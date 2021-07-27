Купанча сяська кадь

Сцена вылэ потыса, шунды кадь шунтэ но учкисьёслы капчи мылкыд кузьма Яна Корепанова. Со — фольклор кырӟанъя но эктонъя «Айкай» кун театрысь хормейстер но артистка. Дано удмурт коллективын Яна 6-тӥ арзэ ужа.

Яна Корепанова

Яна Корепанова Шаркан ёросысь Урдогурт (Суроново) гуртын вордскемын. Корепановъёслэн семьяязы кырӟан ӧз чалмылы. Куно ӧтё ке, Яналэн песятаез но, анай-атаез но котьку кырӟало вал. Ӵап соослэсь пичи Яналы паласькиз кырӟанэз яратон но, чебер куара но.

— Анае но атае колхозын ужазы. Районысь гурт хозяйствоос куспын ӵошатскон ортчылӥз — вормисьёсты сӥлы карыса, бадӟым ужрад луэ вал. Соку сцена вылын одно ик кыӵе ке номер возьматылӥм — анаен атай монэ сьӧразы басьтылӥзы, «Янамы кырӟалоз ай» шуыса, — тодаз вае нылмурт.

Вот соку Яна кырӟаса сётэ ке сётэ вал:

— Купанча сяська со, ӵуж йыро сяська со,

Купанча сяська, сяська со вӧлмемын котыр…

Учкисьёс муспотон кырӟась шорысь синъёссэс ӧз воштылэ: горд баблес йырсиё, куараез жингрес!

Соку ик шунды кадь нылашез Шаркан ёрос администрациын культура удысын ужасьёс синйылтӥзы, Корепановъёслы веразы: таӵе усточилы одно ик крезьгуръя школаын дышетсконо. Нош кӧня ке улыса, Яналэн анай-атаезлы, Василий Львовичлы но Ольга Николаевналы, жингыртӥзы: нылдэс Шарканэ лэзёды-а?

— Анаен атай мылкыдме юазы но, соку ик «мыно» шуи. Кытысь сомында дӥсьтонэ вылэм? Оло, пумозяз ӧйгес вала, мар монэ возьма. 5-тӥ классэ мон Шарканысь школае вамыштӥ. Нош ӝытазе крезьгуръя школаын дышетскылӥ. Улӥ общежитиын. Нырысь-валысь мӧзмон но, бӧрдон но вал. Озьы ке но али тау карисько анай-атаелы мыным таӵе луонлык сётэмзы понна. Со дырысен мон аслым ачим кузё луи, дыши ваньзэ ачим радъяны, — шуэ Яна.

Егит усточилэн котыраз туж умоесь адямиос шедизы. Крезьгуръя школаын Яна фортепианоя отделениын визь-нод люказ ке но, дышетӥсез Надежда Тимофеевна Лазарева адӟиз: нылмуртлы инмар кырӟаны но быгатонлык сётэм. Озьыен, солы шонер сюрес возьматоно. Соку со Янаез китӥз кутыса кадь вайиз Ижысь крезьгуръя колледже. Нылмурт капчиен пыриз калык вокалъя отделение. Со дырысен фольклор кырӟанъя сюрес кузя вамыштӥз. Колледж бере Удмурт кун университетэ пыриз. Татын дышетскыкуз, тодмоезлэсь Диана Александровалэсь юаны шедьтӥз:

— Тон кытын ке ужаськод-а ни?

— «Айкайын»! — данъяськыса вераз эшез.

Нош Яналэн «Айкайлэсь» концертъёссэ адӟылэмез но ӧвӧл. Бен, кылэмез вал ик, ансамбль фольклор удысын ужа шуыса.

Озьы ке но Яна, туж кышкаса, «Айкайлэн» чеберлыкъя кивалтӥсезлы Олег Бимаковлы вазиськиз. Егит кырӟасез кылзӥзы, ансамбле кутозы шуыса оскытӥзы. Нош 1-тӥ ужан нуналаз ик Яналы веразы: хормейстер луод, уго алиез ужасьмы декретэ дасяське, тон сое воштод.

Яна сюлмаськыны кутскиз: пӧрмоз-а солэн? Со татчы артистэ куриськиз, нош кыл кутоно луоз ансамбльлы кырӟанъёс быръён понна. Хормейстерлы чеберлыкъя кивалтӥсен но хореографен ӵош кенешоно, кыӵе выль постановкаос пуктоно, кыӵе выль кырӟанъёс отчы быръёно. Шӧдыны кулэ: кыӵе кырӟанлэн сямыз, кудӥз артист сое умойгес быдэстоз сцена вылын.

