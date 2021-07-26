Ижын усьтӥськиз Совето Союзлэн Героезлы Василий Маргеловлы сӥзем синпелет

Ижысь Нылпи творчествоя юртлэн азбараз сӥё-дано усьтӥськиз Совето Союзлэн Героезлы Василий Маргеловлы сӥзем синпелет. Со пуктэмын воздушно-десатной войскоосын службазэс нуэмъёслы сӥзем монумент вӧзын.









Тупсуктз Максим Егоров

Ӵапак угось Василий Маргеловлэн нимыз люконтэм герӟаськемын ВДВ-ен: соин со, огъя лыдъяса, кивалтӥз 23 арлэсь кема — 1954-тӥ арысен 1959-тӥ арозь, 1961-тӥ арысен 1979-тӥ арозь. Со кивалтон вакытэ ВДВ юнмаз, азинскиз — кунмылэн Вооружённой кужымъёсаз тужгес кужмо войскоен лыдъяськыны кутскиз. Ӵапак В. Маргелов кичӧлтэмъя пыӵаны кутскизы тушмонэз инмын я музъем вылын кырмонъя пайдаё амалъёс, выльдӥськиз формазы — десантникъёс, кылсярысь, нуллыны кутскизы чагыр буёло беретъёсты: таиз туннэ но ВДВ-лэн одӥгез аспӧртэмлыко пусэз луэ.

В. Маргеловлэсь пайдаё амалъёссэ десантникъёс уже куто туала улонын но. Со сярысь соос огымысь но вакчияк шуо — атаймы. Кунмылэн армиезлы бадӟым пайда ваемез понна В. Маргелов пусъемын СССР-лэн кун премиеныз, со — Совето Союзлэн Героез, армиысь генерал. Солэсь нимзэ нулло Рязаньысь воздушно-десантной вылӥ училище, Нижней Новгородысь кадетъёслэн корпуссы, озьы ик Россиысь Белоруссиысь, Украинаысь городъёсысь, гуртъёсысь уно урамъёс, школаос.

Солы сӥзем синпелетъёс но вань унояз городъёсын. Ижын гинэ ӧй вал на. Сое дасяны но пуктыны юрттӥзы Россиысь ДОСААФ-лэн военно-патриотической клубъёсызлэн ассоциациенызы кивалтӥсь Андрей Тимофеев но Удмуртиысь десантникъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсь Алексей Лебедев. Соос сяна, синпелетэз сӥё-дано усьтонэ пыриськизы Иж городлэн йырыз Олег Бекмеметьев, Россилэн Геройёсыз Вячеслав Сивко но Геворк Исаханян, Ижысь военно-патриотической клубъёслэн ёзчиоссы, юнармеецъёс, ВДВ-ын асвакытаз служить карем воргоронъёс. Синпелет вылысь тӧдьы бӧзэз куштэмлэсь азьвыл десантникъёс возьматӥзы тушмонэн нюръяськон амалъёссэс, бызьылӥзы, ыбылӥськизы.

— 2-тӥ августэ 1930-тӥ арын Воронеж город котырын транспортной самолётысь парашютэн тэтчазы 12 десантникъёс. Та нуналэз ик ВДВ-лэн вордскем дыреныз лыдъяськомы. Будӥсь пиналъёсмы мед тодозы, кин со сыӵе Василий Маргелов. Солэсь адӟем мед карозы, со кадь визьмо, кышкасьтэм луыны мед дышетскозы, Атыкай музъеммес мед яратозы, — шуиз Ижлэн йырыз О. Бекмеметьев.

— В. Маргелов кивалтон аръёсы ВДВ-е нырысьсэ вуттӥзы боевой самолётъёсты, парашютэн тэтчанъя выль арбериосты. Соосты уже кутэмлэсь азьвыл эскероно вал. В. Маргелов та уже кыскиз вордэм пизэ: нырысь ик, мукет десантникъёсты кышкыт югдуре вуттэмез ӧз поты, кыкетӥез — сокем юн оске вал со конструкторъёсмылэн визьзылы, соослэн дасям техниказылэн юн, ӟечлыко луэмезлы, — вераз А. Лебедев.

Синпелетэз усьтон йылпумъяськиз мукет тунсыко ужрадэн: Нылпи творчествоя юртын ортчиз 6-тӥ ротаысь десантникъёслы — Чечняысь ожын нюръяськемъёслы — сӥзем аспӧртэм адӟытон. Соослэн подвигзылы сӥзем табличкаос вылэ пусъемын QR-код. Со шоры телефонзэс карыса, люкаськемъёс учкыны быгатӥзы десантникъёслэн подвигъёссылы сӥзем фильмъёсты.

Елена Никитина