Киоссы — зарни, визьёссы — лэчыт

Алнаш ёросысь Асан Техникумын уло туж гажано, куно карыны но эшъяськыны быгатӥсь Пчеловодов кузпалъёс. Роза Григорьевна но Валерий Николаевич туэ зарни сюанзэс пусйизы ни. Кызьы меда 50 ар ӵош улоно но ог-огед шоры, егит дыръяд кадь ик, яратыса учконо? Синмаськон, семья кылдытон но трос мукетыз сярысь вераськимы Пчеловодовъёслэн ӝӧк сьӧразы, табань сиён сямен.

Асан Техникумысь Роза но Валерий Пчеловодовъёс 50 ар ӵош уло ни

Туспуктӥз Максим Егоров



Роза но Валик

Валерий Пчеловодов вордӥськиз Алнаш ёросысь ик Кузьыли гуртын. Армиысь адӟиськыны бертӥз — эшъёсыз егит пиез клубе ӧтьыны вуизы. Но нэнэез сое паймытӥз: «Тон клубъёстӥ уд ветлы ни, табере кышноед вань, тынад валесад ик изе».

— Озьы тодӥ, службаын дыръям дорамы пинял фельдшерез улыны пыртӥллям шуыса. Нэнэй огназ вал. Мон кӧснуналэ доре бертӥ, Роза ӵап дораз, Асангуртэ, кошкем. Тодматским ини вордӥськонэ. Ог-огмы шоры вуоно кузпалъёс сямен ӧм учке. Мон берен армие кошки, Роза соберегес ик Асан Техникуме больницае интыяськем, — веранзэ мытэ Валерий Николаевич.

— Мон распределениея Дэри ёросысь Подшивалэ мыныны кулэ вал. Но анай аварие сюриз но, куриськи Алнаше. Инты Кузьыли гуртын гинэ вал, озьы мон отчы сюри. Анаез чаклано бере, 25 иськемез солань-талань ветлоно луылӥз. Ярам, колхоз Азат нимо валзэ сётӥз. Эмъюмлы но, доре но валэн ветлӥсько вал. Нуназе-а, уй-а — номырлэсь но ӧй курдалля.

Бон Валик (картэзлы озьы вазиське — авт.) армиысен кӧня ке открытка лэзьяз, мон чик ответ ӧй сёты. Соку кык пиос мыным гожтэт гожъяло вал… Выльысен пумиським ини Асан Техникумын. Со эшъёсыныз татчы лыктэм, кельшоно нылыз доры, лэся. Лавкаысен пумиським но,

куазь пеймыт луэ ни. «Ойдолэ ми доры куное» шуись луи мон. Озьы анай-атаен тодматскизы, сэре ваньмы ӵош клубе потӥм. Отын Валик ну! эктӥз ук. Мон сыӵе пайми — эктэмезлы ик синмаськи кадь. Собере со туж кильтро вал, дӥськутэз чебер, пыдкутчанэз чылкыт, — тодаз вае Роза Григорьевна.

Кышнояськемзы бере егит кузпалъёс татчы ик выжы лэзизы. Пиосмурт Асан техникумын лаборант но производствоя мастер луыса ужаз. Ачиз но та техникумез ик йылпумъяз. Совхозлэн кивалтӥсез Борис Авдеевич Меркушев, Валерий Николаевичлэсь ужась но оскымон луэмзэ валаса, фермае ӧтиз. Акыльтӥзы, пе, мыным нылкышноос: я бызё, я декретэ кошко, нош выль ужась утчано. Тон — зоотехник, давай кутскы, пе. Соглаш луид ке, нырысь квартираез ик тыныд сётом. Озьы ик кариз.

— Котькуд гужем АВМ-ын турынлэсь пызь изылӥм. 13 ар отын ужай, районын нырысетӥ интые потӥськем. Азьмынӥсь радын вал бере, совхозэ вуэм кык машина пӧлысь огзэ мыным висъязы. Ёросысь Данъян пул вылэ но туспуктэмме тырылӥзы. Фермаын ужакум, Болгарие путёвка но сётъязы. Нош Роза 42 ар эмъян удысын тыршиз. Отпускын но дорын пукыны уг чида вал, сыӵе яратӥз ужзэ, — шуэ пиосмурт.

— Пичиысен ик эмъясь луэме потэ вал. Мылкыдме тодэмез бере анай алӥз: вой­на потӥз ке, фронтэ нуозы. Атай педучилищее косэ вал. Аслэсьтым кари. Акушеркаын ужай. Огполаз куазь дэри, сюрес ӧвӧл, Сьӧд Ошмесысь кышномурт пияны кутскем. Алнашозь уз вуттэ шуыса, татчы пыртӥллям. Учкисько но, нунылэн пыдыз ошиськемын ни, лыз-лыз. Ярам, ваньмыз умой ортчиз, пиез вордӥськиз. Табере кӧтсэ чакласько но… мар та таӵе, эшшо нуны шедьтӥ. Кышномурт ачиз но уг тод вылэм, кыктоосын секытэн шуыса, азьло УЗИ-ос ӧй вал ук ай. Таиз ныл вал ини. Трос нылпиос вордӥськизы татын. Монэ аслам вордӥськем Асангуртам фельдшере туж-туж ӧтё вал. Малпай: мынӥм ке, картме отын пыртос шуозы. Соглаш ӧй луы, татчы ик кылим, — вера кышномурт.