30 ар ӵоже «Айкай» театр узыр архив люказ ни — котькуд концерт бере учкисьёсын пумиськыло, калыкысь кылэм кырӟанъёсты гожтыса кельто. Соос бумага вылэ но, диктофонэ но гожъямын, видео люкамын. Уж лачак. Яна та кырӟанъёсты нотаосын гожъя. Кылсярысь, кырӟан кемаласьгес ӧз чузъяськылы ни ке, луэ сое архивысь ӝогак шедьтыны, печатланы, тодэ вайыны.

Хормейстерлэн ужез палэнысен гинэ капчи кадь адске. Кырӟан бырйы, артистъёслы быдэстыны сёт но — уж лэсьтэмын. Нош улонын 5 дышетэм кырӟан пӧлысь учкись доры вуэ 1-ез.

— Зэм, дышетэм но сцена вылэ вуымтэ кырӟанъёс вуныса уг кылё. Асьме понна шутэтскыкумы, ми соосты тодамы вайиськом. Уго сцена вылын мае кырӟаськом, сое весь быдэсъям уг поты ни, — вера Яна.

Быръем кырӟанъёсты хорен дышетоно на. Хормейстерлы чаклано, кыӵе артистлы кызьы кырӟано: кинлы вылӥ, кинлы улӥ куара быръёно. Нош «Айкайын» сыӵе нимо-дано артистъёс! Кызьы соосын кивалтод кадь?

— Татын семьяын кадь. Мыным Янӥ шуыса вазисько, нокин уг бадӟымъяськы. Но кырӟась мурт тодэ: оген кырӟаны трослы лякытгес. Малы ке шуоно дуэтэн сцена вылэ потӥськод ке, аслэсьтыд позицидэ шедьтоно, мукет

куара борды итӥськоно. Нош быдэс ансамблен кырӟаны уката шуггес, — вера хормейстер.

Яна Корепанова вуыса, «Айкайын» выль номер кылдӥз. Удмуртиысь дано артисткаен Ольга Бимаковаен ӵош Яна «Стёжки-дорожки» частушкаосты быдэстэ.

— Мынам альт, улӥ куара. Ольгалэн — сопрано, со векчи кырӟа. Ӵектӥ такмакъёсты ӵошен быдэстыны, озьы выль номер вордскиз, — тодаз вае Яна.

Табере котькуд концертын учкисьёс такмакъёсты возьмало, кырӟасьёсты кужмо кичабонъёсын келяло.

Ватсано созэ но: «Айкае» вуыса, Яна эктыны кутскиз. Ансамбле вуытозяз, со ичи тапыртэ вал — колледжын удмурт эктонъя урокъёс арняяз 2 пол гинэ ортчылӥзы. Нош «Айкайын» уг люко, тыныд эктоно гинэ, тыныд кырӟано гинэ шуыса. Котькин но ассэ пӧртэм удысын оскалтыны кулэ. Соин нокыӵе куатаськон, вожмаськон мылкыд татын уг поталля.

Озьы ке но кӧня ке ар талэсь азьло Яна «Айкайысь» кошкыны ӝуткаськиз. Соку туж секыт висьыны усиз анаез. Сое чакланы шуыса, нылмурт гуртаз бертыны дасяськиз. Но нылызлэн малпанэзлы нырысьсэ пумит луиз мумиз.

— Мон ачим Олег Николаевичлы (чеберлыкъя кивалтӥсь О. Бимаков — авт.) жингырто, медаз лэзьы тонэ ужысь. Ноку но «Айкайысь» эн кошкы, — берпуметӥзэ индылӥз нылзэ анаез.

Табере анаезлэсь сӥзёнзэ Яна котькуд нунал тодаз вае. Кыӵе шумпотысал мумиз, нылызлэсь сцена вылын будэмзэ, выль номерен потэмзэ адӟыса. Туж жаль, матысь адямиедлэн улон даурез туж вакчи ке.

«Айкай» Яналы тунсыко дуннеез усьтӥз. Ансамблен ӵош егит артист котыръяз ни Удмуртиез, вуылӥз Татарстанэ, Киров улосэ, Дагестанэ, Краснодар палъёсы но Ставропольее. Азьланяз сюрес мед усьтӥськоз кунгож сьӧры но!