар.

Соку ик верасько — книгаез лыдӟыны туж секыт. Гожтон манерзэ уг вераськы — таиз та авторлэн ӵапак синмаськымон — нянь пыры понна кулон-бырон учыръёсты но со кызьы ке туж огшоры, но со дыре ик сюлэмез позыртӥсь кылъёсын гожтыны быгатэ.

Роман соку ик драмаысен кутске — приютысь кураськись нылпиосты поездэ нуыны номырин — соос гольыкесь! Пыдкуксы но, дэремъёссы но ӧвӧл. Деевлэн йыраз ӟеч амал лыктэ. Со, кавалеристъёслэн частязы мыныса, отысь солдатъёслэсь пыдкутчанзэс куре — таманлы гинэ, поездэ мынытозь, собере ӵукна ик берыктон вылысь. Пичиослы — 40-тӥ размер? Мед, гольык пыд мынонлэсь ярам. Частьлэн командирез, нылпиосты жаляса, тӧдьы ул дэремъёс но сётэ на… Тӧдьы дӥсь дӥсяса, нылпиос аспӧртэм «тӧдьы ангелъёслы» пӧрмо. 10-12 аресъем пиналъёс пӧлын котькыӵеез вань ни: лушкаськисез, жугиськисез, пӧяськисез, но соос — сьӧлыктэм лулъёс, шырмачаны донге ачиз улон.

Казаньысь поезд потэ тырмыт сиён-юонтэк. Валамон ини, мае чидано-адӟоно луо пиналъёс. Сием потэменызы урмыса, соос ымазы мар сюре тыро: рельсъёс дурысь куасьмем турынэз, горд сюез… Собере тросэз кӧтсы позыртыса куло…

Но сюрес вылын пумиськыло жалясь сюлэмо, юрттыны дась луись адямиос. Ваньмыз соос озьы-а, тазьы-а сютэм, куанер пиналъёс чотын асьсэлэсь сьӧлыксэс куштыны туртто. Деев начальник, кылсярысь, нылпиосты утьыны тыршыса, нырысь ик утьыны выре аслэсьтыз лулзэ красноармеец дыръяз сьӧсьяськемъёсыз понна зӥбись малпанъёсызлэсь, вормонтэм сьӧлыкъёсызлэсь. Свияжскын, нылпиосын поездэз адӟыса, чекистъёс адямиосты ыбылэмысь дугдо, «ссыпной пунктлэн» (калык­лэсь талам сиён-юонэз во­зён интылэн) начальникез пиналъёслы быдэс вож кунянэз кузьма! Юртто Деевлы белоказакъёс но, киргиз басмачъёс но…

Валамон, та чеберлыко произведение (ачиз автор шуэ ке но, документъёс вылын гожтэмын шуыса), соин уг луы шуыны — ваньмыз тазьы вал! Роман сӥземын историлы, но меӵак исторической сое шуыны уг луы, верало критикъёс. Книга, пе, жалян мылкыдэн тырмемын. Книгаез лыдӟыса, валано: нокинэн номыр урод уз луы, дунне вылын трос ӟеч адямиос, ваньзэ чидалом но вормом!

Гузель Яхина шедьтӥз аслэсьтыз ӧрзэ но лыдӟисьсэ, со туж ӟеч вала: туала обществолы кулэ кунмылэсь ортчем сюрессэ, историзэ тодыны но валаны. Но со чутрак пумит султэ историез мултэс ушъяса-пӧяса-чеберъяса возьматонлы яке ялан тушмон утчанлы (ми янгыш ӧвӧл, соосын йырин озьы луиз). Калыклы кулэ адямиослэн улон вылтӥзы ортчем история — со зэмос (яке зэмлыклы матын) мед луоз, солы, солэн ӵыжы-выжыосызлы матын потоз но йырвизьзэс, сюлэмзэс мед бугыртоз — таӵе учыръёсты асьме улонэ ноку лэзёнтэм-берыктонтэм вылысь.

…Книга лыдӟыны пукси вал кофеен, конфетэн. Ньылэме но ӧз луы ни. Ай со бӧрсьы эшшо кӧня ке нунал, сиськыны пуксьыкум, син азьысьтым ӧз кошкылэ сютэм нылпиос. Лыдӟелэ, тазьы ваньзэ уд вера.

Зинаида Рябинина