Кенешыса но яратыса

Дэбес ёросысь Лёгомувыр гуртысь Елена но Сергей Шестерниковъёс «За любовь и верность» медален пусъемын. 14-тӥ июле кузпалъёс пусйизы 37 ар ӵош улэмзэс.

Дэбес ёросысь Елена но Сергей Шестерниковъёслэн семьязылы — 37 ар.

Туспуктӥз Мария Подлесских

Елена Витальевна но Сергей Флавянович 3 ныл будэтӥзы. Бадӟымез Надежда нылзы улэ но ужа Ижын, 3 пиналъёсыз будо, Ольгазы улэ Ульяновскын, 2 пиосыз быдэ вуо, нош покчиез Светлана нылзы кылем арын гинэ Удмурт кун университетэз йылпумъяз, улэ но ужа Ижын. Анай-атайзэс ӟечкыланы вань нылъёссы но эмеспиоссы гуртазы бертӥзы.

Сергей Флавянович трос аръёс ӵоже «Родина» колхозын ужаз. Армиысь бертэмез бере колхозын физкультурая инструктор (азьвыл сыӵе но уж вал) луыса тыршиз, пӧртэм ӵошатсконъёсы пыриськылӥз, нош собере механизатор кариськиз. Оло, туннэ но ужасал на, дыр, — колхоззы куашказ. Отӥяз висись варматайзэс эскериз, гурт хозяйствоен выриз.

— Кузпалме яратӥсько, гажасько но дунъясько, — шуэ Елена Витальевна. — Анаймы улонысь кошкем бере атаймы огназ кылиз, сое ялан чаклано вал. Кыл-куара поттылытэк, картэ 8 арзэ утялтыса возиз, одӥг пол но шораз лек вазьылэмзэ ӧй кылылы. Мынам со зарни, нылпиосмы шоры но куаретылэмез ӧвӧл.

Та дыре кузпалъёс кыкназы но пенсие потӥзы ни, но Елена Витальевна Уйвайысь нылпи садын ужа на. Озьы со нуналлы быдэ 4 иськеме ветлэ.

Сюрес кӧса ке, велик вылэ пуксе яке пыдын вамышъя, куд-ог дыръя кузпалыз но машинаен келя-вае. Кышномурт трос аръёс ӵоже нылпи садэн кивалтӥз.

Шестерников кузпалъёс котькыӵе уж борды кенешыса басьтӥсько, ог-огзэс гажало но верамзэс сак кылзо. Арлыдзы шоры уг учко, ялан кытчы ке дырто, кинлы ке визь-кенеш сёто. Сергей Флавянович, кылсярысь, Уйвай поселенилэн депутатэз луэ, гуртэз азинтон но шулдыргес карон понна сюлмаське. Доразы но тэк уг пуко, гид тыр скал, кунян, ош, парсьпиос, тылобурдоос вордо, чечыенызы вань тодмооссэс шумпотто, дыр шедьто сике ветлыны — губияны, пӧйшураны. Нунокъёссы но доразы бертылыны ярато — песянай-песятайзы соосты, ческыт пӧраськемен куноятэм сяна, ӟеч ужлы дышето.

Мария Подлесских