Кун Думаысь депутат Андрей Исаев шаерысьтымы калыкез Семьялэн но яратонлэн нуналэнызы ӟечкылаз
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💬Семья — котькуд адямилэн улоназ валтӥсез луэ. Анай-атай бордын нырысетӥ вамышъёс лэсьтӥськом, азинскиськом. Семьяын валаны луэ, мар со яратон, ог-огдэ валан, ог-огед понна сюлмаськон.
Ваньдэс ӟечкыласько таӵе шуныт, сайкыт нуналэн. Сӥзисько семьяостылы яратон, шуд, дэлет.
Ог-огдэс дунъялэ но огкылысь улэ! Уте асьтэдыз но семьяостэс!
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