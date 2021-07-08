Кун Думаысь депутат Андрей Исаев шаерысьтымы калыкез Семьялэн но яратонлэн нуналэнызы ӟечкылаз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 8 июля, 2021 20:01

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А. Исаев

💬Семья — котькуд адямилэн улоназ валтӥсез луэ. Анай-атай бордын нырысетӥ вамышъёс лэсьтӥськом, азинскиськом. Семьяын валаны луэ, мар со яратон, ог-огдэ валан, ог-огед понна сюлмаськон.

Ваньдэс ӟечкыласько таӵе шуныт, сайкыт нуналэн. Сӥзисько семьяостылы яратон, шуд, дэлет.

Ог-огдэс дунъялэ но огкылысь улэ! Уте асьтэдыз но семьяостэс!

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 8 июля, 2021 20:01
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