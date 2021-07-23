Йыртэмасез шараяны юрттэ ДНК

Игорь Ешкеев — шаерысьтымы Следствиея управленилэн Устинов ёросъя ёзысьтыз валтӥсь следователь. Та удысын кема уг ужа ай — 7-тӥ арез мынэ. Озьы ке но кӧня секыт йыружъёс сэрттэмын-пертчемын, сьӧд сюлэмо адямиос пытсэт сьӧры келямын ини! 2017-тӥ арын юстициысь капитан устоез следователь луиз.

Игорь Ешкеев: ужез сюлэм пыртӥ поттыса лэсьтоно, но сюлэме кельтоно ӧвӧл — сотэк уд чида.

Туспуктӥз Максим Егоров

Конкурс пыр — 4 пол

Игорь Владимирович вордӥськиз Кияса ёросысь Калашур гуртын. Ӵыжы-выжыосыз, эшъёсыз ӧз ик малпаллялэ, куке-соку со следователь луоз шуыса. Соос оскылӥзы: улонзэ дышетон удысэн герӟалоз. Угось вань пичи дырыз школаын ортчиз, шуыны луоз. Анаез покчи классъёсты визьнода. Атаез — школа автобуслэн водителез. Ма, йылпумъяз но Игорь Владимирович Удмурт кун университетысь удмурт филология факультетэз. Но улон ваньзэ ас сяменыз радъяз.

— Пичи дыръям синмаськыса учкылӥ анаелэн выныз шоры, — тодаз вае валтӥсь следователь. — Со полициын ужа, формаен ветлэ. Сое адӟыкум, весь малпасько вал: тӥни кыӵе луыны кулэ зэмос воргорон! Озьы та синмаськонэ бадӟым будытозям ӧз сылмы. Университетэз йылпумъяй но валай: югдурез утён удысын ужаме потэ. Озьы нош ик УдГУ-э пыри. Но таяз радэ — юридической факультетэ. Дышетски заочно амалэн. Висказ ужай судъя пристав луыса. Татысен ик тодматски пӧртэм югдурез утисьёслэн уженызы. Кельшиз следовательлэн удысэз — со адямилы секыт учырын но юрттэ, пӧламы кырсь малпанъёсын улӥсьёсты но палэнтэ. Озьы 2015-тӥ арын Следствиея управление интыяськи.

Интыяськон сярысь вераны гинэ капчи. Зэмзэ ке, Игорь Владимирович солы быдэс ар дасяськиз. Угось тодэ вал: Следствиея управлениын дипломез гинэ уг учко. Конкурс ӟырдыт: тазалык юн, визь лэчыт луыны кулэ, кышкыт учыръёсы сэзь возиськоно. Озьы рос-прос дасяськыса но, Игорь Владимирович конкурс пыр 4-тӥ полаз гинэ потӥз.

— Судъя пристав луыса ужакум, мон Следствиея управленилэн общественной помощникез вал. Следователь луыны мылкыд карисьёслы со зэмос школа. Ӵапак соку валано, та удыс тыныд тупа яке уг. Угось университетын котькӧня дышетскы, детектив учкы-лыдӟы — со ваньмыз улонлэсь кыдёкын. Ужаны пыреме бере нырысь-валысь сюри Ижысь Индустриальной ёросъя ёзэ. Лыктэме бере мукет нуналаз ик секыт йыружез оскизы. Ижысь Буммаш ульчаысь огаз коркан 2 пиосмуртъёс ӵош юиллям но керетыны кутскиллям. Огез воргорон чидамтэ. Эшсэ сыӵе зол ӵыжам, соиз интыяз ик кулэм. Азьланяз та выллем учыръёсын мон трос пол пумиськылӥ на. Жаляса верано, али но соос луыло. Угось 90 процентэз йыружъёс — городын но, гуртын но — кудӟем йырын лэсьтӥсько, — вера юстициысь капитан.

Уг вӧта, уг кӧшкема

Индустриальной ёросын 2-3 толэзь ужамез бере Игорь Владимирович выжылӥз Сарапул ёросэ. Но 3 ар ортчыса, Иже ик берытскиз. Отделысьтызы 6 следователь огвакытэ 4-5 ужез сэрттэ-пертче. Та сяна, котькудӥзлэн сейфаз 10 пала вашкалаосыз ужъёс кыллё — 1990-тӥ-2000-тӥ аръёсысь

йыружъёс вунэмын ӧвӧл.

