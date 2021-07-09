Кырӟалляз шумпотыкуз но, мӧзмыкуз но

Улонысь кошкиз Дэри ёрослэн Дано адямиез, Трокай Борисов нимо премилэн лауреатэз, калыкез дышетон удысысь отличник, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Данъян книгаяз пыртэм мурт Мария Ишматова.



М. Ишматова

Мария Дмитриевналэсь нимзэ вераку, син азе пуксе вань удмурт калык. Угось быдэс улон гумырзэ со сӥзиз одӥг бадӟым яратонэзлы — удмурт калыклы. Йӧно сям, мур визь пыӵам солы анай-атаезлэсь. Мумы-бубызэ тодаз вайыкуз, М. Ишматова вералоз вал:

— Улонэз валаны, калыкен тупаса улыны дыши анай-атаелэсь. Анае небыт сямо, кырӟаны яратӥсь вал. Ӟеч тодӥз удмурт, ӟуч но бигер кылъёсты. Нош атаелэн киосыз зарниесь вал. Ужан тӥрлык сяна, милемлы кӧня шудонъёс лэсьялляз! Зэмлык понна но зол выриз. Семьязэ кулакъёс пӧлы медаз пыртэ шуыса, Мос­квае ми середнякъёс шуыса бумагалы ветлӥз.

Школаын но, Удмурт пединститутын но Мария Дмитриевна азьветлӥсь вал. Ӟеч дышетскем сяна, институтлэн ужаз мыло-кыдо пыриськылӥз. 1959-тӥ арын визьнодасьлэн дип­­-

ломеныз вордскем палъёсаз берытскиз. Ужаз Вуж Утчан, Алнаш школаосын. Котьку сямен кык лудкечез кутылӥз: нылпиослы сяна, дыр шедьтылӥз ка­лык пӧлын ужъёслы но. Кивалтӥз Алнашысь агитацияя но пропагандая ёзэн, «Алнаш колхозник» газетэн.

Улонэз чутрак вош­тӥськиз 1969-тӥ арын — М. Ишматова Алнашысь кошконо луиз Дэри палъёсы. Угось Москваысь Вылӥ партийной школаысь журналистикая факультетэз йылпумъямез бере Дэри ёросысь «Ленинец» газетэ редакторе пуксьыны ӵектӥзы.

— 1983-тӥ-1986-тӥ аръёсы мон ужай, кыдай «Ленинец» газетын, — тодаз вае филология наукаосъя кандидат, Москваысь Литературая институтысь чеберлыко литератураез кылысь кылэ берыктонъя кафедраысь доцент Вера Пантелеева. — Мария Дмитриевнаен, райкомлэн уазиказ яке «Волгаяз» пуксьыса, ӵем вуылӥмы ёрослэн пӧртэм сэрегъёсаз. Монэ, егит журналистэз но еж адямиез, солэн малы ке но сьӧраз басьтылэмез потылӥз. Со мынам самой шудо командировкаосы вал. Сюрес вылын кин но, мар но сярысь ми ӧм вераськылэ! Мария Дмитриевнаез котьку сак кылзылӥ, пушкам чебер вераськыны быгатэмзэ пыӵатыны вырылӥ. Со котькинэн кыл шедьтыны быгатылӥз. Кепыратэк вазиськылӥз вылӥ кивалтӥсьёслы, чик вылтӥяськытэк, вераськылӥз огшоры калыкен.

1970-тӥ арын М. Ишматова райкомын идеологияя секретарь луиз. Удыссэ 17 ар валтӥз.

— Мария Дмитриевна ассэ кепырась, пурысь адямиен лыдъялля вал, — тодаз вае ӵош ужам эшез Вера Богданова. — Ӧйтӧд, кепырась но пурысь мурт быгатысал-а меда быдэс шаермылы тодмо азьветлӥсь луыны? Дэри райкомын ужакуз, котькуд ар ортчытъялляз удмурт литературалы но искусстволы сӥзем ӝытъёс. Пичи гуртъёсы, фермаосы вуыло вал тодмо писательёс, кылбурчиос, артистъёс, суредасьёс. Сыӵе пумиськонъёс кемалы тодазы кылизы огшоры ужасьёслэн сюлэмъёсазы. Ӵуказеяз куд-ог фермаосын йӧл но тросгес, пе, кыскыло вал.

Идеологияя секретарь азьын сылӥз валтӥсь ужпум — калыкен ужан. Зэм, та уж уг адскы, сое килограммен уд мерта. Емышъёсыз но, аръёс ортчыса гинэ, быгыльско. Мария Дмитриевна ужез сярысь шуылоз вал:

— Мон асме туж зол дасяй идеолог луон понна, К. Марксэз, В. Ленинэз котьку йырам вози. Малпай: огдыре луоно философ но, социолог но, психолог но, педагог но. Со понна трос лыдӟиськи, лекциосы ветлӥ. Дышетскеме юнме ӧз ортчы, тодон-валанме будэтэм сяна, лулпуш дуннеме но узырмытӥ. Ваньмыз со юрттӥз калыкен ужаны. Вылам трос ӝожтӥськонъёс гожъязы, малпало вал, дыр, погыртыны. Но ӧз пӧрмы, мон ялан азьлань мынӥ.

М. Ишматоваез кияз ручкатэк-блокноттэк шер адӟод вал. Малпанъёсыз котьку статьяосы ӧръяськылӥзы. Ёросысь ветеранъёсын ӵош «Край мой Завьяловский» но «Село Завьялово… так сердцу дорогое» книгаос дасяз. Та сяна, Дэриын усьтӥз шаертодонъя музей, «Чагыр дыдык» удмурт культурая огазеяськон. Сюлмаськиз агаезлэсь — писательлэсь Геннадий Красильниковлэсь — музейзэ усьтон ласянь но. Вань сюлэмзэ сётыса ужамез юнме ӧз луы — М. Ишматова пусъемын «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие» медальёсын, Эрик Батуев нимо премиен.

Мария Дмитриевна шумпотыкуз но, мӧз-мыкуз но кырӟанэн сюлэмзэ буйгатылӥз. Нош кырӟанъёсты — удмуртсэ но, ӟучсэ но — туж трос тодылӥз. Сюлэмыз котьку висьылӥз удмуртлык понна. Соин ик саклыксэ но трос висъялляз удмурт кылъя но литературая дышетӥсьёслы, библиотекаын, клубын ужасьёслы.

Ужамысь дугдэмез бере Мария Дмитриевна Дэри школаын пиналъёслы «Зарни бугор» кружок кылдытӥз, ветеранъёсты «Мӧзмон» клубе огазеяз.

…Мария Дмитриевнаен люкиськон ортчиз Дэри черкогуртысь Свято-Никольской черкын. Берпуметӥ сюрес вылаз сое вӧсяз архимандрит Даниил — Мария Дмитриевналэн пиез, Черногориысь Свято-Успенской монастырьысь настоятель. Куке-соку М. Ишматова куректылӥз, пиез черке кошкиз шуыса. Но аръёс ортчыса, валаз но буйгаз: пиез улонын ас интызэ шедьтӥз.

Ольга Корепанова