«Лобась» семья

Кузпалъёс 3 ныл вордӥзы: бадӟымез Алёна Алнаш ёрос больницаын невропатолог луыса ужа, Надежда Техникум школаын дышетэ, Ольга Алнаш ёрос администрациын бухгалтерын тырше.

— Алёна картэныз гожтӥськемын ке но, Пчеловодова фамилиен ветлэ,

кузпалызъя Катаева луысал. Малы ӧз вошты? Ми ваньмы бурдоос, шуыны луэ, «лобасьёслэн» семьязы. Ольгамы — Соловьёва, Надямы — Воробьёва, соин Алёна но Пчеловодова ик кылиз, — серекъя атайзы.

Кыкетӥ нылзы вордӥськон азьын кузпалъёс Валерийлэсь анайзэ доразы ӧтизы. Кузьылиысь корказэс вузазы но нэнэйзэс бордазы каризы. Со юрттӥськиз нуны утьыны.

— Ми туж трос сюанъёстӥ ӵош ветлэмын, Валик кырӟа-эктэ бере, ваньмыз ӧтё, ваньмыз солы синмасько. Нэнэй куддыр шуэ ни вал: «Эн ветлэ ни сомында сюанъёстӥ, юись луоды», — азинтэ веранзэ Роза Григорьевна. — Ми нэнэен 27 ар ӵош улӥмы. Валикен «Купанча» ансамбльын кырӟамы. Нылъёсынымы пукылӥз нэнэй. Со Алёнамылэсь нылзэ адӟыса вуттӥз ай. Аресъем Настя шоры учкыса, шып гинэ куаретӥз: «Та ныл туж визьмо луоно кадь». Мон пайми, бон кызьы меда вала со пичи макелэсь визьмо луонозэ. Ма, о-о, Настямы школазэ зарни медален быдтӥз. Нылъёсмы семья кылдытэмзы бере ваньзы бордамы улӥзы, татын ик нылпиоссы вордӥськизы. Алёнкаос вазьгес кошкизы асьсэ юртэ, Надяос 5 ар пала вӧзамы вал. Собере Ольгамылэн вуоно картэз нырысь капказьын сылӥз, собере гидкуазе пыриз, сэре — верандае. Утыр соослэн нылпиоссы вордӥськизы. Туклячиосмы Ува, Балезино, Каракулино ёросъёсысь бере, нуныкай­ёсын мон пуки. Валик нылъёсмылэсь будэмзэс ӧз вала, внукъёсын коть утиськиз ни.

Нялтас вераса, Роза Пчеловодова ёросын ортчем «Зарни песянай» конкурсын вормиз. Туннэ нуналлы со, кузпал, анай, варманай сяна, сизьым полэс ӵужанай но. Кузпалъёслэн 5 внуксы но 2 внучказы будо.

«Милемлы тырме»

Котькуд семьяын сямен ик, Пчеловодовъёслэн но, асьсэос верамъя, котькыӵе вакытъёссы луо. Куашетыны, пе, ог-огзы шоры быгато, но вожпотонзы чаляк тӧлӟе.

Удмуртъёс, уката ик арлыдо адямиос, яратэмзэс калык пӧлын возьматыны, чебер кылъёс вераны дышемын ӧвӧл. Куддыр Роза Григорьевналэн но вожез потэ, картэз, чебер кыл интые, анекдот вера шуыса. Валикез Россиысь дано артистэн Анатолий Ушаковен одӥг классын дышетскиз. Нош Ижысь 7 номеро ремесленной училищеын киномеханиклы дышетскыкуз, одӥг парта сьӧрын пукиз Россиысь дано артистэн Пётр Романовен. Соин, вылды, пиосмурт маскаръяськыны яратэ.

— Чебер кылъёс сярысь ум малпаськиське. Маке лэсьтэ ке, «Молодец тон!» шуисько. Воже потэ ке — «Молчи — тон пичи». Валик одӥг ареслы мынэсьтым егитгес, армиын со рядовой вал, нош мон — медицина службаысь прапорщик, — пальпотэ нылкышно.

— Мон Розаез куддыр прокурор шуисько. Ваньмыз солэсь кылзӥсько, мар малпа — пырак вера. Нылъёсын-эмеспиосын огпол но керетэмез ӧвӧл, сое гажало но, пичияк курдало но кадь, — серектэ картэз.

Пчеловодов кузпалъёс али кыкназы гинэ уло, бордазы Обезян нимо писэйзы. Нылъёссы Техникумын ик бере, анай-атайзы доры табань сиыны ӵем вуыло. 15 кузя ӝӧк сьӧры пуксё. Кузпалъёс ансамбле уг потало ни, доразы концерт пукто, нылъёссы крезьгуро школаез йылпумъямын, внукъёссы но кырӟаны-эктыны усто.

Мар со яратон но кызьы 50 ар тупаса улоно? Та юанлы Валерий Николаевич шуэ:

— Ог-огдэ гажаны, дунъяны, простить карыны быгатоно.

— Ог-огдэ жаляны кулэ, — будэтэ Роза Григорьевна, — умойзэ синйылтыны. Тани тросэз ӝожтӥсько: пенсия ӧжыт тыро, улон секыт. Ми ум ӝожтӥськиське, милемлы тырме, ми — шудоесь.

Галина Семёнова