— Вашкала ужъёсты следовательлы толэзьлы быдэ поттано, выль зацепкаос

утчано, вещественной доказательствоосын камераын бугыръяськоно. Вещдокъ­ёсын ужаськомы туж сак. Тани али одӥг ужъя нылашлэсь дӥсьсэ камераысь поттӥ но геномной экспертизае келяй. 2010-тӥ арын сое тодмотэм воргорон сантэмам. Оскисько, экспертиза бере ваньмыз шараяськоз, угось Удмуртиын но, Россиын но ДНК база узыр, со ялан выльдӥське. Дорамы шедемъёслэсь котькудзылэсь ымпушкысьтызы лулпырыоссэс — эпителийзэс — басьтӥськомы. Криминалистъёс отысь ДНК пуссэ шараяло но базае пырто. Озьы йыртэмасез трослы капчи шедьтыны.

Следовательёс туннэ эскеро пӧртэм йыружъёсты. Адями виён, вӧсь карон сяна, вань кузьмаськонэн, мурт ваньбурез таланэн герӟаськем уголовной ужъёс. Ӵем потало йыруж лэсьтэм инты­осы. Куддыр вуыло моргъёсы но. Судмедэкспертэн ӵош вием муртлэсь йырсизэ, гижызэ, кузэ куто. Сыӵе дыръя Игорь Владимировичез эшъёсыз юанъёсын сого: уд-а кӧшкемаськы, кулэм муртъёс уйвӧтад уг-а лыкто?

— Кӧшкемаме но, уйвӧтам адӟылэме но ӧвӧл, — шуэ со. — Ма, мынам гинэ озьы ӧвӧл. Следовательёсмы ваньзы сыӵеесь. Котькыӵе йыруж дыръя милемлы сэзь луоно. Ужез сюлэм пыртӥ поттыса лэсьтоно, но сюлэме кельтоно ӧвӧл. Сотэк уд чида. Тани огпол Пермьысь пиосмурт, уж утчаса, Удмуртие вуэм.

Эшеныз ӵош одӥг тодмозы доры куное мынӥллям. Пукиллям, курытсэ юиллям но даллашыны кутскиллям. Керетонзы йылпумъяськем шимес: Пермьысь воргорон тодмозэ пуртэн бышкаса вием но пегӟем. Но эрикын кема ветлыны солы ӧз кылды. Полициын ужасьёсын ӵош ми сое чаляк кырмим. Жаляса верано, толэзьлы быдэ одно ик 1-2 ке но адями виён, сантэман учыръёс луыло. Соосты сэрттыса-пертчыса, куддыр туж жадёно. Секыт вакытъёсам котьку пель сьӧрам кылӥське Следствиея управленилэн азьвыл кивалтӥсезлэн Владимир Никешкинлэн верамез: «Терпи, Ешкеев, терпи!»

Йыраз — ужез, кияз — арганэз

Гужем пиналъёсын герӟаськем йыружъёс йыло. Соин ик следовательёс каникулъёс азьын школаосы поталляло, быдэ вуымтэослы визь-нод сётъяло. Таӵе пумиськонъёсын удмурт филология факультетэз йылпумъямез Игорь Владимировичлы туж юрттэ — нылпиосын огкыл капчиен шедьтэ. Индылэ: одно ик маин ке но тунсыкъяськоно, со утёз мыдлань сюрес вылэ султонлэсь.

— Ачим мон арган кысканы яратӥсько, — вера Игорь Владимирович. — 9-тӥ-10-тӥ классъёсы ветлыкум, визьнодасе Владимир Куликов дышетӥз. Со ик «Шундыкаре» сюрес но возьматӥз. Та лагерь сыӵе кельшиз — котькуд ар отчы ветлылӥ. Нырысь дышетскись луыса, университетэ пыреме бере вожатой но вал. Арган ик юрттӥз вуоно Наталья кузпалме но шедьтыны — университетысь «Чипчирган» ансамбле ӵош ветлӥськомы вал. Кышное, нылпи садын ужаса, али декретын пуке — Влад пимылы 6 арес, Юля нылмылы 10 толэзь. Шумпотӥсько, кузпалы монэ вала. Солэн юрттэтэзтэк рос-прос ужаны ӧй быгатысал. Малы ке шуоно удысмы сыӵе: бер бертӥськомы, куддыр уйёсы но кошконо луылэ — преступникъёс уг изё… Азьвыл кузпалы юалляське вал, нунал куспын кыӵе йыружъёс вань шуыса. Али та сярысь вераськыны ум тыршиське ини — сотэк но улонын кырсез трос.

Котькуд ар тулыс следовательёс учениосы потало. Отын мугорзэс кыдато, тодон-валанъёссэс муромыто. Кылсярысь, берлояз таӵе ужрадын вераськизы йыруж лэсьтэм интыез валаса, пыр-поч эскерон сярысь. Соку ик творчестволы сӥзем конкурссы ортче. Котькуд отдел быгатонлыкъёсыныз ушъяське. Одӥгъёсыз следовательёс ваньмон вакытазы чорыгало, мукетъёсыз крезен, арганэн шудо. Озьы соос ужаны выль кужым басьто.

Ольга Корепанова