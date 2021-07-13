Кортӵогез но ӵошен шукко

Семьялэн но яратонлэн нуналзылы сӥзыса, Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов 10 семьяез «За любовь и верность» гадьпусэн данъяз.

Морозовъёсты ӟечкылазы Митрополит Викториан но Удмуртилэн Тӧроез А. Бречалов

Туспуктэм басьтэмын В. Морозовлэн архивысьтыз

Ужрад ортчиз Ижысь Дун-чылкыт Михаиллэн черкез бордысь Пётр но Феврония Муромскийёслы сӥзем синпелет дорын. Семьяосты ӟечкыласа, шудӥзы гырлыос. Тӧро А. Бречалов шуныт кылъёссэ вераз:

— 8-тӥ июле кунмы сӥлы каре Пётр но Феврония Муромскийёсты. Соос — семьяез утисьёс. Удмуртиын адӟем карымон кузпалъёсты 2008-тӥ арысен данъяськомы. Та вакытлы «За любовь и верность» медалез 874 семьяос басьтӥзы ини. Ваньзы соос кужмоесь — 25 но солэсь трос ар валче улэмын. Котьку шуисько: дунне вылын валтӥсез — со семья. Семьяын ваньмыз ӟеч ке, уж но вӧй вылтӥ сямен мынэ.

Люкаськемъёсты шулдыртӥзы «Примавера», «Реверанс» ансамбльёс но «RECпублика» хор. Митрополит Викториан кузпалъёслы вазиськиз:

— Семья – со пичи черк. Макем сюлмысь сое гажалоды но яратоды, сокем юн луозы кусыпъёсты. Соин ик нуналысь нуналэ утелэ черктэс!

Нялтас вераса, ужрадын улонзэс осконэн герӟам 3 семьяос медаль басьтӥзы. Пӧлазы — Ижысь икона суреданъя «Ставрос» школалэн кивалтӥсез, калык художник Василий Морозов Наталья кузпалыныз. Соос 33 ар ӵош ини.

— Тодматскимы Ижысь искусствоосъя 9 номеро школаын, — вера Наталья Николаевна. — Отын усьтэм урок ортчытыкум, ог-огмылы синмаськимы. Василий Николаевич малпам: та нылмурт ӟеч анай луоз. Мон но аслым шуи: та пиосмурт усто атай луоз. Озьы 3 ар пала пумиськылэммы бере сюан шудӥмы. Туннэ, солы бызи шуыса, чик уг жаляськы.

Василий Николаевич но кузпалыз вӧзын ассэ шудоен лыдъя. Кышноез 2 пинал кузьмаз, нош соосыз 3 нуныкайёсынызы шумпоттӥзы ини.

— Милемлы ог-огенымы туж капчи, угось кыкнамы но одӥг удысын — искусствоын — бергаськомы, — вера со. — Суредъёсмес нырысь-валысь котьку ог-огмылы возьматӥськомы, дунъет сётӥськомы. Тыршиськомы ваньзэ ӵош лэсьтыны — ужын но, дорын но. Ма, кортӵогез шуккон понна гинэ но кышноелы вазиськисько: кытчыазгес шукконо? Озьытэк уг луы: мон кузпалылэсь кылзӥськисько, со — мынэсьтым. Та медаль выль кужым сётэ. Эшшо но золгес ужам но яратэм потыны кутске.

Галина но Рудольф Минин кузпалъёс 60 ар ӵош ини. Рудольф Андреевич – ужысь ветеран, Удмуртиысь дано лэсьтӥськись. Пенсие потыса но, тэк пуконэз уг тоды. Шаермылы, отын улӥсьёслы сӥзем материалъёс гожъя. Кузпалыз эмъян удысын кема тыршемын.

— Нырысьсэ пумиськимы эктон ӝытын, — вера семья кузё. — Уг тодӥськы, маиныз Галина бордаз кыскиз: оло чебер эктэменыз, оло мусо тусыныз. Шӧдӥ: та мынам адямие. 2 ар сюлэмзэ ас палам берыктыны выри. 1961-тӥ арын кузпалъяськимы туж огшоры: зарни зундэсмы но, тузӥ дӥсьмы но ӧй вал.

Рудольф Андреевичлэн кузпалыз яратэ тӧдьы сяськаосты, соин ик «За любовь и верность» гадьпус туж сюлэмызъя луиз. Угось медаль вылын ворекъяло ӵапак тӧдьы сяськаос — семьялэн пусэз.

8-тӥ июле таӵе гадьпусэн оглом шумпоттэмын вал шаерысьтымы 75 семья. Улон-вылонын юрттэт сётон политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова ивортӥз: сое басьтыны быгато 25 арлэсь ятыр валче улӥсь кузпалъёс. Со понна администрацие куриськон гожтоно.

Ольга Корепанова