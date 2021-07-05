Кызьы улӥзы Ижкарысь коркаос

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 5 июля, 2021 11:38
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Удмуртиысь Йӧскалык библиотека но Ижысь историяя «Антей» клуб выль проектсэс мытӥзы.

Ижысь Жерехов купецлэн коркаез сярысь видеоысь суред

«История одного дома» видеовыпускъёсын (0+) соос тодмато Ижкарысь тунсыко коркаосын, отын улӥсьёсын.Шоркармы кылдӥз 1760-тӥ арын. Котькуд ульчаысьтыз пумитаны луэ йӧспӧртэм юртъёсты: тусызъя огшоры коркалэн но тунсыко историез луыны быгатэ.

Историк, «Антей» клублэн кивалтӥсез Максим Блинов коркаослэн улонзы сярысь вера. Кылсярысь, Лулчеберетъя но туризмъя центрлэн юртэз (В. Сивковлэн урамез, 173) Жерехов купецлэн коркаез вылэм. Ярославльысь Степан Жерехов 19-тӥ даурлэн кутсконаз асьме доры вуиз, аслыз особняк пуктӥз. Азьло 1 этажез гинэ вал. С. Жерехов кӧня ке ар ӵоже шоркарын вуз каронэн выриз, нош бӧрысь юртаз ож тӥрлык лэсьтонъя заводысь ужасьёслэн пиналъёссы понна школа усьтӥськиз, соку пулэсь 2-тӥ этажез кылдӥз. 1930-тӥ арысен 2 ар ӵоже та школаын ужаз удмурт югдытӥсь, азьветлӥсь, кылбурчи Кузебай Герд.

Йӧскалык библиотекалэн «ВКонтакте» бамаз 2 выпуск потэмын ни. Соосты #историяодногодома_Ижевск хештегъя шедьтыны луэ.

Мария Емельянова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 5 июля, 2021 11:38
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