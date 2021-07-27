Кызьы «Огъя Россия» партия газ кысконэз эшшо но качиятыны дэмла

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 27 июля, 2021 11:20

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Фото: Максим Егоров

26-тӥ июле «Огъя Россия» партилэн Генеральной кенешезлэн секретарез Андрей Турчак но Правительстволэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Александр Новак улосъёсы газ кыскон сярысь кенешизы. Андрей Турчак дурбасьтӥз дунтэк газ кыскон сярысь программа кутэмлэсь азьло та ужъёс понна дун тыремъёслы уксёзэс берыктонлы.

Программа сярысь верамын вал 21-тӥ апреле, Президентлэн Федеральной Кенешлы вазиськон дыръя. Но закон улонэ пыӵаны кутскемлэсь азьло адямиос газ кыскыны кутскизы ни, соослы уксёзы берыктэмын луоз, — вераз А. Турчак.

Кивалтӥсь пусйиз, газ кыскыны кутӥськись тӥрлыклэн дуныз котькуд улосын огкадь луыны кулэ. Но адямиос бырйыны быгатозы кыӵе оборудование кутӥськоз. Кыӵе услугаос сётӥськозы.

Россиысь 4 миллион юртъёсы газ вуыны кулэ ни 2022-тӥ ар пумозь.

Россилэн Президентэз Владимир Путин дунтэк газ кыскон сярысь законэз 11-тӥ июне юнматӥз. Газ гумыосты кыскон понна одӥг оператор кыл кутоз, вань документъёсты сётыны луоз одӥг азьын.

Сергей Захаров

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 27 июля, 2021 11:20
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